Paul Newman, αστέρι του Hollywood, αστέρι των αγώνων

Το να νικάς δεν είναι απλώς το πιο σημαντικό, είναι το μόνο που υπάρχει – Paul Newman, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925.

Ο Paul Newman πρωταγωνίστησε σε δεκάδες υπερπαραγωγές της μεγάλης οθόνης, προτάθηκε για Oscar σε 5 διαφορετικές δεκαετίες, τιμήθηκε με βραβείο Oscar στο Χόλυγουντ και με βραβείο καλύτερου ηθοποιού στα Φεστιβάλ των Καννών και του Βερολίνου και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σταρ της χρυσής εποχής του κινηματογράφου.

Κι όμως, έλεγε ο Robert Redford, «αν του ζητούσες να διαλέξει ανάμεσα στην ηθοποιία και τους αγώνες αυτοκινήτων, θα διάλεγε τους αγώνες».

«Επιτέλους, ανακάλυψα κάτι στο οποίο είμαι καλός», έλεγε ο ίδιος ο Paul Newman για την καριέρα του ως οδηγός αγώνων, την οποία άρχισε στα 48 του, σε ηλικία που άλλοι έχουν ήδη κρεμάσει το κράνος.

«Δεν ήταν απλώς ένας οδηγός αγώνων, ήταν ένας καλός οδηγός αγώνων», είπε για τον Paul Newman ο θρυλικός Mario Andretti.

Πόσο καλός; Ας αφήσουμε δύο αποτελέσματα να μιλήσουν. Ο Paul Newman τερμάτισε 2ος γενικής και νικητής κλάσης στον 24ωρο αγώνα του LeMans το 1979, με Porsche 935, και 3ος γενικής και νικητής κλάσης στις 24 Ώρες της Daytona το 1995, με Ford Mustang.

Στη Daytona μάλιστα ήταν 70 ετών, και συμμετείχε με τον αριθμό 70, για να δείξει το σφάλμα του ηλικισμού (ageism, οι διακρίσεις σε βάρος ηλικιωμένων).

Με τη νίκη του αυτή στη Daytona, ο Paul Newman έγινε ο πιο μεγάλος σε ηλικία οδηγός που νίκησε σημαντικό αγώνα αυτοκινήτων, σε όλη την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Paul Newman γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη των ΗΠΑ και από μικρός είχε αγάπη στο θέατρο. Στα 19 του, με τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο να μαίνεται, κατατάχτηκε στο Ναυτικό, με την ελπίδα να γίνει πιλότος. Κόπηκε επειδή είχε αχρωματοψία, οπότε υπηρέτησε ως πλήρωμα σε τορπιλοβόλα αεροσκάφη.

Ο Paul Newman βγήκε ζωντανός από τύχη στη μάχη της Οκινάβα, επέστρεψε στις ΗΠΑ και σπούδασε υποκριτική. Στη διάρκεια των σπουδών του, παντρεύτηκε μια συμφοιτήτριά του και οι δυο τους εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου απέκτησαν έναν γιο και δύο κόρες.

Ύστερα από τις επιτυχίες του Paul Newman στο θέατρο, το Χόλυγουντ του χτύπησε την πόρτα.

Και όταν ο James Dean έχασε τη ζωή του, ροντάροντας την αγωνιστική του Porsche, οι παραγωγοί είδαν με μιας στο πρόσωπο του Paul Newman τον ηθοποιό που θα μπορούσε να πάρει τους ρόλους που ετοίμαζαν για τον James Dean.

Στο μεταξύ, καθώς γινόταν σταρ του σινεμά, ο Paul Newman γνώρισε την επίσης ηθοποιό του κινηματογράφου Joanne Woodward.

Για να κρατήσουν τον έρωτά τους μακριά από την ξέφρενη ζωή του Χόλυγουντ, μετακόμισαν στην εξοχή του Κονέκτικατ, στην αντιδιαμετρική άκρη των ΗΠΑ, οπότε ταξίδευαν ως το Χόλυγουντ μόνο για τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Οι δυο τους απέκτησαν τρεις κόρες και έμειναν μαζί ως τον θάνατο του Paul Newman.

Ο Paul Newman μυήθηκε στους αγώνες το 1969, στα γυρίσματα της ταινίας Winning, όπου υποδυόταν έναν νικητή της Ινδιανάπολης.

Το 1971 παρουσίασε το ντοκιμαντέρ Once Upon a Wheel (μια φορά κι έναν … τροχό).

Και το 1973 άρχισε να τρέχει σε αγώνες, ως P.L. Newman, ώστε να μη μάθουν τα στούντιο για το νέο του πάθος, σε εκείνη την πολύ επικίνδυνη εποχή των αγώνων.

