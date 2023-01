Ο Valentino Rossi δεν ξεχνά τις παλιές του αγάπες (video)

Λίγες εβδομάδες απομένουν από τις πρώτες επίσημες δοκιμές της αγωνιστικής σεζόν του 2023 στο MotoGP που θα πραγματοποιηθούν στη Sepang της Μαλαισίας και καθώς η προετοιμασία όλων κορυφώνεται, οι αναβάτες της ακαδημίας VR46 Riders Academy του Valentino Rossi βρέθηκαν με τις «πολιτικές» μοτοσικλέτες τους στο Autodromo Internacional do Algarve στην Πορτογαλία.

Αναμασά τους και ένας όχι και τόσο παλιός γνώριμος στο κόσμο των αγώνων σε δύο τροχούς.

Back on track on 2 wheels in the marvelous Portimao with our guys

The motorcycle season is officially open🚀@VRRidersAcademy pic.twitter.com/ogVIh6v0hl

— Valentino Rossi (@ValeYellow46) January 30, 2023