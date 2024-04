Volvo EX30: Οδοιπορικό από το Διδυμότειχο στο Ακρωτήριο Ταίναρο

Διασχίζουμε την ηπειρωτική Ελλάδα από τον Βορρά μέχρι τον Νότο με το αμιγώς ηλεκτρικό και μικρότερο SUV στην ιστορία της Volvo, το EX30!

Κείμενο – Drone: Μανώλης Σαλούρος / Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Την έχουμε την «πετριά» των πολλών χιλιομέτρων σε όλον τον κόσμο, και βέβαια εντός επικράτειας. Για αυτόν το μήνα το ρόλο συνοδοιπόρου ανέλαβε ένας απ’ τους finalist για τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για το 2024. Ο λόγος για το Volvo EX30, το τέταρτο κατά σειρά ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας, το οποίο κυκλοφόρησε και στη χώρα μας. Τόσο διεθνώς όσο και σε ό,τι αφορά τη δική μας αγορά, η Volvo κατεβαίνει στο στίβο της πλέον εμπορικής κατηγορίας, κοινώς αυτής των B–SUV, με βλέψεις να κυριαρχήσει με αυτό το μικρό μεν, premium δε μοντέλο της. Τι του επιφυλάσσουμε; Το απόλυτο coast to coast της ηπειρωτικής Ελλάδας, και μάλιστα για πρώτη φορά με αμιγώς ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Από το Διδυμότειχο στο Ταίναρο, λοιπόν, και καλό -ηλεκτρικό- ταξίδι!

Volvo EX30: Αφετηρία η Θεσσαλονίκη

Ξεκινάμε λίγο παράδοξα – για την ακρίβεια, με αεροπλάνο από το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Προσγειωνόμαστε νωρίς το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου μας περιμένει ο κ. Στράτος Εμμανουήλ, για να μεταβούμε στην τοπική αντιπροσωπεία της Volvo. Η έκθεση και το συνεργείο της Παπαδόπουλος ΑΕ ακολουθούν κατά γράμμα τις προδιαγραφές των Σουηδών, για τους οποίους η οικογένεια Παπαδοπούλου εργάζεται τα έντεκα χρόνια από τα συνολικά 25 που δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου. Η υποδοχή και η φιλοξενία τους μας αφήνουν με τις καλύτερες εντυπώσεις, όπως και η συζήτησή μας με τον Ανέστη Παπαδόπουλο και τη Δήμητρα Αναχώρλη λίγο πριν μας παραδώσουν το λευκό, άρτι αφιχθέν ηλεκτροκίνητο Volvo EX30.

Με την πρώτη ματιά; Ακόμα πιο όμορφο από κοντά και κόμπακτ σε σχέση με αυτά που συμπεραίναμε από τις φωτογραφίες, καταλαβαίνεις αμέσως την προσπάθεια που έχει γίνει στο downsizing, κάτι που πλέον ανήκει στα «must» της όλης προσπάθειας που γίνεται από τα εργοστάσια στο να εδραιωθεί και να καθιερωθεί η ηλεκτροκίνηση, σε συνδυασμό με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Καθόλου τυχαία, λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε μπροστά μας το μικρότερο και το χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος μοντέλο ανάμεσα σε όλα τα μοντέλα της Volvo.

Όσον αφορά τις διαστάσεις, αυτό το B–SUV έχει μήκος 4.223 χλστ., πλάτος 1.837 χλστ. και ύψος 1.555 χλστ. Την ίδια ώρα το μεταξόνιό του είναι 2.650 χλστ., ενώ απέχει από το έδαφος 177 χλστ. Εμφανισιακά, τομέας υποκειμενικός φυσικά, έχουμε να κάνουμε με μια καλαίσθητη και μοντέρνα σιλουέτα, με τη χαρακτηριστική γραμμή του προφίλ να ακολουθεί ανοδική πορεία, που καταλήγει στη μεγάλη πίσω κολόνα του αμαξώματος. Για την επίτευξη του αεροδυναμικού συντελεστή (Cd: 0,28), μεταξύ άλλων ρόλο έχουν παίξει το χαμηλό καπό, η κλειστή μάσκα, οι μεγάλοι τροχοί (19 ή 20 ιντσών) αλλά και το σχήμα των εμπρός φωτιστικών σωμάτων, που εσωτερικά -όπως όλα τα νέα Volvo– φέρουν λαμπτήρες με σχήμα που παραπέμπει στο σφυρί του Θορ. Μεσημέρι πια, πρώτο «χτύπημα» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για φωτογραφίες με φόντο τον Λευκό Πύργο και… φύγαμε για Εγνατία με κατεύθυνση την Ξάνθη.

