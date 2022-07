Το κόκκινο της Vespa Elettrica

Η Vespa Elettrica είναι ένα σύγχρονο σύμβολο τεχνολογικής υπεροχής που υποστηρίζει τον αγώνα της (RED) κατά των πανδημιών.

Η Vespa Elettrica (RED) ντυμένη εξ ολοκλήρου στα κόκκινα, γεννήθηκε από τη συνεργασία μεταξύ του Ομίλου Piaggio και της (RED), του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε από τους Bono και Bobby Shriver και θα είναι διαθέσιμη από τον Ιούλιο στα σημεία πώλησης Vespa.

Η Vespa Elettrica (RED) θα διατίθεται στην έκδοση 45 km/h στην ενδεικτική τιμή των 6.590€, ενώ η έκδοση 70 χλμ./ώρα θα κοστίζει 7.190€. Και οι δύο εκδόσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά 2, λαμβάνοντας τη μέγιστη επιδότηση ύψους 800€.

Κάθε αγορά θα οδηγεί σε δωρεά για την υποστήριξη του Global Fund, ενός από τους μεγαλύτερους χορηγούς παγκόσμιας υγείας στον κόσμο, για να υποστηρίξει μαζί με τη (RED) την καταπολέμηση των πανδημιών.

Η (RED), που πήρε το όνομά της από το χρώμα έκτακτης ανάγκης, ιδρύθηκε το 2006 για να προκαλέσει τη δέσμευση των εταιρειών στην καταπολέμηση της πανδημίας του AIDS. Σήμερα, πολεμά επίσης την επείγουσα απειλή του COVID και τις καταστροφικές επιπτώσεις του στις πιο ευάλωτες κοινότητες. Μέχρι σήμερα, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια για το Global Fund, βοηθώντας περισσότερους από 220 εκατομμύρια ανθρώπους.

Μετά τη (VESPA 946) (RED) το 2017 και τη (VESPA PRIMAVERA) (RED) το 2020, η (VESPA ELETTRICA) (RED) είναι το τρίτο αποκλειστικό προϊόν που γεννήθηκε από αυτή τη σημαντική συνεργασία, ενσωματώνοντας καλύτερα από κάθε άλλο τις κοινές αξίες της προσοχής στην παγκόσμια υγεία και τον σεβασμό για το περιβάλλον και τον πλανήτη.

Η Vespa Elettrica (RED) εγκαταλείπει το ιδιαίτερο γκρι φινίρισμα που τη διακρίνει για να φορέσει ένα κατακόκκινο φόρεμα: κόκκινο είναι το ατσάλινο σώμα, καθώς και η σέλα αλλά και οι ζάντες των τροχών, βαμμένες σε κόκκινο χρώμα και με ασημί φινίρισμα. Η εμφάνιση ολοκληρώνεται από τις λεπτομέρειες χρωμίου, όπως το προφίλ που διατρέχει όλη την περίμετρο της ποδιάς, οι γρίλιες της μπροστινής «γραβάτας» και το έμβλημα στο μπροστινό φτερό.

Η Vespa και η (RED) μοιράζονται επίσης την πεποίθηση ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει τον δικό του ρόλο στην καταπολέμηση των πανδημιών και ότι επομένως ο καθένας από εμάς μπορεί να ηγηθεί της αλλαγής: όποιος αγοράζει Vespa Elettrica (RED) πραγματοποιεί μια συγκεκριμένη δράση, δεδομένου ότι για κάθε όχημα που πωλείται 100$ δωρίζονται στο Global Fund για την υποστήριξη προγραμμάτων σωτηρίας σε κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από τις πανδημίες.

Vespa Elettrica

Η Vespa Elettrica είναι το πιο σύγχρονο σύμβολο της ιταλικής τεχνολογίας, είναι συνώνυμη με την προηγμένη συνδεσιμότητα και την ησυχία, την προσαρμογή και την προσβασιμότητα, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη μοναδικότητα του στυλ. Πρόκειται για αξίες που ανέκαθεν ανήκαν στη Vespa και που σήμερα βρίσκουν μια συνολική έκφραση στη Vespa Elettrica, επιβεβαιώνοντας τη Vespa ως μια μάρκα που ήταν πάντα μπροστά από την εποχή της.

Η Vespa Elettrica χαρακτηρίζεται από την εύκολη, φυσική της οδήγηση και γεννήθηκε ως η πιο προηγμένη έκφραση της έρευνας του Ομίλου Piaggio στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, για να ανταποκριθεί σε μια αυξανόμενη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήματα, με στόχο την παροχή τεχνολογικών λύσεων για ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον.

Σχετικά με τη RED

Η (RED), που πήρε το όνομά της από το χρώμα έκτακτης ανάγκης, ιδρύθηκε από τους Bono και Bobby Shriver το 2006 για να προκαλέσει τη δέσμευση των εταιρειών στην καταπολέμηση της πανδημίας του AIDS. Σήμερα, πολεμά επίσης την επείγουσα απειλή του COVID και τις καταστροφικές επιπτώσεις του στις πιο ευάλωτες κοινότητες του κόσμου, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για πραγματικά παγκόσμια δράση.

Η (RED) συνεργάζεται με τις πιο εμβληματικές μάρκες και πρόσωπα για να δημιουργήσει προϊόντα και εμπειρίες (RED) – που συγκεντρώνουν χρήματα για το Global Fund, έναν από τους μεγαλύτερους χορηγούς παγκόσμιας υγείας στον κόσμο. Οι συνεργάτες της (RED) περιλαμβάνουν τις εταιρείες: Amazon, Anova Culinary, Apple, Balmain, Bank of America, Beats by Dr. Dre, Buffalo Games, Claro, eos, Girl Skateboards, The Honey Pot Co., Louis Vuitton, Mavin Records, Montblanc, Primark , Salesforce, Starbucks, Stellantis, Telcel, Therabody, TRUFF, U–Mask και Vespa. Στους υποστηρικτές της (RED) περιλαμβάνονται η Merck και η Roche.

Μέχρι σήμερα, η (RED) έχει δημιουργήσει σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια για το Global Fund, βοηθώντας περισσότερους από 220 εκατομμύρια ανθρώπους. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται από τους εταίρους και τις εκστρατείες της (RED) πηγαίνουν απευθείας στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας και την υποστήριξη προγραμμάτων που σώζουν ζωές σε κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από τις πανδημίες.

