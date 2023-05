Άφιξη των νέων Suzuki scooters Address 125 και Avenis 125

Τα δύο νέα scooters Suzuki Address 125 και Avenis 125 μόλις έφτασαν στην Ελλάδα και είναι διαθέσιμα στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργατών της SUZUKI Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε.

Και τα δύο μοντέλα αποτελούν ιδανικές λύσεις για τους αναβάτες που αναζητούν πρακτικές και εύκολες καθημερινές μετακινήσεις. Το σημείο κλειδί και για τα δύο μοντέλα είναι ο κινητήρας τους που αποδίδει εξαιρετικά επίπεδα ροπής στο χαμηλό και μεσαίο εύρος στροφών για άμεση επιτάχυνση, ενώ η κατανάλωση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα δεδομένου ότι και τα δύο μοντέλα συμμορφώνονται με τα EURO5 πρότυπα εκπομπής ρύπων. YOUR CITY. YOUR WAY.

SUZUKI AVENIS 125

SPORTY CITY FUN

Το νέο Suzuki Avenis 125 χαρακτηρίζεται από τις έντονες γραμμές και τη σπορ σιλουέτα του προσφέροντας επιδόσεις και στυλ σε όλες τις διαδρομές. Κάτω από το αθλητικό του περίγραμμα, βρίσκεται, ένα πλαίσιο με σχεδίαση ευελιξίας και ο δυνατός κινητήρας Suzuki Eco Performance (SEP) με τα έξυπνα χαρακτηριστικά του, είναι προετοιμασμένος για απόδοση στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. Μια διασκεδαστική δυναμική διαδρομή, εξαιρετική οικονομία με κατανάλωση 1,9lt/100km, αποθηκευτικός χώρος 21,5L κάτω από το κάθισμα και φόρτιση smartphone τροφοδοτούν κάθε διαδρομή.

Το Suzuki Avenis 125 διαπρέπει ως ένα σπορ περιβαλλοντικά υπεύθυνο σκούτερ. Αναπτύχθηκε για να συμμορφώνεται με τα αυστηρά πρότυπα εκπομπών EURO5, και επιτυγχάνει εξαιρετική απόδοση καυσίμου 1,9lt/100km και εκπομπές CO₂ μόλις 44 g/km σε δοκιμές λειτουργίας WMTC.*

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

Σχεδιασμένο για να παρέχει ευέλικτο χειρισμό και άνεση, το Suzuki Avenis 125 έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί τις δυνατότητες του SEP κινητήρα του. Όλα πάνω του, από τη σχεδίαση του πλαισίου και την επιλογή τροχών και ελαστικών έως τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της ανάρτησης, το Σύστημα Συνδυασμένης Πέδησης (CBS)¹, είναι προσανατολισμένα προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Το Suzuki Avenis 125 αποδεικνύει την ικανότητά του να υπερέχει σε κάθε κατάσταση αστικής οδήγησης.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ

Το Suzuki Avenis 125 είναι εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες της Suzuki, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας “Suzuki Easy Start” για βελτίωση και βελτιστοποίηση της καθημερινής χρήσης του. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό αποτελεί ο πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, με μία ευανάγνωστη οθόνη LCD. Το display διαθέτει και αυτό την ένδειξη του “Suzuki Eco Drive” για την μέγιστη οικονομία καυσίμου. Οι ανέσεις συμπληρώνονται με πλήθος αποθηκευτικών χώρων, γάντζους δεσίματος καθώς και USB πρίζα.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Αιχμηρές, αεροδυναμικά αποδοτικές γραμμές και προηγμένη μηχανική. Το Suzuki Avenis 125 σχεδιάστηκε από την αρχή για να προκαλεί αυτή την οπτική αίσθηση ταχύτητας, δυναμισμού και ευκινησίας. Το στυλ του βασίζεται στην κληρονομιά των σπορ μοτοσικλετών της Suzuki, με φουτουριστικές σχεδιαστικές γραμμές και εμπρός και πλαϊνές πινελιές που τονίζουν τα διαπιστευτήριά της. Από το εντυπωσιακό μπροστινό άκρο μέχρι την κομψή, με κλίση ουρά του, το Suzuki Avenis 125 είναι σχεδιασμένο για άτομα που θέλουν να ζήσουν τη διασκέδαση και την απόλαυση της αστικής ελευθερίας σε δύο τροχούς με στυλ και σπορ αίσθηση.

Προτεινόμενη λιανική τιμή συμπ. φόρων: 2,895 €

Διαθέσιμοι χρωματισμού: White Matt Grey & Matt Grey Green

SUZUKI ADDRESS 125

Η ΠΟΛΗ ΣΟΥ. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ.