Περίπου 200 χλμ. μετά, ώρα 17:45 και, με την ένδειξη της μπαταρίας να δείχνει υπόλοιπο 20%, φωτογραφίζουμε μέσα στα φωτισμένα γραφικά στενά της Παλαιάς Πόλης της Ξάνθης, με το υπερσύγχρονο Volvo να δημιουργεί την τέλεια αντίθεση στο σκηνικό. Ο επίλογος της πρώτης ημέρας γράφεται με ωραίες γεύσεις στην τοποθεσία Κιμμέρια, στους «Μερακλήδες», και διαμονή στο «Le Chalet», που διαθέτει και δύο φορτιστές (22 kW) της incharge. Με κόστος 17,24 «φορτώνουμε» 40,633 kWh σε περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά.

Διδυμότειχο Blues

Ξημέρωμα Πέμπτης, και η απόφαση είναι τελεσίδικη: φύγαμε για «πινέζα»! Στην άκρη του ελληνικού χάρτη, στα σύνορα, με πέρασμα από Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και τελικό προορισμό το Διδυμότειχο. Ο στόχος δείχνει εφικτός χωρίς pit stop, αφού ξεκινάμε με 100% και τον υπολογιστή ταξιδίου να δείχνει αυτονομία για 330 χιλιόμετρα. Με πιο καθαρό μυαλό πλέον, αρχίζουμε να συμβαδίζουμε και συμβιώνουμε ιδανικά και με το ιδιαίτερο εσωτερικό του αυτοκινήτου μας, που δε θα κρύψουμε ότι μας άγχωσε λίγο στην αρχή, αν και θεωρούμαστε από τους οπαδούς της μίνιμαλ και «γκάτζετ» λογικής.

Ο λόγος για μια απελευθερωμένη από σχεδιαστικούς πειραματισμούς καμπίνα, απέριττης αισθητικής, όπου κυριαρχεί μόνο μία οθόνη αλά Tesla. Είναι κάθετη, 12,3 ιντσών, δεσπόζει στο κέντρο του ταμπλό και συνεργάζεται σε επίπεδο συνδεσιμότητας 5G με την Google, την Apple και την Qualcomm. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστική είναι και η μπάρα ήχου, που εκτείνεται κατά μήκος του εμπρός μέρους και καταργεί ουσιαστικά τα παραδοσιακά ηχεία.

