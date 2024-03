«Race for Glory. Audi vs Lancia» – Δράση και θέαμα από τις 28 Μαρτίου στους κινηματογράφους (official trailer)

«Race for Glory»: Ταινία ιταλικής και βρετανικής παραγωγής, από τις 28 Μαρτίου στους κινηματογράφους, στην οποία απεικονίζεται η αντιπαράθεση των Γερμανών (Audi Quattro) με τους Ιταλούς (Lancia 037) και με Γερμανό οδηγό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ του 1983.

Κινηματογραφική ταινία άμεσα, τις επόμενες ημέρες, σε αίθουσες, με γεγονός τον σημαντικό ρόλο του Ράλλυ Ακρόπολις και στο Πρωτάθλημα του 1983. Για τον λάτρη της αγωνιστικής αυτοκίνησης είναι σημαντικό να θυμόμαστε το πώς εκφράζεται η διαφορετική φιλοσοφία κάθε κατασκευαστή, επηρεασμένη από την καταγωγή του. Ό,τι δεν ισχύει σήμερα, και το ενδιαφέρον σε σχέση με το τι βλέπουμε σε αυτή την κινηματογραφική παραγωγή ξεπερνά την αντιστοιχία με τα πραγματικά γεγονότα. Με ανύπαρκτες τις αγωνιστικές προδιαγραφές των αυτοκινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Οι ηθοποιοί υποστηρίζουν το ρόλο τους, και ειδικά του σπουδαίου Cesare Fiorio, αρχηγού της Lancia τότε, εμπνευστή της «037». Του Walter Rohrl, που έκανε τη διαφορά οδηγώντας περίτεχνα τη Lancia, όπως και του Roland Gumpert, που συντόνιζε την ομάδα της Audi με τα θηριώδη Quattro. Η Audi με την τετρακίνηση άλλαξε τα δεδομένα στα ράλλυ, αλλά και στα αυτοκίνητα παραγωγής, και κρίμα που δεν έμεινε στο WRC και μετά το 1987, με τα γκρουπ Ν και Α, κανονισμός «γάντι» στη φιλοσοφία τους.

Στην ταινία προσπερνάς τη μυθοπλασία, με ατύχημα που δε συνέβη στη Φινλανδία το 1983, όπως περιγράφεται η τραγωδία το 1985 και το 1986 στην Κορσική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι αείμνηστοι Attilio Bettega, Henri Toivonen, Sergio Cresto. Με Lancia 037 και S4, αντίστοιχα. Απεικονίζονται όμως περίφημα το πάθος του Cesare Fiorio και των συνεργατών του, τεχνικών της Lancia. Στόχος τους να κερδίσουν το βαρύ θηρίο της Audi με ένα ελαφρύ διθέσιο, καθαρόαιμο για την πίστα. Αξιοποιώντας τη δυναμική του Walter Rohrl στην εξέλιξη της «μηχανής» και σε αγώνες με ασφάλτινες ειδικές διαδρομές.

Αλλά και σε χωμάτινες, όπως στην Ελλάδα, όπου έπαιζε ρόλο η αξιοπιστία. Οι Ιταλοί, νικητές και στη Νέα Ζηλανδία, ανταγωνιστικοί και στη Φινλανδία, όπου το ισορροπημένο πλαίσιο ισορροπεί στις κεκτημένες ταχύτητες την τετρακίνηση, και είναι χαρακτηριστική η αμηχανία των Γερμανών. Με στοιχεία αλαζονείας του Roland Gumpert, που ακόμη αναλύει το πώς έχασαν τον τίτλο των Κατασκευαστών από τους Ιταλούς. Η ομάδα των Lancia-Martini, που κέρδισαν βαθμούς και με τον τεράστιο Μarkku Alen, αλλά και με τον Miki Biasion. Ο Ιταλός δις παγκόσμιος, που τιμήθηκε δεόντως στην παρουσίαση της ταινίας, ειδικά στην Ιταλία. Στην ταινία υποβαθμίζεται ο τίτλος του αείμνηστου Ηannu Mikkola στο πρωτάθλημα Οδηγών, και ο ρόλος της Michele Mouton και του Stig Blomqvist ως σωματοφυλάκων του.

