11ο MyKTEO Φθινοπωρινό Ράλλυ – Η τελευταία στροφή

Η On Sale Rally Team και το πλήρωμά της, Γιώργος Κεχαγιάς – Θανάσης Τσιούκας, θα λάβουν μέρος στο 11ο MyKTEO Φθινοπωρινό Ράλλυ με ένα Skoda Fabia Rally2.

Η αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος 2024 πέφτει το Σαββατοκύριακο 5-6 Οκτωβρίου στην Ιτέα με το 11ο ΜyKTEO Φθινοπωρινό Ράλλυ και η On Sale Rally Team δεν γινόταν να λείπει από το τελευταίο χωμάτινο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς. Μετά το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ο οδηγός της On Sale Rally Team Γιώργος Κεχαγιάς θα λάβει μέρος στο 11ο ΜyKTEO Φθινοπωρινό Ράλλυ με ένα Skoda Fabia Rally2, με τον ίδιο να έχει δίπλα του τον νεοφερμένο στην ομάδα Θανάση Τσιούκα. Το πλήρωμα της On Sale Rally Team, στον τελευταίο γύρο του πρωταθλήματος, έχει ως κύριο στόχο να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο η φετινή αγωνιστική σεζόν.

Το πρόγραμμα του τελευταίου αγώνα του θεσμού ξεκινά το απόγευμα του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου στις 16:00 με τα πληρώματα να παίρνουν εκκίνηση από την Κεντρική Προβλήτα της Ιτέας. Λίγη ώρα αργότερα στις 16:33 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αγωνιστική δοκιμασία του διημέρου, με την ειδική διαδρομή «Βωξίτες Gallo SA» μήκους 8,48 χλμ. να αποτελεί το πρώτο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των συμμετεχόντων του αγώνα. Η πρώτη ημέρα του MyKTEO 11ου Φθινοπωρινού Ράλλυ ολοκληρώνεται με το 45λεπτο Service στην Ιτέα.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου ξεκινά η δεύτερη ημέρα αγωνιστικής δράσης στο 11ο ΜyKTEO Φθινοπωρινό Ράλλυ η οποία περιλαμβάνει 5 Ακροπολικές ειδικές διαδρομές. Πρώτη διαδρομή της ημέρας και δεύτερη του αγώνα θα είναι η «Αγία Ευθυμία 1 – MyKTEO», με μήκος 10,04 χλμ. (09:03). Στη συνέχεια στις 10:14 το πρόγραμμα περιλαμβάνει την φημισμένη ειδική διαδρομή «Καρούτες 1 – Clevermedia», μήκους 18,90 χλμ., με τα πληρώματα να επιστρέφουν στην Ιτέα για το μεσημεριανό 30λεπτο Service.

Η συνέχεια του ΜyKTEO 11ου Φθινοπωρινού Ράλλυ περιλαμβάνει τις ειδικές διαδρομές «Αγία Ευθυμία 2 – ΜyKTEO» (12:54) και «Καρούτες 2 – Clevermedia» (14:05), με την ειδική διαδρομή «Άμφισσα – Seajets» (16:30) μήκους 14,30 χλμ. να αποτελεί την Power Stage του αγώνα. Ο τερματισμός θα διεξαχθεί στην Κεντρική Προβλήτα της Ιτέας στις 17:10, ενώ στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθούν και οι απονομές. Τα συνολικά χιλιόμετρα του ΜyKTEO 11ου Φθινοπωρινού Ράλλυ είναι 325,61, με τα 80,66 εξ αυτών να είναι αγωνιστικά.

ΜyKTEO 11ο Φθινοπωρινό Ράλλυ – Ωράριο

Σάββατο 5 Οκτωβρίου

Εκκίνηση Αγώνα (Ιτέα), 16:00

Ε.Δ. 1: Βωξίτες Gallo SA (8,48 χλμ.), 16:33

Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Ε.Δ. 2: Αγία Ευθυμία 1 – myKTEO (10,04 χλμ.), 09:03

Ε.Δ. 3: Καρούτες 1 – Clevermedia (18,90 χλμ.), 10:14

Ε.Δ. 4: Αγία Ευθυμία 2 – myKTEO (10,04 χλμ.), 12:54

Ε.Δ. 5: Καρούτες 2 – Clevermedia (18,90 χλμ.), 14:05

Ε.Δ. 6: Άμφισσα – Seajets (14,30 χλμ.), 16:30

Τερματισμός (Ιτέα), 17:10

Δηλώσεις

Ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου On Sale ανέφερε: «Η φετινή αγωνιστική χρονιά φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Η On Sale Rally Team πιστή στο ραντεβού της θα βρίσκεται στη Ιτέα με τον Γιώργο Κεχαγιά και τον νέο του συνοδηγό Θανάση Τσιούκα. Ευελπιστούμε πως θα έχουμε έναν όμορφο αγώνα για να ολοκληρώσουμε την χρονιά με χαμόγελα».

Ο Γιώργος Κεχαγιάς δήλωσε: «Ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς είναι πάντα ιδιαίτερος ειδικά όταν μιλάμε για έναν τόσο σημαντικό αγώνα όπως αυτός που διοργανώνεται στην Ιτέα. Από την μεριά μου θα προσπαθήσω να ευχαριστηθώ τον αγώνα μαζί με τον νέο μου συνοδηγό τον Θανάση Τσιούκα».

Ο Θανάσης Τσιούκας με τη σειρά του ανέφερε: «Είμαι χαρούμενος αρχικά που εισέρχομαι στην αγωνιστική οικογένεια της On Sale Rally Team. Ο αγώνας είναι ιδιαίτερος και έχει αξιόλογες συμμετοχές. Εμείς από την μεριά μας θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Πληροφορίες: https://agonistiko.gr/index.php/rally/2024-autumn-rally

Χρόνοι και αποτελέσματα: http://www.infomega.gr/live