Ποιοτικά; Τα υλικά φαίνεται να έχουν εξαιρετική συναρμογή, αλλά δεν είναι αυτή η είδηση. Μεταξύ άλλων είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό από απορρίμματα, όπως από παλιά πλαίσια παραθύρων και ρολά παντζουριών, ανανεώσιμο φυσικό λινάρι από την καινοτόμο σουηδική εταιρεία Bcomp, στην οποία έχει επενδύσει η Volvo, μείγμα μαλλιού που περιλαμβάνει 70% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, και ένα πλεκτό υφασμάτινο υλικό για τα καθίσματα που επίσης περιλαμβάνει ανακυκλωμένο πλαστικό. Επιπλέον, διατίθεται η επιλογή μιας επένδυσης από Nordico, ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο υλικό, που δημιουργείται από υφάσματα από ανακυκλωμένα υλικά, όπως τα μπουκάλια «Pet», και από υλικά βιολογικής προέλευσης από δάση της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Το εσωτερικό, που στην αρχή μας «ψάρωσε», σήμερα πια αρχίζει να μας αρέσει πολύ και να εκτιμάμε ιδιαίτερα την πρακτικότητα που προσφέρει, με διάφορα έξυπνα «τρικ». Για παράδειγμα, κάτω από το κεντρικό υποβραχιόνιο ανασύρονται δύο ποτηροθήκες που μπορούν να κρύβονται όταν δε χρησιμοποιούνται, αφήνοντας ελεύθερο περισσότερο χώρο. Στο κάτω μέρος, ανάμεσα στους δύο εμπρός επιβάτες, υπάρχουν δύο θύρες φόρτισης Type–C (άλλες δύο στη μέση, στο πίσω μέρος, μαζί με τους διακόπτες των παραθύρων) και ένας έξτρα αποθηκευτικός χώρος που φιλοξενεί ακόμα και μία μεσαίου μεγέθους τσάντα. Στις παραξενιές, αν δε σου πει κάποιος πού βρίσκεται το ντουλαπάκι που παραδοσιακά τοποθετείται εμπρός από τον συνοδηγό, το ψάχνεις… Οι Σουηδοί σχεδιαστές επέλεξαν να το τοποθετήσουν στο κάτω κεντρικό τμήμα του ταμπλό, ενώ για να ανοίξει χρειάζεται να πατηθεί το αντίστοιχο κουμπί αφής στην οθόνη. Πάντως κλείνει… παραδοσιακά με το χέρι.

Όσον αφορά τους διαθέσιμους χώρους γενικότερα, λόγω μεγέθους αμαξώματος και μήκους μεταξονίου, οι πίσω επιβάτες του EX30 αναμενόμενα μπορεί να χρειαστεί να στριμωχτούν κάπως, ανάλογα με τη θέση των εμπρός καθισμάτων, ενώ στο πορτ μπαγκάζ θα μπορέσουν να τοποθετήσουν αντικείμενα συνολικού όγκου 318 λίτρων, συμπεριλαμβανομένου του υποδαπέδιου μέρους του. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 904 λίτρα, ενώ εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από το εμπρός καπό υπάρχουν διαθέσιμα 7 λίτρα, για κάποια μικρή τσάντα ή για παράδειγμα για το καλώδιο φόρτισης.

Περίπου μία ώρα αργότερα κάνουμε τις εικόνες και τα πλάνα μας στον διάσημο φάρο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα από τη γαλλική Εταιρεία Φάρων και Φανών της Μεσογείου, έπειτα από σύμβαση με την τότε τουρκική κυβέρνηση. Χτίστηκε στο σημερινό λιμάνι της πόλης, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της ακτοπλοΐας στην περιοχή του Ελλησπόντου. Το Διδυμότειχο το προσεγγίζουμε αφού πρώτα έχουν μαυρίσει οι καρδιές μας βλέποντας από κοντά ένα ελάχιστο μέρος από την πρόσφατη πύρινη καταστροφή του Δάσους της Δαδιάς και στη συνέχεια, πιο ψηλά, χαζεύοντας τον Έβρο στα δεξιά μας αλλά και τις εργασίες που γίνονται στο τείχος των συνόρων.

Ο καιρός εξαιρετικός, ηλιοφάνεια και 12 βαθμοί (συννεφιά και 8 βαθμοί -μαθαίνουμε- την ίδια ώρα στην Αθήνα), φωτογραφίες στο κάστρο και ανεφοδιασμός σε 60άρη φορτιστή της DEH blue στον «Σκλαβενίτη», με 25,83 ευρώ για 49,684 kWh σε 1 ώρα και 30 λεπτά. Ποσοστό για τη συνέχεια, 100%. Σύμφωνα με μια θεωρία, η πόλη της Θράκης, που βρίσκεται μόλις 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, το όνομά της το πήρε από τα διπλά τείχη του Κάστρου (ονομάζεται και «Καλέ»), ενώ σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, το όνομα οφείλεται στις δύο αντικριστές οχυρωμένες πόλεις (οι δύο οχυρώσεις, η μία στο σημερινό Καλέ και η άλλη στον απέναντι λόφο, της Αγίας Πέτρας), που τον 3ο αιώνα μ.Χ. εξυπηρετούσαν τους Ρωμαίους, οι οποίοι αντιμετώπιζαν βαρβαρικές επιδρομές.

