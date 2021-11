Η McLaren Racing ανακοίνωσε την Emma Gilmour, ως πρώτη γυναίκα οδηγό της ομάδας

Η McLaren Extreme E λανσαρίστηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρείου για την κλιματική αλλαγή COP26, με οικοδεσπότη την Aυτού Βασιλική Υψηλότητα τον Πρίγκιπα της Ουαλίας.

Η McLaren Racing ανακοίνωσε την Emma Gilmour ως την πρώτη γυναίκα οδηγό της ομάδας που θα αγωνιστεί για την ομάδα McLaren Extreme E το 2022. Η ανακοίνωση της Emma ως οδηγό ακολουθεί την σύμπραξη της ομάδας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης COP26 του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκώβη με την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα τον Πρίγκιπα της Ουαλίας. Η δέσμευση σηματοδοτεί, επίσης την είσοδο της McLaren Racing στην Extreme E και την αποκάλυψη του θεαματικού livery κατά το λανσάρισμα της McLaren.

Η McLaren θα είναι η τελευταία ομάδα που θα ενταχθεί στη σειρά το 2022, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμμετέχοντας σε προγράμματα της Extreme E και αφήνοντας ένα διαρκές αποτύπωμα, εμπλέκοντας τους οπαδούς της σε όλο τον κόσμο να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει αποτελέσει εδώ και πολύ καιρό κόμβο για την καινοτομία και την τεχνολογία των μεταφορών και η Extreme E φέρνει μερικές από τις πιο διάσημες ομάδες του κόσμου, που εκπροσωπούν την τελευταία “καθαρή” τεχνολογία, για να αγωνιστούν σε μερικές από τις πιο απομακρυσμένες και εντυπωσιακές τοποθεσίες της Γης.

Ο αγωνιστικός διευθυντής της McLaren Racing, Zak Brown, η μηχανικός αγώνων της McLaren Extreme E, Leena Gade, ο διάσημος επιστήμονας περί κλίματος, καθηγητής Carlos Duarte και ο σχεδιαστής του livery της McLaren Extreme E, Vic Lee, ήταν παρόντες μαζί με την Emma Gilmour στην σύμπραξη με την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα.

Με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία, η Emma είναι γνωστή για την τεράστια εμπειρία της σε αγώνες ράλλυ, rallycross, cross-country rally και πιο πρόσφατα αγωνίστηκε στην εναρκτήρια σεζόν της Extreme E. Το 2016 έγινε η πρώτη και μοναδική γυναίκα μέχρι σήμερα που κέρδισε έναν αγώνα του πρωταθλήματος ράλλυ της Νέας Ζηλανδίας και κέρδισε επίσης την επιλογή “FIA Women in Motorsport” και “Qatar Motor and Motorcycle Federation (QMMF)” crosscountry ράλλυ το 2015. Η Emma συμπληρώνει τη σύνθεση οδηγών της McLaren Extreme E για το 2022 μαζί με τον Αμερικανό οδηγό Tanner Foust.

Η ανακοίνωση της νέας οδηγού της McLaren είναι μια ιστορική στιγμή για τη McLaren Racing που γίνεται ακόμα πιο συγκινητική, καθώς η Emma έχει την ίδια καταγωγή με τον ιδρυτή της ομάδας, θρύλου των αγώνων, μηχανικού και καινοτόμου, Bruce McLaren.

Το λανσάρισμα της McLaren Extreme E αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της σύμπραξης στο Μουσείο Kelvingrove της Γλασκώβης. Το livery, σχεδιασμένο στο χέρι από τον βραβευμένο καλλιτέχνη και εικονογράφο Vic Lee, αντιπροσωπεύει ολόκληρο το ημερολόγιο των αγώνων μέσα από τα τέσσερα βιοτοπία της Αρκτικής, του Αμαζονίου, της ερήμου και του ωκεανού.

Οι εικονογραφήσεις στο livery εστιάζουν σε κάθε τοπίο, αντλώντας έμπνευση από την κληρονομιά που άφησε πίσω τους η σειρά Extreme E, οι ομάδες και το προσωπικό, ενώ περιγράφουν λεπτομερώς μερικά από τα βήματα που μπορούν να ληφθούν για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το livery αντικατοπτρίζει επίσης τη δέσμευση της McLaren Racing στο κίνημα “Count Us In”. Το “Count Us In” είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων και οργανισμών που έχει ως στόχο να εμπνεύσει ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους να λάβουν πρακτικά μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, δεσμευόμενοι από ένα ή περισσότερα από 16 βήματα.

