The Grand Tour: Είναι πολλά τα λεφτά…

Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία W Champ & Sons, η οποία και ανέλαβε την παραγωγή του τηλεοπτικού αυτοκινητικού σόου The Grand Tour για λογαριασμό της Amazon Prime, τα μικτά της κέρδη από τον Οκτώβριο του 2015 έως και τα τέλη του 2016 ανήλθαν σε 7,5 εκ. ευρώ με τους καταβληθέντες φόρους να ανέρχονται σε επιπλέον 1,9 εκ. ευρώ. Η ως άνω εταιρεία, την οποία σύστησαν οι Jeremy Clarkson, James May και Richard Hammond σε συνεργασία με τον Andy Wilman αμέσως μετά τη θυελλώδη αποχώρησή τους από το BBC και την εκπομπή Top Gear, εισέπραξε ως αμοιβή για το σύνολο της παραγωγής για τα γυρίσματα των 12 μόλις επεισοδίων του The Grand Tour Season 1 κεφάλαια ύψους 40,3 εκ. ευρώ.

Με απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς, αν από το παραπάνω ποσό αφαιρέσει κανείς τα κέρδη της W Champ & Sons, τους φόρους που η τελευταία κατέλαβε, τις αμοιβές των τριών παρουσιαστών μέσω της εταιρείας παραγωγής, ύψους 4,2 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη του υπεύθυνου παραγωγής, Andy Wilman (1,5 εκ. ευρώ), καθώς και τους μισθούς των 28 εργαζομένων ύψους 3,7 εκ. ευρώ, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως τα «καθαρά» έξοδα για τα γυρίσματα κάθε επεισοδίου ανήλθαν στα 1.79 εκ. ευρώ.

Φυσικά, οι Clarkson, May και Hammond απολαμβάνουν επιπλέον αμοιβές, και μάλιστα εξόχως παχυλές, οι οποίες προκύπτουν απευθείας από τα συμβόλαια συνεργασίας που έχουν συνάψει για τρία χρόνια με την Amazon Prime. Σύμφωνα με όσα έχουν κατά καιρούς γραφτεί στο διεθνή Τύπο, ο Clarkson εισπράττει σε ετήσια βάση περί τα 13 εκ. ευρώ και οι May και Hammond από 10 περίπου εκ. ευρώ έκαστος. Ήτοι, σχεδόν 100 εκ. ευρώ για τρία χρόνια. Αν σε αυτά προσθέστε τα 120 εκ. ευρώ που κοστίζει η παραγωγή (40 εκ. ευρώ x3), τότε ο ισχυρισμός της Amazon Prime για συνολική επένδυση ύψους 250 εκ. δολαριών (περίπου 216 εκ. ευρώ) φαίνεται να επιβεβαιώνεται._Χ.Α.