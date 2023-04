Ewan McGregor και Moto Guzzi ξανά μαζί

Η νέα ταινία Moto Guzzi V100 εκφράζει τη βαθιά αγάπη του McGregor για τη μάρκα και τις μοτοσυκλέτες της.

Το “On to the Next Journey” είναι ένα πραγματικό κινηματογραφικό πόνημα, γυρισμένο στην Καλιφόρνια σε φιλμ 35mm, με μία φωτογραφία που θυμίζει το χρυσό Χόλιγουντ.

Το βίντεο για τη νέα καμπάνια Moto Guzzi V100 Mandello έχει ως πρωταγωνιστή έναν αληθινό λάτρη της Moto Guzzi: Ο Ewan McGregor βάζει όλο το χάρισμα και την αυθεντικότητά του ως μοτοσυκλετιστής για να αφηγηθεί το πάθος που τον δένει με τη Moto Guzzi.

Το βίντεο, που γυρίστηκε σε διάφορες τοποθεσίες στην Καλιφόρνια σε σκηνοθεσία του Duncan Winecoff, είναι μια αληθινή δήλωση αγάπης για τη Moto Guzzi, χάρη σε μια αφήγηση που αποκαλύπτει τη βαθιά φύση του δεσμού μεταξύ ανθρώπου και μοτοσυκλέτας. Είναι μια παραγωγή με έντονο αυτοβιογραφικό άρωμα, όπου το ταξίδι είναι μια μεταφορά για τη ζωή.

Οι άνθρωποι χτίζουν την ταυτότητά τους σε σχέση με αντικείμενα και αναμνήσεις, τα οποία –με τη σειρά τους– αποτελούν τις συναισθηματικές τους αποσκευές. Η συναισθηματική τους ιστορία τους συντροφεύει στη ζωή και τους βοηθά να προβάλλουν τον εαυτό τους στο άγνωστο, σε συνεχή ισορροπία μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Ομοίως, η V100 Mandello αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα μιας ιστορίας ενός αιώνα, πλούσιας σε καινοτομία και δεξιοτεχνία. Είναι η Moto Guzzi του μέλλοντος, ωστόσο έχει σχεδιαστεί και χτιστεί πάνω στα γερά θεμέλια ενός μοναδικού παρελθόντος.

Η σχέση συμβίωσης μεταξύ ανθρώπου και μοτοσυκλέτας διερευνάται κατά τη διάρκεια του βίντεο 60 δευτερολέπτων, χάρη στην αφήγηση με τη φωνή του McGregor. Ο ηθοποιός δεν είναι μόνο βαθύς γνώστης και συλλέκτης μοτοσυκλετών, αλλά είναι επίσης ένας γνήσιος λάτρης της Moto Guzzi, τόσο που όλες οι ιστορικές μοτοσυκλέτες που εμφανίζονται στην καμπάνια προέρχονται από την προσωπική του συλλογή και έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης μετά από δική του πρόταση.

“Όταν άνοιξα το γκάζι με τη V100 στον αυτοκινητόδρομο Pacific Coast, ήταν πραγματικά μια συναρπαστική εμπειρία, είναι μια πολύ μοναδική μοτοσυκλέτα – σπορ αλλά άνετη, ιδανική για πολύωρη οδήγηση. Είναι εντελώς Moto Guzzi στην καρδιά και αυτό είναι το υπέροχο, ότι κατάφεραν να σχεδιάσουν μια σύγχρονη υγρόψυκτη μοτοσυκλέτα που εξακολουθεί να δίνει την αίσθηση μιας Guzzi”, εξήγησε ο McGregor.

Γυρισμένο εξ ολοκλήρου σε φιλμ 35 χιλιοστών, το βίντεο βρίσκει τον τέλειο τόνο, φέρνοντας στον νου τα χρυσά χρόνια του Χόλιγουντ και ενισχύοντας τη μοναδικότητα της V100 Mandello, χάρη στη φωτογραφία που βρίσκεται πάντα σε ισορροπία μεταξύ του παλιού κινηματογράφου και της σύγχρονης τέχνης, αλλά και χάρη στην αξιοποίηση εξαιρετικά υποβλητικών τοποθεσιών όπως το μπρουταλιστικό σπίτι του Eric Lloyd Wright στο Μαλιμπού, ο αυτοκινητόδρομος Pacific Coast, οι περιοχές ερήμου στο Λάνκαστερ, ο ποταμός L.A. και η σήραγγα Second Street στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Moto Guzzi V100 – On to the next journey ft. Ewan McGregor