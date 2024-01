MotoGP: Πρεμιέρα για την Trackhouse Racing MotoGP Team

Η Trackhouse Racing MotoGP Team επέλεξε, διόλου τυχαία, τη Νότια Καλιφόρνια και τα λαμπερά φώτα του Λος Άντζελες για να αποκαλύψει στο ευρύ κοινό το νέο livery των μοτοσικλετών της για το 2024.

Θυμίζουμε ότι ο ιδιοκτήτης του Trackhouse Entertainment Group, Justin Marks, είχε ανακοινώσει σε συνεργασία με την Dorna τον Δεκέμβριο του 2023, ότι θα συμμετάσχει με μια καινούργια ομάδα στο MotoGP το 2024, αποτελώντας τη διάδοχη κατάσταση της CryptoDATA RNF Team.

Έως τώρα, η αμερικανική ομάδα ήταν γνωστή στους φίλους της μηχανοκίνητου αθλητισμού από τη συμμετοχή και τις επιτυχίες της στους αγώνες NASCAR.

Στο MotoGP η Trackhouse Racing συνεχίζει την συνεργασία με την Aprilia Racing και το Piaggio Group, διατηρώντας ταυτόχρονα… ανέπαφο το ρόστερ των αναβατών της, που δεν είναι άλλοι από τους Miguel Oliveira και Raul Fernandez.

Αν και χωρίς κάποιον εν ενεργεία αναβάτη στο MotoGP, οι ΗΠΑ έχουν μια μακρά παράδοση και ιστορία στο μαγικό κόσμο των αγώνων σε δύο τροχούς με θρυλικά ονόματα όπως εκείνα των Kenny Roberts, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Randy Mamola, John Kocinski, Kenny Roberts Jr και Nicky Hayden.

