10ο Rally Greece Offroad: Οι νικητές του αγώνα

Ένα από τα δυσκολότερα και πιο απαιτητικά Rally Greece Offroad αντιμετώπισαν φέτος οι πιλότοι και οι 79 ομάδες που έλαβαν μέρος στο 10η επετειακή διοργάνωση.

«Γλυτώσαμε τη σκόνη» δήλωναν οι οδηγοί την πρώτη μέρα των αγώνων, όμως οι πρωτοφανείς για την εποχή βροχοπτώσεις, η λάσπη και οι ομίχλες, δημιούργησαν μια νέα πραγματικότητα για τα αγωνιστικά οχήματα και τους οδηγούς και όπως ήταν αναμενόμενο έφεραν ανατροπές καθημερινά.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στο χωριό Ασπροκκλησιά όπου τα 79 αγωνιστικά αυτοκίνητα έτρεξαν υπό βροχή 18 χωμάτινα χιλιόμετρα για την κατατακτήρια ειδική διαδρομή.

Η ειδική διαδρομή ανέδειξε νικητή τον Csaba MIKLOS και τον συνοδηγό του Alber HORN από την Ουγγαρία που αγωνίζονταν με Bedu Pro X3 και τερμάτισαν σε 16 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησαν οι Πορτογάλοι Alexandre PINTO και Fausto MOTA με Herrator Inzane X3 και χρόνο 16:20, 7,7 δευτερόλεπτα πιο αργοί, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισαν οι Ιταλοί Amerigo VENTURA και Mirko BRUN με Yamaha YXZ 1000R. Στην τέταρτη θέση τερμάτισαν οι Ισπανοί Fidel CASTILLO και Marc SOLA με BRP Can Am Maverick XRS Turbo και την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι επίσης Ισπανοί Pau NAVARRO και Pol ROS VIDIELLA με BRP Can Am Maverick XRS Turbo.

Την Παρασκευή η δράση πλέον μεταφέρθηκε στο όρος Βίτσι όπου οι συμμετέχοντες έτρεξαν δύο ειδικές διαδρομές φτάνοντας κοντά στα δύο χιλιάδες μέτρα υψόμετρο. Οι δύο Ειδικές Διαδρομές συνολικού μήκους περίπου 156 χιλιομέτρων περιλαμβάναν την Ειδική Διαδρομή «Λέχοβο 1» μήκους 72,75 χιλιομέτρων και την «Μαυρόκαμπος 1» μήκους 83,93 χιλιομέτρων.

Οι αγωνιζόμενοι κάλυψαν τα δύο stages δύο φορές, μια το πρωί και μια μετά το μεσημέρι, διανύοντας συνολικά περίπου 310 χιλιόμετρα.

Πήραν το προβάδισμα οι Πορτογάλοι

Η Παρασκευή αποδείχθηκε Πορτογαλική υπόθεση, φέρνοντας μνήμες από το 9ο Rally Greece Offroad όπου οι συμπατριώτες τους SILVA Henrique και DAMASIO Henrique ήταν οι μεγάλοι νικητές της διοργάνωσης. Έτσι, και στις τέσσερις ειδικές της ημέρας οι Joao DIAS και Joao MIRANDA (που ολοκλήρωσαν τρίτοι την ειδική της Ασπροκκλησιάς) τερμάτισαν πρώτοι με συνολικό χρόνο στο τέλος της μέρας 5 ώρες 19 λεπτά και 41 δεύτερα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι συμπατριώτες τους Tiago REIS και Valter CARDOSO με Toyota Hilux (16οι στην Ασπροκκλησιά) και την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Ιταλοί Amerigo VENTURA και Mirko BRUN που στην ειδική της Πέμπτης τερμάτισαν τρίτοι. Τέταρτοι ολοκλήρωσαν τα stages οι Ισπανοί Pau NAVARRO και Pol ROS VIDIELLA με ένα Can Am Maverick XRS Turbo και πέμπτοι οι Πολωνοί με Krzysztof HOLOWCZYC και Lukasz KURZEJA με BMW X3 οι οποίοι ανέβασαν στροφές έπειτα από την 17η θέση στην ειδική της Ασπροκκλησιάς.