Με διαχρονική ευρωπαϊκή εμφάνιση, ελκυστικές γραμμές σχεδίασης και επιχρωμιωμένες πινελιές, το Suzuki Address 125 αποπνέει στυλ. Πέρα από την κλασική εμφάνισή του, ο κινητήρας Suzuki Eco Performance (SEP) προσφέρει διασκέδαση και αστική ελευθερία στους δύο τροχούς. Συνοδεύεται από ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, άνετη θέση οδήγησης, 21,8 λίτρα αποθηκευτικού χώρου κάτω από το κάθισμα και λαβή επιβατών και είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση.

SUZUKI ECO PERFORMANCE (SEP)

Το Suzuki Address 125 διαπρέπει ως ένα κομψό, περιβαλλοντικά υπεύθυνο σκούτερ. Αναπτύχθηκε για να συμμορφώνεται με τα αυστηρά πρότυπα εκπομπών Euro5, και με εκπομπές CO₂ μόλις 44 g/km σε δοκιμές λειτουργίας WMTC*, το Suzuki Address 125 επιτυγχάνει εξαιρετική οικονομία με κατανάλωση 1,9lt/100km.

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Το Suzuki Address 125 χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο σχεδιασμένο για άνεση και επιδόσεις στην πόλη, και με συνολικό βάρος μόλις 105 kg, είναι σχεδιασμένο να είναι εύκολο στο χειρισμό

και εξαιρετικά ευέλικτο. Το ύψος του καθίσματος και ο χώρος του πατώματος είναι τέτοια που εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα αναβατών. Η θέση οδήγησης χαρακτηρίζεται από τη φαρδιά και μεγάλη σέλα η οποία διαθέτει πλούσιο αφρώδες, ενώ υπάρχει άπλετος χώρος για τα πόδια του αναβάτη, βελτιώνοντας έτσι την θέση οδήγησης κατά την καθημερινή χρήση. Τα επίπεδα άνεσης του scooter αναβαθμίζονται σημαντικά με τον χώρο αποθήκευσης κάτω από τη σέλα, το χώρο μικροαντικειμένων και τη πρίζα USB.

Η σταθερότητα του είναι εξαιρετική, με μεγάλη απόσταση από το έδαφος. Το Suzuki Address 125 αποδεικνύει την ικανότητά του να υπερέχει σε κάθε είδος αστικής οδήγησης.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΟ

Κάθε πτυχή της σχεδίασης του Suzuki Address 125 στοχεύει στο να αντικατοπτρίζει το κλασικό στυλ του σκούτερ, όπου αρχίζοντας από την καμπυλωτή μορφή του, που χαρακτηρίζεται από τις ελκυστικές γραμμές φέϊρινγκ και επιχρωμιωμένες πινελιές, φθάνει στο μεγάλο αναλογικό ταχύμετρο που συμπληρώνεται από μια ψηφιακή οθόνη που διαθέτει ένδειξη του Suzuki Eco Drive και βοηθά τον αναβάτη να πετύχει τη μέγιστη οικονομία κατά την οδήγηση. Περισσότερο από ένα πρακτικό σκούτερ με οικονομία καυσίμου που είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση, το Suzuki Address 125 έχει σχεδιαστεί για άτομα που θέλουν να ζήσουν τη χαρά και την απόλαυση της αστικής ελευθερίας σε δύο τροχούς.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ

Το Suzuki Address 125 είναι εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες της Suzuki, συμπεριλαμβανομένης της “Suzuki Easy Start” για βελτίωση και βελτιστοποίηση της καθημερινής χρήσης του.

Προτεινόμενη λιανική τιμή συμπ. φόρων: 2,695 €

Διαθέσιμοι χρωματισμού: White Matt, Metallic Dark Blue, Metallic Matt Bordeaux Red

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SUZUKI AVENIS 125 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Τύπος Τετράχρονος, Αερόψυκτος, SOHC Κυβισμός / Διάμετρος x Διαδρομή (Ισχύς) 124cc / 52,5×57,4 (8,7PS) Σχέση Συμπίεσης 10,3:1 Κύλινδροι / Βαλβίδες ανά κυλ.. 1 / 2 Σύστημα Κίνησης Ιμάντας τύπου V Συμπλέκτης Κιβώτιο Ταχυτήτων / Μετάδοση CVT ΠΛΑΙΣΙΟ Εμπρός Ανάρτηση Τηλεσκοπικό πιρούνι απόσβεση λαδιού, ελικοειδές ελατήριο Σύστημα Ανάρτησης / Πίσω Ψαλίδι, απόσβεση λαδιού, ελικοειδές ελατήριο Εμπρός Φρένα Δίσκος Πίσω Φρένα Ταμπούρο Διαστάσεις Εμπρός Τροχού 80/90-12, χωρίς σαμπρέλα Διαστάσεις Πίσω Τροχού 90/100-10, χωρίς σαμπρέλα ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαστάσεις (Μ/ Π /Υ) 1.895 mm / 710 mm / 1.175 mm Μεταξόνιο 1.265 mm Ύψος Καθίσματος 780 mm Βάρος 107 kg Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ 5,2 L