Volvo EX30: Από το Δέλτα του Έβρου σε Καβάλα και… Πήλιο!

Ας αρχίσουμε να κατεβαίνουμε! Ώρα 14:30 αφήνουμε το Διδυμότειχο, γνωρίζοντας ότι πια το βόρειο τμήμα του στόχου μας ολοκληρώθηκε. Στις 15:40 μπαίνουμε στο Εθνικό Πάρκο του Δέλτα του Έβρου – σύμφωνα με τις χαρακτηριστικές πράσινες πινακίδες. Η εξαιρετικά σημαντική και μαγευτική αυτή τοποθεσία σχηματίζεται στις εκβολές του Έβρου και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους βιοτόπους της Ευρώπης. Τα νερά και τα φερτά υλικά του ποταμού μαζί με τη δράση της θάλασσας σχημάτισαν και εξακολουθούν να διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο Δέλτα με μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, όπου βρίσκει καταφύγιο ένας μεγάλος αριθμός ειδών φυτών και ζώων. Ταξιδεύοντας, και όσο τα χιλιόμετρα περνούν, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε για τα καλά και τις τεχνολογίες αιχμής «από το πάνω ράφι», όπως λέγεται στην αθλητική αργκό, με τις οποίες έχει εφοδιάσει η εταιρεία το Volvo της νέας εποχής.

Το EX30… για αρχή διατίθεται σε δύο εκδόσεις, Standard και Extended Range, όπως είναι η «δική μας», με έναν ηλεκτροκινητήρα που μεταδίδει την κίνηση αποκλειστικά στους πίσω τροχούς. Η διαφορά τους προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από τη χωρητικότητα της μπαταρίας τους, που στην έκδοση Standard είναι 51 kWh, και 69 kWh στη μεγαλύτερη.

Στην κορυφή της γκάμας του βρίσκεται μία τετρακίνητη έκδοση (Extended Range με τη μεγάλη μπαταρία), που επιπλέον φέρει έναν ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα. Στις δικίνητες εκδόσεις το ηλεκτρικό μοτέρ αποδίδει 272 ίππους (200 kW) και 343 Nm ροπής, με τις επιδόσεις του μοντέλου να είναι πραγματικά καταιγιστικές, παρά τα 1.765 έως 1.885 κιλά που ζυγίζει (από 5,3 έως 5,7 δλ. για το «0-100» – ανάλογα με την μπαταρία). Στην τετρακίνητη έκδοση, Twin Motor Performance, με την αρωγή του δεύτερου ηλεκτροκινητήρα η ισχύς «απογειώνεται» στους 428 ίππους (315 kW) και η ροπή στα 543 Nm, εξασφαλίζοντας για την περίσταση επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,6 δλ.(!), ενώ σε κάθε περίπτωση, όπως και σε όλα τα Volvo, η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα, με εμάς να βλέπουμε «186» στιγμιαία σε ασφαλέστατο κομμάτι του άδειου εθνικού μας δικτύου.

Με το ηλιοβασίλεμα μπροστά μας να δημιουργεί μαγικές εικόνες στην Εγνατία Οδό, προσεγγίζουμε στις 19:00 το «Lucy Hotel» στην Καβάλα. Στις παροχές του ξενοδοχείου ένας φορτιστής που παρέχεται δωρεάν στους ενοίκους ή με αντίτιμο 10 ευρώ σε όσους καταφύγουν εκεί μόνο για φόρτιση. Το ξημέρωμα μας βρίσκει και πάλι στο 100% και να φωτογραφίζουμε στο λιμάνι της Καβάλας, με την ανατολή του ηλίου. Φωτογραφικά «κλικ» με φόντο το κάστρο της πόλης, καφέ για το δρόμο, και να ’μαστε και πάλι στην… αφιλόξενη Εγνατία (κακά τα ψέματα) χωρίς καμία υποδομή όχι μόνο για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος, αλλά γενικότερα χωρίς παροχές για τον ταξιδιώτη, με μοναδική εξαίρεση κάποια ελάχιστα πάρκινγκ με τουαλέτες.

