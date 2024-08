ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Με τους πρωταγωνιστές: Λάμπρος Αθανασούλας

Σίγουρα υπήρξαν ταχύτεροι και καλύτεροι. Σημαντικό ότι ουδείς ξεπέρασε την αναλλοίωτη συμπεριφορά του σε βάθος είκοσι πέντε ετών. Ο Σ.Χ. σε συζήτηση για το «Ακρόπολις ρε γαμώτο», με τον δικό μας. Με τον Λάμπρο Αθανασούλα.

Λογικά δεν έχεις να γράψεις κάτι διαφορετικό. Λογικά δεν προκύπτει είδηση, από τη συμμετοχή του κορυφαίου, στο καλύτερο.

Το παράλογο λοιπόν, που άλλωστε μας ταιριάζει, αλλά ποτέ δεν τον καταφέραμε να ακολουθήσει, ότι με αυτόν τον τύπο, που μιλάει λίγο και αρνητικά δεν εκφράζεται, ενώ κάνει οικονομία στα θετικά, πάντα κάτι σημαντικό θα βρεις να πεις.

Ξέρετε για τον σημαντικό πάντα κάτι θα βρεις να πεις και ειδικά για τον σπουδαίο θα βρεις κάτι που δεν έκανε ή δεν πρόλαβε να κάνει.

Δύσκολα κατανοείς άλλωστε ότι οι προτεραιότητες σε κάθε άσκηση διαφέρουν, ότι διαπιστώνεις ωριμάζοντας, υπεράνω και του χάους της διαφοράς από γενιά σε γενιά.

Ένας γενναίος

Ο Λάμπρος Αθανασούλας, που τον γνωρίσαμε με τον Τσάδαρη και άλλους στην ομάδα μας, από τον Σταύρου, έχει μια ιδιαιτερότητα που ξεπερνάει ότι ξέρεις, σήμερα εποχή της κακής συνήθειας με άλλοθι για τα ελαττώματα μας.

Ο Λάμπρος δεν τον κρύβει τον αχάριστο όπως όλοι μας άλλωστε, γιατί απλά δεν τον γνωρίζει. Ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη ελληνικοί αγώνες και ειδικός Τύπος που δεν γνωρίζει πως θα σε απογοητεύσει, ενώ γνωρίζει πολύ καλά πως δεν θα σε εκθέσει.

Ακόμα και τη στραβή, πέρα από τις προσωπικές σχέσεις έχει την ποιότητα να τη διαχειριστεί και να ελαχιστοποιήσει συνέπειες και απώλειες με τον έντιμο τρόπο που τον χαρακτηρίζει.

Το τακτ που άλλωστε το διδάχτηκε από τους γονείς του και το μεταφέρει στην κόρη τους με τη γοητευτική τα μέγιστα δημιουργική σύζυγό του Μαριλίτα και είναι ο τρόπος του που τον διαφοροποιεί.

Ένας σύγχρονος, ιδιαίτερα μορφωμένος που οδεύει για τα 50 του χρόνια έχοντας τον ενθουσιασμό του 30άρη, με εικόνες του 60άρη που τις διαχειρίζεται για το καλύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση.

Όπως όταν σπούδασε, όταν ήρθε στην οικογένεια του «Γίνε Πρωταθλητής», όταν συμμετείχε στους αγώνες και εξελίχθηκε Πρωταθλητής με ποιότητα και υπομονή. Όπως όταν επιχειρεί ή δημιουργεί σε διάφορες δραστηριότητες. Ακόμα και όταν διαχειρίστηκε το βαριά πληγωμένο του πόδι αξιοποιώντας τη μαεστρία του γιατρού του petrolhead καθηγητή Παναγιώτη Γιαννακόπουλου. Ρεσιτάλ επικοινωνίας και με τους συνεργάτες του για τρία χρόνια στη Hyundai Ελλάς και πρέπει να είσαι Ιάπωνας με λόγο τιμής στα κόκκινα για να σε εμπιστευθεί ο Ανδρέας Χριστοφορίδης. Άλλωστε, κύριος πήγε και κύριος έφυγε. Κύριος και στη σχέση του με τον On Sale κ. Νίκο Κωνσταντόπουλο που ήδη συνεργάζονται και αφού everything is possible, στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα μοιραστούν με το Νίκο Ζακχαίο τη Fabia EVO της ομάδας του.

Μεθαύριο ο αγώνας και να η ευκαιρία για το «ξανά πάμε παρέα στο ΡΑ» με το Λάμπρο και το Νίκο, κάτω από ιδανικές συνθήκες.

Να θυμηθούμε ότι ο Λάμπρος Αθανασούλας ξεκίνησε τους αγώνες μέσα από το θεσμό μας με την Toyota Ελλάς, «Γίνε Πρωταθλητής». Στον κεντρικό συντονισμό ο Κώστας Πρεζεράκος, απο την πλευρά μας ψυχή του εγχειρήματος ο αείμνηστος Νίκος Γενεράλης. Συνοδηγός του ο Νίκος Μουζάκης και μαζί συμμετείχαν και διακρίθηκαν σε αγώνες τύπου ενιαίου στο WRC. Με έναν άλλο Νικόλα, τον Ζακχαίο, βασικός συνεργάτης του τα τελευταία χρόνια, έγραψαν ιστορία στο ΡΑ το 2009 κερδίζοντας την κατηγορία τους από Παγκόσμιους, ενώ μαζί αστόχησαν στο ΡΑ το 2023, καταστρέφοντας το i20 Ν Rally2, σχολιάζοντας ο Λ.Α.: «λάθος μου».