Με το θάνατο του γιου του, από υπερβολική δόση ναρκωτικών, το 1978, ο Paul Newman άρχισε να ασχολείται σοβαρά με το άθλημα, παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη 53 ετών, αφού η αυτοπειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση που απαιτεί η αγωνιστική οδήγηση υψηλού επιπέδου λειτουργούσε ως γιατρικό στον ψυχικό πόνο της απώλειας.

Κατά γενική ομολογία, είχε σπουδαίο ταλέντο στην οδήγηση, και αν είχε αρχίσει νωρίτερα, θα είχε κάνει μεγάλη καριέρα. Παράλληλα, χρηματοδοτούσε τη δική του ομάδα στα Indycar και το Can Am.

Ο Paul Newman κάθε χρόνο που έτρεχε άλλαζε τον αριθμό στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με την ηλικία του.

Και οι αριθμοί ανέβαιναν, 77, 78, κι ο Paul Newman δεν έλεγε να σταματήσει τους αγώνες. «Θα προτιμούσα ο αριθμός μου να είναι το 33», έλεγε, «όμως είναι όσο είναι».

Κι ύστερα μια μέρα του 2007, στο τέλος του αγώνα, βγήκε για πρώτη φορά κατάκοπος από το αυτοκίνητο. «Δύσκολο να αγωνίζεσαι στα 82», είπε, και συμπλήρωσε με χιούμορ, «τι δε θα έδινα να γινόμουν 81 ξανά».

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν καρκίνο του πνεύμονα. Ο Paul Newman υπήρξε μανιώδης καπνιστής στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, είχε όμως ήδη κόψει το τσιγάρο από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, επειδή επηρέαζε τις επιδόσεις του στην πίστα.

Ο Paul Newman μας άφησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2008. Αν και ο ίδιος δεν ήθελε να μιλά για αυτό, έκανε επίσης σημαντικό φιλανθρωπικό έργο, για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο της Φ.Κ.Τ., της αδελφότητας στην οποία ήταν μέλος ως φοιτητής.

Τα απομνημονεύματά του, βασισμένα σε χειρόγραφες σημειώσεις του κυρίως από την δεκαετία του 1980, κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Penguin μόλις πέρσι, με τον τίτλο «The Εxtraordinary Life on an Ordinary Man», Η ασυνήθιστη ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου, κι εκεί αποκαλύπτεται μεταξύ άλλων η μάχη που έδινε ο Paul Newman με το αλκοόλ.

Αυτό που απολάμβανε στους αγώνες, πέρα από την πρόκληση της αγωνιστικής οδήγησης, ήταν τη βαθιά φιλία, τη συντροφικότητα και την αλληλοεκτίμηση που έχουν μεταξύ τους οι οδηγοί αγώνων, που ερχόταν σε αντίθεση με τις επιδερμικές σχέσεις στο Χόλυγουντ.

Έλεγε ο Paul Newman, συγκρίνοντας τους δύο κόσμους: «Στα Oscar διαλέγουν άλλοι και ψηφίζουν πόσο καλός είσαι. Στον αγώνα είναι πόσο ικανός μπορείς εσύ να αποδείξεις ότι είσαι».

Η αγωνιστική καριέρα και προπαντός το πάθος του Paul Newman για τους αγώνες, περιγράφεται στο ντοκιμαντέρ του Adam Carolla, του 2015, Winning: The Racing Life of Paul Newman.

O James Dean, ο Steve McQueen και ο Paul Newman υπήρξαν τρία από τα πιο λαμπερά αστέρια της χρυσής εποχής του Χόλυγουντ. Το γεγονός ότι ασχολήθηκαν και οι τρεις τόσο σοβαρά με τους αγώνες αυτοκινήτων, έφερε μια ξεχωριστή λάμψη στο άθλημα.

Κάνοντας κλικ στα κόκκινα γράμματα, μπορείτε να διαβάσετε το αφιέρωμά μας στους άλλους δύο. James Dean, Steve McQueen και Paul Newman, τρεις αστέρες του Χόλυγουντ, τρεις εξαιρετικές παρουσίες στην πίστα.

«Το να νικάς δεν είναι απλώς το πιο σημαντικό, είναι το μόνο που υπάρχει», έλεγε ο Paul Newman. Και αφιέρωσε τόσο μεγάλο μέρος της ζωής του σε αυτό.

Για πολλά χρόνια στους αγώνες, ο Paul Newman φορούσε στο αριστερό του χέρι ένα χρονογράφο Rolex Daytona, που του είχε κάνει δώρο η Joanne Woodward, έχοντας χαράξει στο πίσω μέρος του μια αφιέρωση, «drive carefully – me», να οδηγείς προσεκτικά – εγώ. Το ρολόι αυτό βγήκε σε δημοπρασία το 2017, όπου έπιασε 17,8 εκατομμύρια δολάρια, που αποτελεί τιμή ρεκόρ για ρολόι χειρός, και φανερώνει την απήχηση που είχε η συμμετοχή του Paul Newman σε αγώνες.