Όντας και πάλι φορτισμένοι στο 100% από τη διανυκτέρευσή μας, έχουμε ανεβάσει ρυθμό πηγαίνοντας -επιτέλους- έστω με το όριο των 130 χλμ./ώρα που έχει η ΕΟ σε πολλά σημεία και τη μέση κατανάλωση πλέον να έχει ανέβει από τις 22 στις 24 kWh/100 χλμ. Σε μιάμιση ώρα προσεγγίζουμε μια… φωτογραφική εκκρεμότητα που είχαμε αφήσει από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τη γραφική λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου, με τα φλαμίνγκο (και όχι μόνο) να δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για τις εικόνες μας. Η λιμνοθάλασσα βρίσκεται δυτικά της Θεσσαλονίκης, σε απόσταση μόλις 8 χιλιομέτρων, είναι μέρος του συμπλέγματος Δέλτα των ποταμών Γαλλικού και Αξιού και αποτελεί το προστατευόμενο Εθνικό Πάρκο του Δέλτα του Αξιού.

Επόμενο pit stop στον ΣΕΑ Κορινού, με την μπαταρία μας κάτω από το 20%. Στην πρίζα στον 50άρη της incharge και παρακολούθηση του Ράλλυ Μόντε Κάρλο από τον υπολογιστή, με τον Θάνο να το ζει λες και το προηγούμενο βράδυ ήταν εκεί, στις φουρκέτες των δύο νυχτερινών ειδικών διαδρομών, με τα καπνογόνα και τα βεγγαλικά να φωτίζουν ακόμα και τα μαύρα GR Yaris Rally1. Κόστος 28,68 ευρώ για 54,111 kWh, και φύγαμε για το «Βουνό των Κενταύρων»!

Προσεγγίζουμε νωρίς το μεσημέρι το πανέμορφο Πήλιο. Κορυφαίος προορισμός για κάθε εποχή του χρόνου και, φυσικά, δε θα μπορούσε να λείψει και από αυτό το οδοιπορικό μας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Μια γρήγορη «φωτογραφική μυρωδιά» από Μακρινίτσα, Πορταριά και Χάνια, και πάμε για τον επίλογο της ημέρας, που θα γραφτεί στα Καμένα Βούρλα. Πριν όμως, ακόμα ένας ανεφοδιασμός, αυτήν τη φορά στον ΣΕΑ Αλμυρού, σε 60άρη ταχυφορτιστή της Chargespot (Protergia), με κόστος 29,95 ευρώ για 48,30 kWh, σε 1 ώρα και 16 λεπτά. Πέραν αυτού, ωραίες ιταλικές γεύσεις στο «Abona», στην παραλία των Καμένων Βούρλων. Επιλέγουμε να διανυκτερεύσουμε χωρίς να φορτίσουμε ξανά, αφήνοντας την μπαταρία του Volvo στο 70%. Το λες και ξεψάρωμα…

Volvo EX30: Ποια Αθήνα; Φύγαμε για Πελοπόννησο!

Υπό κανονικές συνθήκες, και αν τα μυαλά μας ήταν στη θέση τους και η δημοσιογραφική μας διαστροφή σε ύπνωση, το επόμενο πρωινό θα μας έβρισκε στην τελική ευθεία για τα σπίτια μας. Μα η Αθήνα δεν είναι ο Νότος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Φύγαμε για τη μύτη της Πελοποννήσου, λοιπόν, με τον καιρό να συνεχίζει να είναι σύμμαχος της προσπάθειάς μας στα τέλη Ιανουαρίου και τον ήλιο να φωτίζει συνεχώς την όμορφη σιλουέτα του ηλεκτρικού σουηδικού B-SUV.

