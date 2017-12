F1 - Top 3 Review: Ανάμεικτα συναισθήματα για τη Red Bull

Αν και γνώρισε επιτυχίες μετά το 2010, η Red Bull έχει να γευτεί τη χαρά της κατάκτησης του πρωταθλήματος από το 2013. Έκτοτε, παλεύει να βρει τον εαυτό της μέσα στην υβριδική εποχή, πάντα βαδίζοντας μαζί με τη Renault σε αυτό το «μονοπάτι». Η φετινή χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αλλά ίσως αυτή να ήταν και το πιο ισχυρό «χτύπημα» για την ομάδα του Milton Keynes, καθώς απέδειξε πως, με σωστή δουλειά και αρκετές μικρές λύσεις, μπορεί να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες και να μπει στη συζήτηση για τα φαβορί κάθε Grand Prix.

Ήδη από τις δοκιμές στη Βαρκελώνη στα τέλη Φεβρουαρίου φάνηκαν οι πρώτες ενδείξεις ότι η RB13 θα ήταν ένα αρκετά δύστροπο μονοθέσιο, με αρκετές παθογένειες, τόσο σε θέμα απόδοσης, όσο και αξιοπιστίας. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έγραψε τους λιγότερους γύρους από τις τρεις κορυφαίες ομάδες.

Οι ανησυχίες των χειμερινών τεστ επιβεβαιώθηκαν στους πρώτους 4 αγώνες της χρονιάς, καθώς μέσα σε αυτό το διάστημα μέτρησαν 3 εγκαταλείψεις και μόλις 1 βάθρο. Επιπλέον, ακόμα κι όταν δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα αξιοπιστίας, οι Ricciardo και Verstappen εν ήταν σε θέση να παλέψουν για κάτι καλύτερο από την 5η θέση, ενώ έμεναν πολύ πίσω από τις Mercedes και Ferrari. Το γεγονός δεν υπήρχε απειλή από την 4η σε δυναμική Force India κατέστησε τους Αυστριακούς την best of the rest ομάδα του πρωταθλήματος.

Ήρθαν όμως οι αναβαθμίσεις της Ισπανίας (σε πρώτη φάση) και της Ουγγαρίας (σε δεύτερο επίπεδο) που ανέβασαν δραματικά το επίπεδο της RB13, έχοντας δώσει σημαντικές λύσεις, ενώ παράλληλα η Renault βελτίωσε την κινητήρια μονάδα της, επιτρέποντας στους συνεργάτες της να πιέσουν χωρίς τον φόβο της αστοχίας.

Τα αποτελέσματα του πρώτου πακέτου αναβαθμίσεων φάνηκαν αρκετά στο μονοθέσιο του Ricciardo, με τον Αυστραλό να παίρνει 5 συνεχόμενα βάθρα και 1 νίκη, στο Μπακού. Αυτή η νίκη, όσο και αν ήρθε από την κακοδαιμονία του Hamilton και το ολέθριο λάθος του Vettel, ήταν υψίστης σημασίας, όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά κι ηθικά για τους ανθρώπους στο εργοστάσιο και τους ανθρώπους στην πίστα.

Η πρόοδος για την RB συνεχίστηκε, όταν στη Βουδαπέστη ήρθε το 2ο μεγάλο πακέτο, που έκανε τον Ricciardo να μιλήσει για «b-spec μονοθέσιο», καθώς ήταν τόσες οι αλλαγές που έδιναν την αίσθηση ενός ανανεωμένου αυτοκινήτου, ικανού να παλέψει στα ίσια πλέον με τις W08 και SF70H.