Το Σάββατο η δράση μεταφέρθηκε στο χωριό Δενδροχώρι, όπου στις 9 το πρωί ξεκίνησε η ομώνυμη ειδική διαδρομή μήκους 97 περίπου χιλιομέτρων, διαδρομή που θα επαναλάβουν οι αγωνιζόμενοι αργά το μεσημέρι με τερματισμό κοντά στο χωριό Μαυρόκαμπος.

Στην πρώτη θέση για λίγοι οι Ιταλοί – Τους απέκλεισαν οι αγωνοδίκες

Το Σάββατο έφερε μεγάλες ανατροπές με τους Πορτογάλους νικητές της Παρασκευής DIAS και MIRANDA να μην καταφέρνουν να ολοκληρώσουν την πρωινή ειδική και τους Ιταλούς VENTURA και BRUN να σκαρφαλώνουν στην πρώτη θέση τόσο στο πρωινό STAGE όσο και στην επανάληψη της διαδρομής.

Στη δεύτερη θέση σκαρφάλωσαν οι Πολωνοί HOLOWCZYC και KURZEJA (από 5οι την Παρασκευή) και τρίτοι τερμάτισαν οι Ισπανοί FUSTER και FERNANDEZ (9οι μετά από τις ειδικές της Παρασκευής). Τέταρτη αναδείχθηκε η ομάδα του Αργεντίνου Fernando ALVAREZ και του Γάλλου συνοδηγού του Xavier PANSERI με OT3 (μόλις 10οι στις ειδικές της Παρασκευής και 34οι στην ειδική της Πέμπτης), και πέμπτοι τερμάτισαν οι Πολωνοί Urvo MANNAMA και Risto LEPIK με Toyota Hilux.

Το τέλος της δράσης, έπειτα από συνολικά περίπου 522 χιλιόμετρα, έφερε στην πρώτη θέση την Ιταλική ομάδα των VENTURA και BRUN, στη δεύτερη θέση τους Πολωνούς HOLOWCZYC και KURZEJA, στην τρίτη τους Ισπανούς FUSTER και FERNANDEZ, στην τέταρτη τους ALVAREZ και PANSERI και στην πέμπτη τους Εσθονούς Urvo MANNAMA και Risto LEPIK με Toyota Hilux.

Οι αγωνοδίκες όμως της FIA έμελλε να αλλάξουν τα δεδομένα. Αργά το βράδυ ανέτρεψαν τα δεδομένα και με απόφαση τους καταλόγησαν παράβαση των κανονισμών στους Ιταλούς, επιβάλλοντας τη μέγιστη ποινή του αποκλεισμού, κάτι που όμως και η ίδια η ομάδα τελικά αποδέχθηκε.

Νικητές του Rally Greece OffRoad οι Πολωνοί

Έτσι νικητές του 10ου Rally Greece Offroad για το FIA Cross Country Bajas European Cup αναδείχθηκαν οι Πολωνοί HOLOWCZYC και KURZEJA οι οποίοι από την 17η θέση της πρώτης ειδικής βρέθηκαν στην κορυφή του αγώνα στην Ελλάδα, ενώ κέρδισαν και στην κατηγορία Τ1. Δεύτεροι οι Ισπανοί FUSTER και FERNANDEZ που επίσης ξεκίνησαν τους αγώνες «υποτονικά» (14οι στην ειδική της Ασπροκκλησιάς και 9οι στις ειδικές της Παρασκευής) και στην τρίτη θέση ανέβηκαν ο Αργεντίνος πιλότος Fernando ALVAREZ και ο Γάλλος συνοδηγός του Xavier PANSERI. Την τέταρτη θέση πήραν οι Εσθονοί MANNAMA και LEPIK και πέμπτοι τερμάτισαν οι Βέλγοι Ghislain DE MEVIUS και Johan JALET με OT3.

