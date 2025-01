O Kalle Rovanpera αποκαλύπτει την δική του ομάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα EnduroGP

Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Kalle Rovanpera, αποκάλυψε σήμερα τη νέα του ομάδα με την ονομασία KR69 World Enduro Team, η οποία θα αρχίσει να αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα EnduroGP από την τρέχουσα σεζόν

Η νέα ομάδα του Φινλανδού οδηγού θα παρέχει μια Husqvarna FE 250 στον συμπατριώτη του, Roni Kyttonen, τον οποίο ο Kalle Rovanpera υποστήριξε και το 2024.

Ο Roni Kyttonen αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το δεύτερο μισό της σεζόν του 2024 τόσο από το EnduroGP όσο και στο Φινλανδικό Πρωτάθλημα εξαιτίας ενός τραυματισμού στο χέρι που υπέστη σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο στην Ουαλία.

Ο Φινλανδός αναβάτης έχει ήδη στο ενεργητικό του τρεις τίτλους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Enduro καθώς και ένα στέμμα στο EnduroGP Junior 1 του 2020.

Αν μη τι άλλο, για τον Kalle Rovanpera, η KR69 World Enduro Team -η οποία πήρε το όνομά της από τα αρχικά του Φινλανδού και τον αριθμό με τον οποίο μετέχει στο WRC– σηματοδοτεί ένα ακόμα νέο βήμα στην πολυσχιδή του δράση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Όπως ανακοινώθηκε, ο 24χρονος θα είναι επικεφαλής της νέας ομάδας παράλληλα με τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ως οδηγός της Toyota Gazoo Racing στο WRC, στο οποίο επιστρέφει φέτος μετά από μια σεζόν… μερικής απασχόλησης το 2024, στην οποία απέσπασε τρεις νίκες.

Η δημιουργία μιας αγωνιστικής ομάδας στον μαγικό κόσμο των δύο τροχών δεν είναι κάτι καινοφανές για έναν «τετράτροχο» Παγκόσμιο Πρωταθλητή από τη Φινλανδία, καθώς κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με την ιδιόκτητη ομάδα μοτοκρός IceOne Racing του Kimi Raikkonen, η οποία έδωσε το αγωνιστικό της «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Motocross, αρχικά από το 2014 και μετά ως η πρώτη εργοστασιακή ομάδα της Husqvarna και στη συνέχεια για λογαριασμό της Kawasaki από το 2022.

I’m thrilled to announce my new KR69 World Enduro Team for the 2025 World Championship!!

We will be racing in #EnduroGP with Roni Kytönen as our rider. This is a new kind of challenge for me as the team boss, but I’m ready to support Roni for the best results possible!💪#KR69 pic.twitter.com/Tl1KUkFivy

— Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) January 6, 2025