Τα ονόματα των πρώτων φίλων της ομάδας, υπαλλήλων και συνεργατών της McLaren Racing που υπέγραψαν τη δέσμευση, αναγράφονται στο αγωνιστικό αυτοκίνητο Extreme E μαζί με ένα αποτύπωμα του κρυπτογραφήματος “C”, συνώνυμο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας, ως φόρο τιμής στις σημαντικές προσπάθειές του τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, καθώς χρησιμοποιεί τη μοναδική του θέση για να υπερασπιστεί τη δράση για ένα βιώσιμο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης, ο διακεκριμένος καθηγητής Carlos Duarte μίλησε για το πρόγραμμα κληρονομιάς της Extreme E, το οποίο σκοπεύει να παράσχει κοινωνική και περιβαλλοντική υποστήριξη στις τοποθεσίες στις οποίες διεξάγονται οι αγώνες της Extreme E.

H Extreme E αγωνίζεται μόνο σε εδάφη στα οποία μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το κλίμα, με τα αμιγώς ηλεκτρικά αγωνιστικά αυτοκίνητα να μεταφέρονται στις τοποθεσίες των αγώνων με ένα ανακαινισμένο επιβατηγό φορτηγό πλοίο, το πρώην Royal Mail Ship St Helena.

Το πλοίο χρησιμεύει επίσης ως “πλωτό εργαστήριο” ή αίθουσα διδασκαλίας, στην οποία μπορούν να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές ομιλίες ή να διεξάγονται έρευνες κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα είχε επίσης τη δυνατότητα να δει μια επίδειξη, που έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της AFC Energy, Adam Bond, για το πώς η παραγωγή ενέργειας με καύσιμο υδρογόνο, μια εναλλακτική πηγή ενέργειας χωρίς εκπομπές ρύπων εκτός δικτύου, πρωτοπορεί μέσα από την Extreme E και όλες τις αγωνιστικές ομάδες που συμμετέχουν στον θεσμό, χαρίζοντας για πρώτη φορά μια παγκόσμια πρωτοτυπία την εξ αποστάσεως φόρτιση των ηλεκτρικών SUV της σειράς με εντελώς βιώσιμο τρόπο.

Η Leena Gade εντάσσεται στην ομάδα McLaren Extreme E ως μηχανικός αγώνων με απόσπαση από την Multimatic, συνεργάτη της μελέτης κίνησης οχημάτων της McLaren Extreme E.

Η Βρετανίδα μηχανικός αγώνων έχει πλούσια ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς έχει διατελέσει επικεφαλής μηχανικός αγώνων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA και στη σειρά IndyCar, με πιο αξιοσημείωτο γεγονός ότι έγινε η πρώτη γυναίκα μηχανικός αγώνων που κέρδισε τις 24 Ώρες του Le Mans το 2011.

Μετά την ανακοίνωση και πριν από την έναρξη της σειράς αγώνων του 2022, η Emma Gilmour, η Leena Gade και το αυτοκίνητο της McLaren Extreme E θα πραγματοποιήσουν περαιτέρω δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μιας συζήτησης στο Πανεπιστήμιο του Newcastle για την προώθηση μελλοντικών ευκαιριών στον τομέα της τεχνολογίας.

Οι δεσμεύσεις έχουν οργανωθεί από τη McLaren Racing για να καταδείξουν τον σκοπό της ποικιλομορφίας και της ενσωμάτωσης μέσα από το άθλημα, καθώς και τη σημασία του προγράμματος McLaren Racing Engage που ξεκίνησε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Το πρόγραμμα, το οποίο προάγει την πολυμορφία και την ένταξη στο άθλημα, έχει ως στόχο να ανοίξει ευκαιρίες στην τεχνολογία για όλους. Αποτελεί μια στρατηγική συμμαχία με τέσσερις εμπειρογνώμονες εταίρους (Women’s Engineering Society (WES), EqualEngineers, The Smallpeice Trust και Creative Access).

Σκοπός της είναι να προωθήσει μια σειρά συνεργατικών πρωτοβουλιών για τη διαφοροποίηση των ταλέντων στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το αυτοκίνητο επίδειξης Extreme E της McLaren θα εκτίθεται επίσης στην Πράσινη Ζώνη της COP26 από τις 8 έως τις 12 Νοεμβρίου.

Η McLaren Extreme E θα ανακοινώσει επίσης τη συνεργασία της με την αναπτυσσόμενη εταιρεία διαχείρισης στόλου, Merchants Fleet, στο πλαίσιο της δέσμευσης της Merchant για την ESG και την ηγετική θέση της ηλεκτροκίνησης στο στόλο της μέσω του προγράμματος ACCELER8 ESG.

Η Merchants ξεχωρίζει με την ισχυρή δέσμευσή της στην ESG μέσω του προγράμματός της ACCELER8, το οποίο επικεντρώνεται στην ηλεκτροκίνηση το περιβάλλον, την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη σε αυτό.

Ως συνεργάτης της ομάδας McLaren Extreme E, η Merchants θα συνεχίσει να προωθεί την ευαισθητοποίηση σχετικά με την χρησιμοποίηση ηλεκτρικών οχημάτων ως μέσο για την εταιρική βιωσιμότητα και την ισότητα στις επιχειρήσεις και τον αθλητισμό.