Εθνικά πρωταθλήματα

Η τελευταία μέρα του 10ου Rally Greece Offroad την Κυριακή 18 Ιουνίου περιελάμβανε τους εθνικούς αγώνες Cross Country Rallies με τους αγωνιζόμενους να δοκιμάζουν τις αντοχές τους στην ειδική διαδρομή «Απόσκεπος» μήκους 102,65 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση δόθηκε στο ομώνυμο χωριό της Καστοριάς και ο τερματισμός ήταν στο Μακροχώρι.

Για το Εθνικό Πρωτάθλημα τη νίκη πήραν οι Τούρκοι Israfil AKYUZ και Mert TEPE με BRP Can Am Maverick XRS Turbo (9:39:49), δεύτεροι αναδείχθηκαν οι Ισραηλινοί Tal και David GALIMILDI με Canam Maverickκαι (9:40:05) και τρίτοι οι Ιταλοί Manuele MENGOZZI και Erica BOMBARDINI με Toyota Hilux Overdrive (10:18:28).

Για το Ιταλικό πρωτάθλημα νικητές αναδείχθηκαν οι Manuele MENGOZZI και Erica BOMBARDINI με Toyota Hilux Overdrive (10:18:28), δεύτεροι οι Elvis BORSOI και Alberto MARCON BRP με Can Am Maverick (10:37:03), ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Nicola COLLODEL και Elisa TASSILE με επίσης με BRP Can Am Maverick (10:36:24).

Οι ελληνικές συμμετοχές

Η… γαλανόλευκη δεν έλλειψε ούτε και φέτος από το Rally Greece Offroad με δυνατές συμμετοχές από έξι συν ένα ελληνικά πληρώματα. Έτσι τη χώρα μας εκπροσώπησαν στους αγώνες οι:

Ευάγγελος Μπερσής και Κωνσταντίνος Έξαρχος με Toyota Hilux,

Ιωάννης Βορριάς και ο Αθανάσιος Μπάκας με Mitsubishi Pajero

Φώτης Κουτσούμπος και Παναγιώτης Κάλφας με Toyota Land Cruiser,

Σπύρος Ντουράκος και Σπύρος Πούντος με Desert Warrior,

Ανδρέας Τζιάλλας και Νίκος Μακάριος με Jeep Grand Cheroke και η

Ελληνοκυπριακή ομάδα των Έκτωρ Κιμωνίδη και Σίμο Ζερβά με Suzuki Jimny.

Οι Έλληνες συμμετέχοντες αγωνίστηκαν όπως πάντα με ιδιαίτερο πάθος με τον Ευάγγελο Μπερσή και Κωνσταντίνο Έξαρχο να τερματίζουν 24οι για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο, ενώ για το Εθνικό τερμάτισαν όγδοοι οι Ιωάννης Βορριάς και ο Αθανάσιος Μπάκας, στην 11η θέση οι Ευάγγελος Μπερσής και Κωνσταντίνος Έξαρχος, και στη 19η θέση οι Ανδρέας Τζιάλλας και Νίκος Μακάριος.

Τα 10ο Rally Greece Offroad πέρασε στην Ιστορία και το ραντεβού διοργανωτών και αγωνιζομένων ανανεώθηκε για το 2024 με το βλέμμα στραμμένο στην επικείμενη απόφαση της FIA για ένταξη της μεγάλης διοργάνωσης στο παγκόσμιο κύπελλο.

ΝΙΚΗΤΕΣ FIA

ΠΡΩΤΟΣ: 208

ΔΕΥΤΕΡΟΣ: 232

ΤΡΙΤΟΣ: 219

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: 203

ΠΕΜΠΤΟΣ: 222