Νωρίς νωρίς κάποια πλάνα για τα social media του περιοδικού στον άδειο -τέτοια εποχή- παραλιακό δρόμο του παραθαλάσσιου θερέτρου, και να ’μαστε και πάλι στην ΕΟ με ταχύτητες κοντά στα 110 χλμ./ώρα. Στις 10:05 «πριζώνουμε» στον ΣΕΑ Σείριος σε… δωρεάν 120άρη φορτιστή, για το τελευταίο μας pit stop πριν από την είσοδό μας στην Αθήνα. Δύο ώρες αργότερα, πλένουμε στη Λεωφόρο Αθηνών για να φρεσκάρουμε το EX30, πριν από το αθηναϊκό μας χτύπημα στην τοποθεσία που ταιριάζει πολύ με το χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Στο Γκάζι, λοιπόν, με φόντο τα φουγάρα της Τεχνόπολης και ωραίες εικόνες στα αθηναϊκά γκράφιτι. Δε χάνουμε χρόνο, και μισή ώρα αργότερα, από το Δαφνί στην Αθηνών-Κορίνθου και εν συνέχεια πορεία προς Τρίπολη. «Φουλάρουμε» στον 180άρη(!) της incharge στη Shell, ελάχιστα έξω από την ΕΟ, για να μη χρειαστεί να σταματήσουμε καθόλου στη Σπάρτη, μιας που θέλουμε να προλάβουμε το απογευματινό φως στα παραθαλάσσια κομμάτια της Λακωνικής Μάνης.

Ο ρυθμός ανεβαίνει για τα καλά στην πανέμορφη περιφερειακή διαδρομή εκτός νέας εθνικής οδού, που μας προτείνουν τα συστήματα πλοήγησης. Ουσιαστικά αυτός είναι ο παλιός δρόμος για τη Μονεμβασιά, τη Νεάπολη, το Γύθειο κ.ά. Την ίδια ώρα, η συγκεκριμένη διαδρομή βγάζει στην επιφάνεια κάποιες από τις πολλές αρετές του αυτοκινήτου μας. Τα προσπεράσματα -στα σημεία όπου επιτρέπονται- γίνονται σε χρόνο dt και με ασφάλεια, χάρη στις τιμές ισχύος και ροπής, που μάλιστα αποδίδονται άμεσα. Το τιμόνι είναι αρκούντως πληροφοριακό, η ανάρτηση φιλτράρει εντυπωσιακά -για αυτοκίνητο της κατηγορίας- τα πάντα και ταυτόχρονα περιορίζει τις κλίσεις, τα φρένα δουλεύουν αγόγγυστα, ενώ και τα μεγάλα (245/40 R20) ελαστικά Efficient Grip για SUV της GoodYear συμβαδίζουν με τη γενικότερα καλή συμπεριφορά υπό πίεση.

Μοναδική -και αναμενόμενη- «δυσάρεστη» εξέλιξη η αύξηση της κατανάλωσης, που υπό αυτές τις συνθήκες φλερτάρει ακόμα και με τις 30 kWh/100 χλμ. Για ανάλογης προσέγγισης οδηγικό στυλ επιλέγουμε από το μενού που αφορά το τιμόνι το «Σκληρό» («Μαλακό» και «Μέτριο» οι δύο άλλες επιλογές), το οποίο σαφέστατα του ταιριάζει πιο πολύ από τις υπόλοιπες παραμετροποιήσεις, ακόμα και στην καθημερινότητα. Η λειτουργία της ανάρτησης (ΜακΦέρσον εμπρός/πολλαπλών συνδέσμων πίσω) σε καμία περίπτωση δε θεωρείται σπορ, αλλά πραγματικά προσαρμόζεται τόσο ιδανικά σε κάθε ρυθμό, που δε χρειάζεται τίποτα παραπάνω, έχοντας βέβαια προδιαγραφές που πρώτα σχετίζονται με την άνεση (εξαιρούνται οι πολύ απότομες εγκάρσιες κακοτεχνίες, κυρίως λόγω των «χαμηλοπρόφιλων» ελαστικών), και έπειτα με όλα τα υπόλοιπα.