Ο πληθυντικός το σημείο αναφοράς του πρωταθλητή, η φράση «δική μου ευθύνη», ότι χαρακτηρίζει τον αθλητή.

Με τον Λάμπρο Αθανσσούλα

Σ.Χ.: Χωράνε συγκρίσεις μεταξύ ΡΑ WRC και ERC;

Λ.Α.: Τα τελευταία χρονιά το ERC έχει αναβαθμιστεί και πολλοί νέοι οδηγοί του ERC κάνουν εντυπωσιακές εμφανίσεις όταν οδηγούν σε αγώνες του WRC.

Σ.Χ.: Καλύτερα δεύτερος στο ERC ή πρωταγωνιστής στο WRC2;

Λ.Α.: Ιδανικά πλήρες πρόγραμμα σε σοβαρό θεσμό, ώστε να συναγωνίζεσαι και να βελτιώνεσαι. Για την υψηλού επιπέδου εμπειρία: WRC2

Σ.Χ.: Λάμπρο, τι χρειάζεται ο Έλληνας ώστε να διεκδικεί τη νίκη σε Rally2 και Rally3 σε ΡΑ στο WRC.

Λ.Α.: Αυτό που λείπει είναι τα αγωνιστικά χιλιόμετρα με συναγωνισμό. Ταλέντο υπάρχει σε πολλούς οδηγούς. Αλλά για να κανείς το κάτι παραπάνω θέλει προπόνηση και συναγωνισμό.

Σ.Χ.: Όταν σταματήσεις που θα συμμετείχες; Συνεργασία με την οργάνωση ή κόπος και χρόνος με πλάνο για ένα σύγχρονο «Γίνε Πρωταθλητής»;

Λ.Α: Εννοείται και στα δύο. Μπορούν και πρέπει να γίνουν και τα δύο. Θέλουμε νέους οδηγούς και θέλουμε και μέλλον στο Ράλλυ Ακρόπολις. Έχει γίνει τόσο σοβαρή προσπάθεια από τους ανθρώπους στην οργάνωση που είναι χρέος μας να την διαφυλάξουμε και να συνεχίσουμε. Βέβαια όλα αυτά μετά την αγωνιστική αποχώρηση.

Σ.Χ.: Σε σχέση με το σήμερα όπως το ζεις, ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος (On Sale), ήρθε για να μείνει ή θα απογοητευθεί και θα τον ψάχνουμε στη Google;

Λ.Α.: Αξιολογώντας τη μέχρι τώρα σύντομη αλλά άψογη συνεργασία μας, εκτιμώ ότι θα μείνει και θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στον χώρο μας. Περιβάλλον όπου επιβάλλεται η σοβαρή εμπλοκή ομάδων με επαγγελματικό προσανατολισμό.

Σ.Χ.: Η επικοινωνία μαζί του; Παρατηρώ ότι είναι ανήσυχος και ευφυής, λάτρης και της λεπτομέρειας. Η επικοινωνία σας;

Λ.Α.: Όλοι είμαστε διαφορετικοί και ο κάθε υπεύθυνος και πετυχημένος έχει την προσωπικότητα του. Συνεργαζόμαστε άψογα και πολύ επαγγελματικά. Μας παρέχει ότι χρειαζόμαστε σαν πλήρωμα και εμείς από την μεριά μας προετοιμαζόμαστε ιδανικά ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Σ.Χ.: Η επικοινωνία με τρεις Γιώργηδες και δύο Νίκους στα μπάκετ και αρκετό Χρήστο (Colin) στα πιτς;

Λ.Α.: Πρώτη φορά είμαστε μέλη ομάδας με τρία πληρώματα. Σημαντικό ότι γνωριζόμαστε πολύ καλά, ενώ έχουμε το ίδιο πάθος για τα Ράλλυ. Έχουμε εξαιρετική επικοινωνία, ανταλλάσουμε απόψεις, από τα γραπτά των ειδικών μέχρι και το στήσιμο των Fabia.

Σ.Χ.: Προκύπτει ψυχολογία φανέλας;

Λ.Α.: Εννοείται! Στόχος το βάθρο μεταξύ των Ελλήνων. Φίλοι πριν τη στενή συνεργασία και τώρα mates που θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.

Σ.Χ., από καρδιάς: Λάμπρο; Ξέρεις κάτι; Όλοι μας, η παρέα του «ΓΙΝΕ» κ.α., σε ευχαριστούμε «ρε μάγκα» γιατί χάνεις-κερδίζεις, ακόμα και αν αστοχείς το κάνεις με τρόπο που συναρπάζει γενικώς, ενώ ενθουσιάζει, εμάς δίπλα σου από καιρό και βέβαια την οικογένεια σου.

Λάμπρος Αθανασούλας: Χαρά μου να το ακούω αυτό. Πήρα το βάπτισμα από άξιους στην εποχής τους και χαίρομαι που θα αφήσω, έστω κάτι μικρό πίσω μου.

Στον αγώνα…

Λάμπρος Αθανασούλας: Στόχος να είμαστε στην ράμπα την Κυριακή στη Λαμία και όλοι μαζί να χαρούμε, ακόμα ένα ξεχωριστό αγώνα όπως είναι το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, στο WRC._Στρατισίνο

Φωτογραφίες: Αρχείο 4Τ-Θάνος Ηλιόπουλος