Ο δρόμος της Volvo προς την βιώσιμη κερδοφορία

Στο φετινό Delphi Economic Forum, η Volvo Car Hellas παρουσίασε τον δρόμο προς τη βιώσιμη κερδοφορία.

Ο κόσμος αλλάζει και οφείλει να αλλάξει, ώστε να προσαρμοστεί στις προκλήσεις, με μεγαλύτερη όλων την επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή. Το φετινό Delphi Economic Forum ΙΧ (9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών), με πιο διεθνή χαρακτήρα από κάθε άλλη φορά, ήταν αφιερωμένο σε αυτήν ακριβώς τη μεγάλη μετάβαση. Η Volvo Car Hellas, Χρυσός Χορηγός του συνεδρίου και αποκλειστικός πάροχος μετακινήσεων με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της, όπως το νέο EX30, συνέβαλε στην ατζέντα, στο πλαίσιο της συζήτησης «Electrifying the way to a sustainable planet».

Τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας συνεισέφεραν την εμπειρία και τις γνώσεις τους από τον μετασχηματισμό της Volvo, την πιο φιλόδοξη και αποφασιστική «μεγάλη μετάβαση» στον κλάδο του αυτοκινήτου, προς την ηλεκτροκίνηση και τη βιωσιμότητα. Όπως ανέφεραν, η επιτυχία της στρατηγικής που εφαρμόζει η Volvo, με σταθμούς τη μετεξέλιξή της σε εταιρεία αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως το 2030 και σε πλήρως κυκλική επιχείρηση έως το 2040, αντανακλάται στην περσινή χρονιά-ρεκόρ όλων των εποχών. Αποτυπώνεται επίσης στην επίτευξη όλων των ενδιάμεσων στόχων της, όπως η λειτουργία όλων των εργοστασίων με κλιματικά ουδέτερη ηλεκτρική ενέργεια. Και υπογραμμίζεται εμφατικά από την πρόσφατη αναθεώρηση των επιδιώξεών της που έγιναν ακόμη πιο φιλόδοξες: ενδεικτικά, μείωση CO2 κατά 75% ανά αυτοκίνητο έως το 2030 και μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040.

Το παράδειγμα της Volvo δείχνει ότι η βιώσιμη μετάβαση είναι εφικτή και αποτελεί όχι μόνο έναν ευγενή στόχο, αλλά και μία μετάβαση με άμεσα οφέλη για τους εταιρικούς οργανισμούς που θα την επιλέξουν. Μεταξύ άλλων, ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων συνδέεται με αξιοποίηση οικονομικών κινήτρων, φορολογικά οφέλη για τους χρήστες, συμμόρφωση με την όλο και πιο απαιτητική νομοθεσία, βελτίωση της εικόνας που εκπέμπει η επιχείρηση στο κοινό, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους της, τωρινούς και μελλοντικούς, αλλά και με αύξηση της κερδοφορίας.

Η Volvo Car Hellas γνωρίζει τον τρόπο και διαθέτει τα «μέσα» για να συμβάλει σε αυτή τη μετάβαση. Έχοντας ήδη στο ενεργητικό της μία χρονιά (2023) ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα, με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της να καταλαμβάνουν το 17% στις συνολικές ταξινομήσεις Volvo στην Ελλάδα, η εταιρεία διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο τμήμα εταιρικών πωλήσεων, σύγχρονα προγράμματα μίσθωσης για εταιρείες και, το σημαντικότερο, μία πλήρη γκάμα ηλεκτροκίνητων προτάσεων που εντυπωσιάζουν με τα χαρακτηριστικά τους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η μεγάλη αυτονομία και οι σύντομοι χρόνοι φόρτισης. Το πιο νέο μέλος της σειράς, το μικρό SUV EX30, είναι ήδη διαθέσιμο σε ελκυστικές εκδόσεις για ιδιώτες και εταιρείες, με τιμή που ξεκινά από 37.572€.