Θα θέλαμε περισσότερη αλήθεια, πιο κοντά στην πραγματικότητα, με την ιστορία από μόνη της ιδιαίτερα γοητευτική και, το κυριότερο, γνήσια πλάνα από τους αγώνες του 1983, που δεν προκύπτουν. Όσοι πιστοί, θα μείνετε ικανοποιημένοι παρακολουθώντας, οπότε μείνετε συντονισμένοι, ακολουθήστε το διαγωνισμό μας και κλείστε θέση. Ο σφυγμός υφίσταται και η ατμόσφαιρα μεταφέρεται υποδειγματικά. Τα τρία αστέρια για τον σινεφίλ αναβαθμίζονται σε πέντε για τον petrolhead._ Σ. Χ.

ΥΓ.: Σε πρώτο πρόσωπο, ως «Στρατισίνο», τυχερός, οδήγησα τη Μomo Lancia 037 του κ. Γιώργου Μεϊμαρίδη σε αγώνα, στο Ράλλυ Παλάδιο, με συνοδηγό τον Ευθύμη Σάσαλο, και το Audi Quattro Α1 του κ. Μάριου Σταφυλοπάτη, σε δοκιμή-παρουσίαση, πρόσφατα στα Μέγαρα. Δεν προκύπτει επιλογή. Συγκλονιστικά και τα δύο, ο καθρέφτης της διαφοράς κάθε σχολής, συνδεδεμένης με την καταγωγή των δημιουργών.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Το «Race for Glory» (αγώνας για τη δόξα) σκηνοθετήθηκε από τον γεννημένο στην Τοσκάνη Stefano Mordini και είναι βασισμένο στο σενάριο που έγραψαν οι Filippo Bologna, Mordini και Riccardo Scamarcio. Παραγωγός της ταινίας, με αρχικό τίτλο «2 Win», είναι ο Jeremy Thomas μαζί με τον Riccardo Scamarcio. Ο Λεμπόφσκι είναι παραγωγός της ταινίας με συμπαραγωγούς τη Recorded Picture Company και τη Metropolitan Films. Η RAI είναι ο διανομέας στην Ιταλία. Η HanWay Films ανέλαβε τις παγκόσμιες πωλήσεις. Η ταινία οδηγήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών ως «Audi vs. Lancia» και έλαβε το οριστικό της όνομα το Δεκέμβριο του 2023. Οι τοποθεσίες των γυρισμάτων περιλαμβάνουν την Ιταλία και την Ελλάδα, μαζί με ορισμένα από τα μέρη όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα που απεικονίζονται, όπως τα γραφεία της Lancia και το Circuito di Balocco. Τα κύρια γυρίσματα ξεκίνησαν στο Τορίνο στις 16 Μαΐου 2022. Την προώθηση της ταινίας ανέλαβε η Grindstone Entertainment Group και της δόθηκε ταυτόχρονη κυκλοφορία σε κινηματογραφικές αίθουσες και σε video on demand από τη Lionsgate, στις 5 Ιανουαρίου 2024.

ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Ο πολυβραβευμένος Γερμανοϊσπανός ηθοποιός Daniel Cesar Martin Bruhl Gonzalez (Good Bye, Lenin!) ενσαρκώνει το ρόλο του Roland Gumpert, ο Riccardo Scamarcio, που έχει συμμετοχή στη διαμόρφωση του σεναρίου, υποδύεται τον Cesare Fiorio και ο γνωστός από το τηλεοπτικό δράμα Generation War, Volker Bruch, τον παγκόσμιο πρωταθλητή Walter Rohrl. Επίσης, η Katie Clarkson-Hill έχει αναλάβει το ρόλο της Jane McCoy και η Esther Garrel της μοναδικής γυναίκας που νίκησε το Ράλλυ Ακρόπολις, της Michele Mouton. Τέλος, η νεότερη Ιταλίδα που έχει τερματίσει ποτέ σε Ράλλυ Ντακάρ, η Rebecca Busi, υποδύεται τη συνοδηγό της (Fabrizia Pons).