MotoGP – Jerez: Εμφατική νίκη για τον Francesco Bagnaia

Εμφατική νίκη για τον Francesco Bagnaia στη Jerez ύστερα από αρκετές ανακατατάξεις και μια σπουδαία μάχη του Ιταλού μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας με τον Marc Marquez.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στην ηλιόλουστη Jerez για το GP Ισπανίας, τέταρτο γύρο του MotoGP για το 2024, ο Marc Marquez διατήρησε τα ηνία μετά την Τ1 ακολουθούμενος από τον Jorge Martin, τον Marco Bezzecchi και τον Francesco Bagnaia, ο οποίος, πριν καν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, πέρασε εντυπωσιακά και τους δύο προπορευόμενους αναβάτες, βάζοντας πλώρη για την κορυφή, πίσω από τον Ισπανό οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

After a STUNNING double overtake, @PeccoBagnaia takes the lead from @marcmarquez93 🤯 But the Spaniard is NOT done as @88jorgemartin also joins the fight ⚔️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/mzK2NLtIzL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 28, 2024

Στην τελευταία μάλιστα στροφή του πρώτου κιόλας γύρου, ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team έκανε την επίθεση του και πέρασε πρώτος, αναγκάζοντας τον Marc Marquez να οπισθοχωρήσει στην τρίτη θέση. Όμως, στον επόμενο γύρο ήταν η σειρά του Jorge Martin να εκμεταλλευτεί ένα μικρό λάθος του Ιταλού στα φρένα, περνώντας εκείνος πρώτος!

Ένα γύρο μετά, ήταν η ώρα του Marco Bezzecchi να επιτεθεί, με τον Ιταλό της Pertamina Enduro VR46 Racing Team να περνά τον Marc Marquez και να ανεβαίνει αυτός τρίτος.

Here comes Bez barging through @marcmarquez93 for 3rd 🌶️ And in the meantime @26_DaniPedrosa has crashed out at T8! 💔#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/Ppl0rODnn3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 28, 2024

Στην κορυφή εν τω μεταξύ, οι Martin και Bagnaia είχαν ανοίξει την διαφορά τους, με τον Ιταλό να πιέζει ασφυκτικά, σε αρκετά σημεία της πίστας, τον Ισπανό της Prima Pramac Racing, ο οποίος έκλεινε κάθε «πόρτα» στον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Η μεγάλη ανατροπή στην κορυφή ήρθε 15 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας όταν ο πρωτοπόρος Jorge Martin έκανε το μοιραίο λάθος στην Τ6 και χάνοντας το μπροστινό της GP24 είχε μια πτώση, η οποία τον έθεσε οριστικά εκτός αγώνα. Έτσι, τα ηνία του αγώνα πέρασαν στα χέρια του Francesco Bagnaia.

Μια ακόμα αλλαγή ήρθε 12 γύρους πριν το τέλος, όταν ο Marc Marquez πήρε την… εκδίκησή του από τον Marco Bezzecchi ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση.

It’s game on! ⚔️@marcmarquez93 makes it stick on Bez for 2nd after the Italian has a moment at T13 🔄💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/mzzUtRAnhP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 28, 2024

Μάλιστα, ο Ισπανός άρχισε να πατά γκάζι και να κλείνει τη διαφορά του από τον Francesco Bagnaia. Η οποία πέντε γύρους πριν το τέλος είχε σχεδόν μηδενιστεί!

Η μάχη των δύο – όπως διαφαινόταν – ήταν συγκλονιστική, με τον Marc Marquez να περνά τον Ιταλό, τέσσερις γύρους πριν το τέλος, και τον τελευταίο να απαντά στον Ισπανό στην Τ10, όχι μία αλλά δύο φορές(!), διατηρώντας με νύχια και με δόντια τα ηνία του GP.

Τελικά, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 και του 2023 επέβαλε τους κανόνες του και πήρε μια σπουδαία (και αναγκαία γα τον ίδιο και τη συνέχεια του πρωταθλήματος) νίκη, εμπρός από τον επίσης εξαιρετικό σήμερα Marc Marquez.

Τρίτος ολοκλήρωσε ο Marco Bezzecchi. Πιο πίσω ο Alex Marquez πήρε την τέταρτη θέση, εμπρός από τους Alex Marquez, Enea Bastianini, Brad Binder, Fabio di Giannantonio, Miguel Oliveira, Maverick Vinales και Pedro Acosta.

Στη βαθμολογία αναβατών ο Jorge Martin παραμένει μεν στην κορυφή, με 92 βαθμούς, έχοντας όμως πλέον πίσω του τον Francesco Bagnaia με 75 βαθμούς. Τρίτος είναι ο Enea Bastianini με 70 βαθμούς και τέταρτος ο rookie Pedro Acosta με 69 βαθμούς.

Ο επόμενος αγώνας του πρωταθλήηματος MotoGP είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στο Le Mans της Γαλλίας.