Βάθρο στο Βέλγιο, διπλό βάθρο με νίκη στη Μαλαισία, βάθρο στην Ιαπωνία και ξανά νίκη στο Μεξικό απέδειξαν πως το άσχημο ξεκίνημα ήταν αυτό που πλήγωσε όσο τίποτε άλλο φέτος τους «ταύρους», και ίσως αυτό που τους στέρησε ένα καλύτερο πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία. Ο επικεφαλής της ομάδας, Christian Horner, είχε πει πως μετά το θερινό διάλειμμα, η RB θα έπαιρνε περισσότερους βαθμούς από τη Ferrari, θέλοντας να καταδείξει πως τέτοιας έκτασης θα είναι η ανάκαμψή της.

Μπορεί να μην το πέτυχε (204 βαθμοί για τη Ferrari, 184 η Red Bull), όμως είναι σίγουρο πως το σαφώς ανανεωμένο πρόσωπό της στο β’ μισό της σεζόν της χάρισε πολύτιμες πληροφορίες εν όψει 2018. Αυτή είναι και η ιδανική ευκαιρία να ξεκινήσει δυνατά τη νέα χρονιά.

Daniel Ricciardo

Θέση: 5οςΝίκες: 1 Pole position: - Βαθμοί: 200

Μετά την πρώτη του χρονιά με τον Max Verstappen στο διπλανό box, o Daniel Ricciardo είχε έναν σαφή στόχο: να υπερτερήσει του teammate του, παλεύοντας παράλληλα για νίκες. Μπορεί η RB13 να μην ήταν εξ αρχής σε θέση να κερδίζει τις Mercedes και Ferrari, όμως ο Αυστραλός σίγουρα είχε καλύτερες εμφανίσεις από τον teammate του στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς.

Τα συνεχόμενα βάθρα πριν το καλοκαιρινό διάλλειμα ήταν αυτά που του χάρισαν και την 4η θέση στη βαθμολογία, προτού έρθει η εγκατάλειψη στο Άμπου Ντάμπι που τον έριξε τελικά 5ο.

Παρόλα αυτά, σε μία χρονιά που η RB θα θέλει να ξεχάσει, ο ίδιος απέδειξε πως το οδηγικό του ταλέντο είναι αρκετά μεγάλο ώστε να του επιτρέπει να ξεχωρίζει ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Ουκ ολίγες φορές βρέθηκε στο πίσω μέρος του grid λόγω ποινών για αλλαγές στην PU, και τα comeback του (ειδικά αυτό στη Μόντζα) αποτελούν μερικά από τα highlights της σεζόν.

Μέτρησε μία νίκη, στο Αζερμπαϊτζάν, εκεί όπου και πάλι πάλεψε για να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση και να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.

Max Verstappen

Θέση: 6οςΝίκες: 2 Pole position: - Βαθμοί: 168

Αν μπορεί μία λέξη να χαρακτηρίσει το 2017 για τον Max Verstappen, τότε αυτή η λέξη είναι η «εγκατάλειψη». Ο Ολλανδός δεν τερμάτισε σε 7 στο σύνολο περιπτώεις, εκ των οποίων οι τρεις ήταν συνεχόμενες (σε Καναδά, Αζερμπαϊτζάν και Αυστρία).

Και πάλι όμως, οι ικανότητές του τού έδιναν τη δυνατότητα να παλεύει για πολύ καλά αποτελέσματα (τηρουμένων των αναλογιών), καθώς, κάθε φορά που τερμάτισε σε αγώνα, ήταν μέσα στη δεκάδα, με χειρότερη θέση την 10η, στην Ιταλία.

Οι νίκες σε Μαλαισία και Μεξικό ήταν η απόλυτη απόδειξη πως, με το σωστό μονοθέσιο, ο Verstappen είναι σε θέση να κυριαρχήσει στην πίστα, απέναντι και στους πιο μεγάλους οδηγούς της εποχής.

Αυτό που ισχύει με βεβαιότητα τόσο για την ομάδα, όσο και για τους οδηγούς της, είναι πως, αν μάθουν από τα λάθη τους, μπορούν να ελπίζουν σε ένα σαφώς καλύτερο 2018, εκεί όπου ο στόχος θα είναι η διεκδίκηση του τίτλου._Δ.Μ.