Ο σβέλτος ρυθμός της τελευταίας ώρας έχει ουσία και αποτέλεσμα, αφού μας οδηγεί στο σωστό σημείο την κατάλληλη ώρα· στο καλύτερο spot της ευρύτερης περιοχής, ώστε να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα, στο μαγευτικό Λιμένι, και μάλιστα χωρίς τις ορδές των επισκεπτών που το κατακλύζουν -όχι άδικα- τα τελευταία χρόνια. Είναι κλειστός ακόμη ο «Τάκης», μία από τις αγαπημένες μας ψαροταβέρνες στην Ελλάδα, οπότε συνεχίζουμε τον όμορφο ανηφορικό δρόμο για 5 χιλιόμετρα και φτάνουμε στην Αρεόπολη, όπου έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε τις βραδινές μας εικόνες στα όμορφα πλακόστρωτα δρομάκια, να απολαύσουμε τις μανιάτικες συνταγές και την εμπειρία πολλών ετών στον «Μπάρμπα Πέτρο». Και, επιτέλους, ένα ποτό στην πανέμορφη στοά-αυλή του «Aula».

Πρώτα όμως κλειδώνουμε το αυτοκίνητό μας για φόρτιση στο ξενοδοχείο «Terra di Pietra» με τον 22άρη φορτιστή της incharge, με τη διπλή παροχή (δωρεάν για τους ενοίκους των καλαίσθητων και ολοκαίνουργιων δωματίων) να εξασφαλίζει ηλεκτρικά τον… αυριανό επίλογο της αποστολής μας. Απέχουμε μόλις 41 χιλιόμετρα και περίπου 55 λεπτά από το «mission accomplished» ή από αυτό που αναφέρουμε χαρακτηριστικά ως «το έχουμε!».

Ακρωτήριο Ταίναρο: Αποστολή εξετελέσθη

Ενδιαφέρουσα η πρωινή συζήτηση με τον υποστράτηγο εν αποστρατεία Κωνσταντίνο Κολοκούρη, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και fan των κλασικών DS, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε για την τελευταία πράξη, με τον καιρό να μην είναι πλέον σύμμαχός μας, αλλά ας μην είμαστε αχάριστοι, γιατί ήταν εξαιρετικός σχεδόν στο 95% της διαδρομής μας.

Πέρασμα από τον παραμυθένιο Μέζαπο, που πραγματικά μας μαγνητίζει με τις εικόνες που μας χαρίζει από έδαφος και αέρα. Συνεχίζουμε έχοντας τη θάλασσα στα δεξιά μας, προσεγγίζοντας ακόμα ένα από τα δυνατά τουριστικά χαρτιά της Μάνης, τον περίφημο Γερολιμένα. Η συνέχεια γράφεται με φόντο τους πύργους της Βάθειας και ολοκληρώνεται στο Ακρωτήριο Ταίναρο!

Το κάναμε λοιπόν και αυτό, και πραγματικά τίποτα δεν μπορεί να μας χαλάσει τη στιγμή. Ούτε οι χειρότερες -συγκριτικά- καιρικές συνθήκες όλου του ταξιδιού που συναντάμε εδώ στον… Νότο, με κρύο, αέρα και βροχή (λίγες ημέρες πριν, στο Διδυμότειχο, σχεδόν ζεσταινόμασταν με το μπουφάν), ούτε το γεγονός ότι πλέον είχαμε να επιστρέψουμε και στην Αθήνα, έχοντας κάποιες… φορτίσεις υπόλοιπο. Για την ακρίβεια, ακόμα δύο και πάλι σε 50άρηδες φορτιστές της incharge by NRG, που όπως διαπιστώσαμε κυριαρχεί στο εθνικό οδικό δίκτυο. Στον ΣΕΑ Πελλάνας για το 20% έως 80% με 17,08 ευρώ (32,230 kWh) και στον ΣΕΑ Μεγάρων με 27,81 ευρώ για 52,481 kWh.

Volvo EX30: Το έχουμε!

Ταξίδι 2.220,2… ηλεκτρικών χιλιομέτρων με μέση κατανάλωση 22,1 kWh και μέση ωριαία ταχύτητα 62,9 χλμ./ώρα. Πραγματικά όμορφο το ταξίδι με το EX30, που αποδείχθηκε και εμπειρία εντός έδρας, στοιχείο που την έκανε πιο εύκολη. Το premium e–SUV της Volvo, που ήρθε αποφασισμένο να κυριαρχήσει, όντας ό,τι πιο κοντινό σε τετράτροχο γκάτζετ έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα διατηρεί μια απόλυτα ισορροπημένη οδηγική προσωπικότητα, αφού αυτόν το συνδυασμό δεν τον πετυχαίνουν όλα τα ηλεκτρικά (ή μη) με ευκολία. Πρόκειται ξεκάθαρα για το Volvo της νέας εποχής ή και της επόμενης μέρας! Αυτό που μένει είναι να δούμε στην πράξη την εμπορική του πορεία, και πώς θα σταθεί απέναντι στον πιο σκληρό ανταγωνισμό της εποχής._ Μ. Σαλ.

