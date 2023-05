“We Ride As One”: Εντυπωσιακή η δεύτερη διοργάνωση της Ducati!

Η Αθήνα γέμισε με το χρώμα Ducati Red το κέντρο της Αθήνας στη δεύτερη διοργάνωση του “We Ride As One” συγκεντρώνοντας 70 μοτοσυκλέτες.

Η δεύτερη έκδοση του “We Ride As One“, της εκδήλωσης που διοργανώνει η Ducati την ίδια μέρα παγκοσμίως δίνοντας τη δυνατότητα σε λάτρεις της μάρκας από το Borgo Panigale να γιορτάσουν μαζί το πάθος τους για τους δύο τροχούς και τη Ducati, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 6 Μαΐου.

Την εφετινή χρονιά, 334 αντιπροσωπείες Ducati, μαζί με 159 διεθνή Επίσημα Clubs της Ducati και στις πέντε ηπείρους, δημιούργησαν και προσέφεραν μια ξεχωριστή εμπειρία στους φίλους της Ducati , εξατομικεύοντας κάθε διαδρομή και μετατρέποντας τις κατά τόπους εγκαταστάσεις σε αποκλειστικά σκηνικά ειδικά για την ημέρα.

Η δεύτερη διοργάνωση του “We Ride As One” περιλάμβανε 15.000 Ducatisti από περισσότερες από 50 χώρες στο τιμόνι μοτοσυκλετών Ducati και Scrambler Ducati. Η καρδιά της εκδήλωσης ήταν η παρέλαση που και εφέτος είδε τις κόκκινες μοτοσυκλέτες από το Borgo Panigale να δίνουν ζωή και χρώμα στους πιο επιβλητικούς δρόμους των μεγαλουπόλεων. Λονδίνο, Δουβλίνο, Μαδρίτη, Τόκιο, Αβινιόν, Μονακό, Σαγκάη, Ντουμπάι, Μιλάνο, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Νέο Δελχί, Μπανγκόκ, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Σίδνεϊ, Αθήνα είναι μερικές μόνο από τις πόλεις που πρόσφεραν αυτή την εμπειρία και τα μοναδικά συναισθήματα που μόνο η Ducati μπορεί να προσφέρει.

Στην Αθήνα, με αφετηρία το Ducati Athens, κομβόι με 70 μοτοσυκλέτες και περισσότερους από 100 ενθουσιώδεις φίλους της μάρκας και τη συμμετοχή του επίσημου Ducati Official Club Hellas, πέρασε από τις Στήλες Ολυμπίου Διός και το Ζάππειο για να κατευθυνθεί στην παραλιακή, διασχίζοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα, με τελικό προορισμό την Ολυμπιακή Μαρίνα, στο Λαύριο. Με αφετηρία τον Fan Motorcycles, άλλο ένα group 20 μοτοσυκλετών κατευθύνθηκε προς την Βορειανατολική Αττική, επιλέγοντας πιο ορεινές διαδρομές καταλήγοντας στα παράλια στο Πόρτο Ράφτη.

Στο επίσημο κανάλι της στο Instagram, η Ducati κάλυψε τα διάφορα γεγονότα σε όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, μοιράζοντας βίντεο και εικόνες από την ημέρα στα Instagram Stories. Όλο το περιεχόμενο παραμένει διαθέσιμο στο κανάλι της Ducati στα στιγμιότυπα του “We Ride As One”.

Το “We Ride As One” είναι μια μοναδική εκδήλωση με στόχο την επιθυμία της Ducati να προσφέρει στην κοινότητα των Ducatisti μια ανεπανάληπτη εμπειρία διασκέδασης και συνύπαρξης στο τιμόνι της μοτοσυκλέτας τους. Με στόχο να κρατήσει ζωντανό το πάθος και τους δεσμούς που συνδέουν όλους τους Ducatisti σε όλο τον κόσμο, η Ducati αποφάσισε να καθιερώσει το «We Ride As One» στο καλεντάρι, ως μία ετήσια εκδήλωση, που θα πραγματοποιείται το πρώτο Σάββατο του Μαΐου.