Ο Zak Brown, Διευθύνων Σύμβουλος της McLaren Racing, δήλωσε:

“Είμαστε υπερήφανοι που μαζί με την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα ανακοινώνουμε την Emma Gilmour ως την πρώτη γυναίκα οδηγό της McLaren Racing. Η Emma συμπληρώνει τη συναρπαστική και ανταγωνιστική σύνθεση των οδηγών μας μαζί με τον Tanner Foust για την πρώτη μας σεζόν στην Extreme E. Είναι νικήτρια αγώνων και έχει αποδείξει τι αξίζει φέτος στην Extreme E, παράλληλα έχει ένα τεράστιο υπόβαθρο σε ανταγωνιστικές εκτός δρόμου διαδρομές σε πολλές αγωνιστικές σειρές σε όλο τον κόσμο. Είναι ταιριαστό το γεγονός ότι η πρώτη μας γυναίκα οδηγός προέρχεται από τη Νέα Ζηλανδία, απ’ όπου καταγόταν ο ιδρυτής μας Bruce McLaren.

“Το γεγονός ότι μπορέσαμε να ανακοινώσουμε την Emma και να αποκαλύψουμε το λανσάρισμά μας με την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα τον Πρίγκιπα της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της COP26, δεδομένου του ιστορικού του Πρίγκιπα στην προώθηση της βιωσιμότητας, της εκπαίδευσης STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών, Μαθηματικά) και της μηχανικής, ταιριάζει με τη δέσμευση της McLaren Racing για βιωσιμότητα, ποικιλομορφία και ισότητα των φύλων, οι οποίες είναι βαθιά ριζωμένες στο ήθος της ομάδας.

Βλέποντας την υποστήριξη ολόκληρης της οικογένειας McLaren να υπογράφει μία ή περισσότερες από τις δεσμεύσεις Count Us In αναδεικνύει την αφοσίωση των οπαδών, των συνεργατών και των μελών της ομάδας μας ώστε να συμβάλλουν στην αποτροπή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ανυπομονούμε να αγωνιστούμε στη δεύτερη σεζόν της Extreme E για να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας σε αυτό το ταξίδι της ανακάλυψης και να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας για να φωτίσουμε τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τον κόσμο”.

Η Emma Gilmour, οδηγός της McLaren Extreme E, δήλωσε:

“Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι η πρώτη γυναίκα οδηγός της McLaren Racing. Μεγαλώνοντας στη Νέα Ζηλανδία, ο Bruce McLaren και η McLaren Racing θεωρούνται οι κορυφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το να αγωνίζομαι στην Extreme E τον επόμενο χρόνο με τη McLaren είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία.

Η σειρά είναι μια φανταστική πλατφόρμα που αντιπροσωπεύει την ισότητα και ασχολείται με τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τον πλανήτη και την κοινωνία μας. Προσδοκώ να αξιοποιήσω την προηγούμενη εμπειρία μου στην Extreme E μαζί με όλες τις δεξιότητές μου σε ράλλυ, rallycross και cross-country ράλλυ, που με καθιστούν κατάλληλη για το άθλημα, ώστε να έχω θετικό αντίκτυπο και να εμπνεύσω την επόμενη γενιά γυναικών οδηγών και μηχανικών. Ανυπομονώ να ξεκινήσω με την ομάδα”.

Ο Alejandro Agag, Διευθύνων Σύμβουλος της Extreme E, δήλωσε:

“Είμαι στην ευχάριστη θέση να γιορτάσω το επόμενο βήμα σε αυτό το πολύ συναρπαστικό νέο ταξίδι για τη McLaren Racing, καθώς καλωσορίζει την εξαιρετικά ταλαντούχα Emma Gilmour στη σύνθεση των οδηγών της Extreme E και αποκαλύπτει ένα μοναδικό livery γύρω από σημαντικά μηνύματα βιωσιμότητας.

“Η Extreme E είναι ένα άθλημα αφιερωμένο στο να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για να εμπνέει και να ενθουσιάζει τους οπαδούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις λύσεις που προσφέρει, οπότε αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος που βλέπω την ομάδα να επιλέγει να πάρει σάρκα και οστά εδώ στη Γλασκώβη, στη Διάσκεψη COP 26 του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, με την υποστήριξη της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας, του Πρίγκιπα της Ουαλίας.

Είναι σίγουρα ένα πολύ θετικό σημάδι της κατεύθυνσης στην οποία η ομάδα της McLaren έχει δεσμευθεί και εύχομαι σε όλη την ομάδα μεγάλη επιτυχία”.

Η Shivani Rudra, Count Us In, δήλωσε:

“Είμαι ευτυχής που η McLaren Racing συνεργάζεται με το Count Us In για να εμπνεύσει τα εκατομμύρια των οπαδών της να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή. Με τη συνεργασία της McLaren, της Extreme E και του Count Us In μπορούμε να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη διαφορά στην κλιματική αλλαγή και να προσθέσουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο”.

