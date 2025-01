Η Ferrari 166 Spyder Corsa της Carrozzeria Ansaloni αξίζει περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ

Μια από τις πιο πρώιμες και χαρακτηριστικές Ferrari όλων των εποχών, η 166 Spyder Corsa, παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε δημοπρασία, στην οποία αναμένεται να φτάσει ακόμη και τα 7,5 εκατ. ευρώ.

Η Broad Arrow Auctions, θυγατρική εταιρεία της Hagerty, ανακοινώνει την αποστολή ενός από τα πιο αυθεντικά μοντέλα της Ferrari στην δημοπρασία «Concorso d’Eleganza Villa d’Este». Η Ferrari 166 Spyder Corsa του 1948 με αμάξωμα διαμορφωμένο από την Carrozzeria Ansaloni (εκτίμηση: €5.500.000 – €7.500.000), που δεν έχει προσφερθεί ποτέ στο παρελθόν για πώληση, είναι ένα από τα δύο αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από τους αδελφούς Besana, τους πρώτους πελάτες της Ferrari.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Spyder Corsa που προσφέρεται, με αριθμό πλαισίου 004 C, τερμάτισε στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης στο Targa Florio του 1948. Συμμετείχε επίσης στα «Mille Miglia» του 1948 και του 1949, ενώ έχει στο ενεργητικό της αγώνες Formula 2 της περιόδου εκείνης, αλλά και αναβάσεις του ιταλικού πρωταθλήματος.

Το αυτοκίνητο είναι πλήρες με την πιστοποίηση «Ferrari Classiche White Book» με το αρχικό αμάξωμα, το πλαίσιο, τον κινητήρα V12 2,0 λίτρων και το αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων των πέντε σχέσεων. Αυτή η εξαιρετική Ferrari έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία, περιλαμβανομένου ενός «Pebble Beach Concours d’Elegance» του 2004, εκτός από το γεγονός ότι έχει παρουσιαστεί στο «Pebble Beach» εντός της «Casa Ferrari» το 2019 και το 2022. Περαιτέρω διακρίσεις περιλαμβάνουν το «Best of Show» στο FCA National Meet του 2003, τα «Cavallino» και FCA Platinum Awards, και την έκθεση στο «Cavallino Classic» του 2006.

«Η Ferrari 166 του 1948, με σασί 004 C, που έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε στην εναρκτήρια δημοπρασία Concorso d’Eleganza Villa d’Este τον Μάιο, είναι αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα οποιασδήποτε πρώιμης Ferrari που κατασκευάστηκε. Με την εξαιρετική του προέλευση και τη μακρά, καλά τεκμηριωμένη ιστορία του, δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα πιο ταιριαστό και κατάλληλο παράδειγμα για να αναδείξουμε την πρώτη μας ιταλική δημοπρασία. Το no. 004 C αντιπροσωπεύει εύστοχα τα ίδια τα δομικά στοιχεία της θρυλικής Ferrari και στέκεται στη δοκιμασία του χρόνου ως παράδειγμα για την εταιρεία».», δηλώνει ο Barney Ruprecht, αντιπρόεδρος δημοπρασιών της Broad Arrow.

Η Broad Arrow Auctions, μια εταιρεία της Hagerty (NYSE: HGTY), είναι ένας κορυφαίας φήμης οίκος δημοπρασιών συλλεκτικών αυτοκινήτων. Ιδρύθηκε το 2021 από πολύ έμπειρους βετεράνους του κλάδου. Η Broad Arrow θα πραγματοποιήσει την πρώτη της ευρωπαϊκή δημοπρασία σε συνεργασία με την BMW AG ως επίσημος συνεργάτης δημοπρασιών του «Concorso d’Eleganza Villa d’Este». Ως κόσμημα του στέμματος στον κόσμο των concours, η Broad Arrow θα παρουσιάσει 70 από τα υψηλότερης ποιότητας συλλεκτικά αυτοκίνητα, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του «Concorso» στις όχθες της λίμνης Como.

