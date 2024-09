WEC – Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά τις 6 ώρες του Austin

Mετά τον αγώνα στο Austin και με δύο ακόμη γύρους μέχρι το τέλος του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (FIA WEC) η Toyota έχει μια μικρή προπορεία στη βαθμολογία, όμως κανένας από τους τίτλους δεν έχει κριθεί.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (FIA WEC) είναι σε ανοδική πορεία εδώ και δύο χρόνια, ξαναβρίσκοντας τον «βηματισμό» του ως θεσμός και με το βαθμολογικό του ενδιαφέρον να βρίσκεται πλέον στο κατακόρυφο, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της φετινής περιόδου. Η κατηγορία των hypercars έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον όλων, με την LMGT3 να συνεχίζει τη δική της μάχη, με άλλη πλέον προοπτική, ενώ οι εμπλεκόμενοι κατασκευαστές αυξάνονται. To 2025 στα hypercars θα έρθει η Aston Martin για να ανταγωνιστεί στις πίστες του παγκοσμίου πρωταθλήματος τις Peugeot, Porsche, Toyota, Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Isotta Fraschini και Lamborghini.

Aπό αγωνιστικής πλευράς, τα φετινά πρωταθλήματα του FIA WEC παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς το πού θα καταλήξουν οι παγκόσμιοι τίτλοι οδηγών, κατασκευαστών και ιδιωτικών ομάδων. Οι βαθμολογικές διαφορές είναι πολύ μικρές, ενώ υπάρχουν και πολλές ισοβαθμίες (κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο στο WEC) με δύο αγώνες να απομένουν ως την λήξη της αγωνιστικής περιόδου (οι 6 ώρες του Fuji στις 15 Σεπτεμβρίου και οι 8 ώρες του Bahrain στις 2 Νοεμβρίου).

Ας δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι βαθμολογίες, μετά τη λήξη του «Circuit Of The Americas». Ο τρόπος που αποδίδονται οι βαθμοί είναι ίδιος με εκείνον του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, με τη διαφορά ότι στον μοναδικό 24ωρο αγώνα του θεσμού (το Le Mans) οι βαθμοί απονέμονται εις διπλούν (ο νικητής παίρνει 50, ο δεύτερος 36 και ούτω καθεξής).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ HYPERCAR

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ

1 André LOTTERER (Porsche Penske Motorsport) 125

1 Kévin ESTRE (Porsche Penske Motorsport) 125

1 Laurens VANTHOOR (Porsche Penske Motorsport) 125

2 Kamui KOBAYASHI (Toyota Gazoo Racing) 113

2 Nyck DE VRIES (Toyota Gazoo Racing) 113

3 Antonio FUOCO (Ferrari AF Corse) 113

3 Miguel MOLINA (Ferrari AF Corse) 113

3 Nicklas NIELSEN (Ferrari AF Corse) 113

4 Mike CONWAY (Toyota Gazoo Racing) 77

5 Frédéric MAKOWIECKI (Porsche Penske Motorsport) 77

5 Matt CAMPBELL (Porsche Penske Motorsport) 77

5 Michael CHRISTENSEN (Porsche Penske Motorsport) 77

6 Brendon HARTLEY (Toyota Gazoo Racing) 69

6 Ryo HIRAKAWA (Toyota Gazoo Racing) 69

6 Sébastien BUEMI (Toyota Gazoo Racing) 69

7 Callum ILOTT (Hertz Team JOTA) 60

7 Will STEVENS (Hertz Team JOTA) 60

8 Alessandro PIER GUIDI (Ferrari AF Corse) 59

8 Antonio GIOVINAZZI (Ferrari AF Corse) 59

8 James CALADO (Ferrari AF Corse) 59

9 Robert KUBICA (AF Corse) 51

9 Robert SHWARTZMAN (AF Corse) 51

9 Yifei YE (AF Corse) 51

10 Jose Maria LOPEZ (Akkodis ASP Team) 36

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ HYPERCAR

1 Toyota 147

2 Porsche 136

3 Ferrari 128

4 Alpine 37

4 BMW 31

5 Cadillac 29

6 Peugeot 22

7 Lamborgini 11

8 Isotta Fraschini 0

ENDURANCE TROPHY OΔΗΓΩΝ LMGT3

ΟΙ 5 ΠΡΩΤΟΙ

1 Aliaksandr MALYKHIN (Manthey PureRxcing) 118

1 Joel STURM (Manthey PureRxcing) 118

1 Klaus BACHLER (Manthey PureRxcing) 118

2 Morris SCHURING (Manthey EMA) 90

2 Richard LIETZ (Manthey EMA) 90

2 Yasser SHAHIN (Manthey EMA) 90

3 Augusto FARFUS (Τeam WRT) 84

3 Darren LEUNG (Team WRT) 84

3 Sean GELAEL (Team WRT) 84

4 Alex RIBERAS (Heart of Racing Team) 81

4 Daniel MANCINELLI (Heart of Racing Team) 81

4 Ian JAMES (Heart of Racing Team) 81

5 Alessio ROVERA (Vista AF Corse) 50

5 François HERIAU (Vista AF Corse) 50

5 Simon MANN (Vista AF Corse) 50

ENDURANCE TROPHY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ LMGT3

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ

1 Manthey PureRxcing (#92) 118

2 Manthey EMA (#91) 90

3 Team WRT (#31) 84

4 Heart of Racing Team (#27) 81

5 Vista AF Corse (#55) 50

6 Team WRT (#46) 46

7 D’Station Racing (#777) 44

8 Iron Dames (#85) 42

9 Proton Competition (#88) 37

10 United Autosports (#59) 36

(Στην παρένθεση με τη δίεση, ο αριθμός του αγωνιστικού)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ HYPERCAR TEAMS

1 Hertz Team JOTA (#12) 140

2 AF Corse (#83) 110

3 Proton Competition (#99) 101

4 Ηertz Team JOTA (#38) 97

(Στην παρένθεση με τη δίεση, ο αριθμός του αγωνιστικού)