Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) – Ανακοινώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2025

Τις παραμονές των 24 ωρών του Le Mans, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA ενέκρινε το ημερολόγιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) για το 2025

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA θα συνεχίσει να αποτελείται από οκτώ γύρους με εκδηλώσεις στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία να διατηρούνται στο πρόγραμμα του 2025. Τουλάχιστον 14 κατασκευαστές αναμένεται να αγωνιστούν στο WEC το επόμενο έτος, το οποίο θα ξεκινήσει στη Ντόχα του Κατάρ τον Φεβρουάριο του 2025. Το Lusail International Circuit θα φιλοξενήσει και πάλι τον πρόλογο του WEC (δοκιμές πριν από τη σεζόν) και το εναρκτήριο πρωτάθλημα Qatar 1812km, που πήρε το όνομά του από την εθνική γιορτή της χώρας, στις 28 Φεβρουαρίου 2025. Στη συνέχεια, το πρωτάθλημα θα μεταφερθεί στην Ευρώπη για τον δεύτερο γύρο στο Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (Imola), ο οποίος θα διεξαχθεί στα τέλη Απριλίου. Το WEC, με την υποστήριξη του δημάρχου της Ίμολα Marco Panieri, υπέγραψε συμβόλαιο για την παραμονή του πρωταθλήματος στην ιταλική πίστα για τέσσερα επιπλέον χρόνια (μέχρι το 2028). Αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της στο WEC, η Imola έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τις υποδομές των paddock, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής επιπλέον γκαράζ pit.

Το Circuit de Spa-Francorchamps θα αποτελέσει τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος. Αυτή θα είναι η 13η διοργάνωση του βελγικού αγώνα, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε κάθε σεζόν του WEC από την έναρξη του πρωταθλήματος το 2012. Το Spa-Francorchamps χρησιμεύει ως η παραδοσιακή πρόβα τζενεράλε πριν η σειρά επιστρέψει στη Γαλλία για τον μεγαλύτερο αγώνα της χρονιάς: τον 24ωρο αγώνα του Le Mans (14-15 Ιουνίου).

Με τη συνεχή υποστήριξη του δημαρχείου του Σάο Πάολο, οι ομάδες του WEC θα ταξιδέψουν στη Βραζιλία για τον αγώνα Rolex 6 Hours of Sao Paulo στην πίστα Interlagos στα μέσα Ιουλίου. Στη συνέχεια, το πρωτάθλημα θα μεταβεί στο Όστιν του Τέξας για τον έκτο γύρο στο Circuit of the Americas για το Lone Star Le Mans.

Το Fuji International Speedway θα διοργανώσει τον προτελευταίο γύρο του ημερολογίου με τον εμβληματικό αγώνα στους πρόποδες του όρους Fuji στην Ιαπωνία. Το ασιατικό σκέλος του WEC έχει προγραμματιστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου 2025. Όπως είναι παράδοση στο WEC, το Μπαχρέιν θα φιλοξενήσει και πάλι το φινάλε της σεζόν στο διάσημο Bahrain International Circuit στις αρχές Νοεμβρίου, όταν οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του 2025 θα στεφθούν σε μια λαμπρή τελετή απονομής βραβείων. Το πρόγραμμα του WEC 2025 επικυρώθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA αυτή την εβδομάδα.