Βραβείο σχεδιασμού για το νέο Volvo EX30

Το Volvo EX30 κατέκτησε το βραβείο Red Dot «Best of the Best» Design Award για το σχεδιασμό του.

Το νέο Volvo EX30 έχει ξεχωρίσει στην αγορά από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, τόσο με την τεχνολογία του, όσο και με την αισθητική του. Όσον αφορά τη σχεδίαση μάλιστα, το μικρό SUV της σουηδικής φίρμας κατέκτησε το βραβείο Red Dot: Best of the Best Product Design 2024.

Το βραβείο είναι μία αναγνώριση της σχεδιαστικής αριστείας με κριτήριο την ποιότητα 4 βασικών αρχών του καλού design: τη λειτουργία, τη γοητεία, τη χρηστικότητα και την υπευθυνότητα. Η επιτροπή των 39 ειδικών από όλο τον κόσμο επέλεξε το EX30 ως νικητή σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο, με συνολική βαθμολογία 93/100.

«Το Volvo EX30 ενσωματώνει τις σχεδιαστικές αξίες της Volvo Cars σε ένα πιο μικρό σχήμα και αποτελεί υπόδειγμα premium σκανδιναβικού design, όπου η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία», δήλωσε ο Jim Rowan, CEO της Volvo Cars.

«Το EX30 επιδεικνύει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από κάθε άλλο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo μέχρι σήμερα και σχεδιάστηκε για να είναι τόσο ασφαλές όσο αναμένετε από ένα Volvo. Φέρει πλήθος εξαιρετικά προηγμένων τεχνολογιών και ταιριάζει τέλεια στη σημερινή αγορά, καθώς ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός αγοραστών αυτοκινήτου κάνει τη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα».