Αποκάλυψη για το νέο Volvo XC40 T5 plug-in hybrid

Η εξηλεκτρισμός της γκάμας είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τους κατασκευαστές προκειμένου να επιτευχθούν οι ολοένα και πιο αυστηρές περιβαλλοντικές νόρμες σε αγορές όπως η ευρωπαϊκή, αλλά και οι σχετικές «ποσοστώσεις» που επιβάλουν οι τοπικές νομοθεσίες, όπως συμβαίνει πλέον στην περίπτωση της Κίνας. Υπό το πρίσμα αυτό και με δεδομένη τη δέσμευσή της για πωλήσεις οχημάτων με μηδενικές εκπομπές ρύπων που θα καλύπτουν το 50% των συνολικών έως το 2025, η Volvo παρουσίασε σήμερα στην Έκθεση του Πεκίνου την plug-in υβριδική έκδοση T5 του XC40, που στις συμβατικές εκδοχές του απέσπασε στις αρχές Μαρτίου την ανώτατη διάκριση στο θεσμό Car Of The Year 2018.

Το νέο Volvo XC40 T5 plug-in hybrid τροφοδοτείται από έναν ολοκαίνουργιο 3κύλινδρο κινητήρα βενζίνης με χωρητικότητα 1,5 λίτρων (με τούρμπο, φυσικά), ο οποίος εξελίχθηκε σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες της σουηδικής εταιρείας (λέγε με Geely), σε συνδυασμό μ’ έναν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος εικάζεται πως θα συνεισφέρει ισχύ που θα κυμαίνεται στους 75 περίπου ίππους. Με τη Volvo να μην έχει ακόμα δώσει στη δημοσιότητα ακριβή στοιχεία, ασφαλής θεωρείται η εκτίμηση πως η συνδυαστική ισχύ της διττής κινητήριας μονάδας του αυτοκινήτου θα ανέρχεται κοντά στους 250 ίππους, με το θερμικό σύνολο να αποδίδει «αυτόνομα» κοντά στους 180 ίππους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη διάταξη χρησιμοποιείται ήδη με κοντινή με την ως άνω ισχύ στη ναυαρχίδα Bo Rui GE της Geely στην Κίνα και στο εγγύς μέλλον στα ομόσταβλα 01 και 02 της κινεζικής επίσης Lynk & Co διαθέτοντας τρία προγράμματα λειτουργίας: τα Hybrid, Power και Pure. Το «παρών» αναμένεται να δίνουν και δύο modes, τα Individual και Off-Road, με το πρώτο να προσφέρει εξατομικευμένες ρυθμίσεις για τον τρόπο απόδοσης των κινητήριων μονάδων και το δεύτερο χαρακτηριστικά των τελευταίων που βελτιστοποιούν την πρόσφυση στο χώμα._Χ.Α.