Volvo EX30: Από 37.572 ευρώ στην Ελλάδα, μείον 8.000 ευρώ με την κρατική επιδότηση

Το νέο Volvo EX30 διατίθεται στην Ελλάδα με τιμές που ξεκινούν από τα 37.572 ευρώ για την έκδοση Single Motor με τη Standard Range μπαταρία και σε επίπεδο εξοπλισμού Core. Για το επίπεδο εξοπλισμού Plus το κόστος είναι 40.610 ευρώ, πάντα χωρίς την κρατική επιδότηση ύψους 8.000 ευρώ. Οι εκδόσεις Core, Plus και Ultra για την παραλλαγή Single Motor με την Extended Range μπαταρία κοστίζουν αντίστοιχα 42.966, 46.624 και 49.848 ευρώ. Τέλος, για τα EX30 Twin Motor Performance, αμφότερα με τη μεγάλη μπαταρία, στα επίπεδα εξοπλισμού Plus και Ultra, οι τιμές ορίζονται στα 49.352 και τα 52.576 ευρώ.

TIPS

Πολλά τα μέρη που περάσαμε σε αυτό το οδοιπορικό μας, οπότε θα προσπαθήσουμε να «δώσουμε» μια, δύο επιλογές από αξιοθέατα αλλά και ωραία στέκια σε καθένα από αυτά (πλην της Αθήνας με τις αμέτρητες επιλογές). Θεσσαλονίκη, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Καβάλα, Πήλιο, Λακωνική Μάνη.

Τι να δούμε;

Λευκός Πύργος >Λαδάδικα >Παλιά Πόλη Ξάνθης >Καταρράκτης Λειβαδίτη >Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης >Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου >Κάστρο Διδυμοτείχου >Τέμενος Διδυμοτείχου >Κάστρο Καβάλας >Καμάρες >Χιονοδρομικό – Χάνια Πηλίου >Όλα τα ορεινά και παραθαλάσσια χωριά του Βουνού των Κενταύρων >Ιαματικές Φυσικές Πηγές στα Καμένα Βούρλα >Εκκλησία Προφήτη Ηλία στην Αρεόπολη >Βυζαντινό Μουσείο Μάνης >Τα πανέμορφα χωριά της Λακωνικής Μάνης, όπως τα Λιμένι, Μέζαπος, Γερολιμένας και Βάθεια.

Πού να φάμε και να διασκεδάσουμε;

Στάφυλος Γη >Μπακάλ >Ελιά >Ταβέρνα Κοττάνη >Γιαλός >Loukoulos >Μπρούσκο >Θρακιώτισσα >Το Αραλίκι >Ταβέρνα Καναδός >Το Σαλκίμι >Αρίστος >Abona >Μουριές >Ο Μπάρμπα Πέτρος >Το Μαυρομιχαλέικο >Aula >Ο Τάκης >Kyrimai

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VOLVO ΕΧ30 SINGLE MOTOR

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας >ΙΣΧΥΣ: 272 ίπποι >ΡΟΠΗ: 343 Nm >ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς >KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: ΜακΦέρσον >ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων >ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 51 kWh (69 kWh) >ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.223x1.837x1.555 χλστ. >ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.650 χλστ. >ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 177 χλστ. >ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 318-904 λίτρα (+7 λίτρα για τον εμπρός αποθηκευτικό χώρο) >ΒΑΡΟΣ: 1.765-1.885 κιλά >0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,7 δλ. (5,3 δλ.) >ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα >AYTONOMIA: 344 χλμ. (475 χλμ.)

Σε παρένθεση οι τιμές για την έκδοση Extended Range

