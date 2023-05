Από το bucket του οδηγού με το Σωτήρη Ιερεμιάδη

Στο προηγούμενο άρθρο, δεσμεύτηκα πως στο επόμενο θα σχολιάσω καθαρά αγωνιστικά ζητήματα. Σήμερα θα εστιάσω στα Rally School και συγκεκριμένα στο Vittorio Caneva Rally School το οποίο με προετοιμάζει, με χορηγεί και με στηρίζει σε κάθε μου βήμα.

Πρώτη βασική ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στους εαυτούς μας (κυρίως εμείς οι Έλληνες) που είμαστε και περήφανοι..! Γιατί κάποιος πρέπει να πάει σε Rally School? Όσο καλός και αν είσαι, όσο γρήγορος και αν είσαι, όσες γνώσεις και αν έχεις στην τεχνική της αγωνιστικής οδήγησης πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και πάντοτε υπάρχουν καινούργια πράγματα για να μάθει κάποιος. Βλέπετε όταν κάποιος είναι γιατρός ανεξαρτήτως ειδικότητας τρέχει από το ένα σεμινάριο στο άλλο δεν θεωρεί τον εαυτό του τον καλύτερο επειδή έβγαλε ένα πανεπιστήμιο! Έτσι είναι και με την αγωνιστική οδήγηση, όταν πηγαίνουν σε σχολές οι «παγκόσμιοι» εμείς οι Έλληνες τι είμαστε για να μην πάμε; Παντογνώστες; Δεν νομίζω. Καλύτεροι από τους ξένους; Επίσης δεν νομίζω εξάλλου φαίνεται και από τα αποτελέσματα μας. Στους αγώνες όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, το χρονόμετρο δεν λέει ψέματα.

Όταν πάμε καλά όλοι τρέχουν να μας συγχαρούν όταν δεν πάμε ακούμε άσχημα σχόλια (δεν ξέρει, δεν το έχει, είναι αργός, να χα εγώ την ευκαιρία, μόνο λεφτά ξοδεύει κλπ). Το χειρότερο είναι επειδή δεν θέλουμε να ακούσουμε άσχημα σχόλια ξεκινάν οι δικαιολογίες, φταίνε τα λάστιχα, φταίνε τα φρένα, φταίει το μοτέρ, φταίει η μία στροφή, φταίει ο καιρός, φταίει ο μηχανικός, φταίει, φταίει, φταίει πάντως ποτέ δεν φταίει ο οδηγός… Δεν είναι έτσι, σχεδόν πάντα φταίμε εμείς οι οδηγοί απλά δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Γιατί δεν είμαστε τέλειοι, γιατί κάνουμε λάθη, γιατί η τεχνική μας δεν είναι σωστή ή γιατί πολύ απλά δεν είχαμε αυτοπεποίθηση και πηγαίναμε αργά.

Τα Rally Schools μας διδάσκουν, τεχνικές οδήγησης, να πηγαίνουμε γρήγορα με ασφάλεια, μας μαθαίνουν που να κοιτάμε, μας μαθαίνουν πως να φρενάρουμε, μας μαθαίνουν πως να βελτιώνουμε τις σημειώσεις, μας μαθαίνουν πως να στήνουμε το set up του αυτοκινήτου, μας μαθαίνουν να κάνουμε υπομονή και να δίνουμε χρόνο και το πιο βασικό μας διδάσκουν ότι όλα τα παραπάνω πρέπει να μας βγαίνουν με απόλυτη φυσικότητα και όχι να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να τα κάνουμε! Ξέρετε η οδηγική αίσθηση που έχουμε συχνά μας μπερδεύει, νομίζουμε ότι πάμε γρήγορα όμως πάμε αργά. Πως μας βοηθάν τα Rally Schools και οι ειδικοί; Τηλεμετρία, μαγική εφεύρεση όχι μόνο βλέπουμε το τι πραγματικά κάνουμε αλλά συγκρίνουμε με δεδομένα αν αυτό που αισθανόμαστε αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα.

Νομίζω πως κάποιοι από εμάς πρέπει να καταπολεμήσουμε λίγο τον εγωισμό μας, οι «παγκόσμιοι» περνάν από τα Rally School και τα διαφημίζουν εμείς στην Ελλάδα ή θεωρούμε πως δεν τα θέλουμε γιατί είμαστε τέλειοι ή πάμε αλλά το κρύβουμε γιατί γεννηθήκαμε με φυσικό ταλέντο και είναι θέμα συγκυριών το ότι δεν κατακτήσαμε 10 Παγκόσμια πρωταθλήματα ή σε κάποιες περιπτώσεις, πάμε, δουλεύουμε, μαθαίνουμε, κάνουμε υπομονή, εξελισσόμαστε και συνεχίζουμε.

Υπάρχουν σχολές εντός και εκτός συνόρων από σοβαρούς ανθρώπους που αγαπάν αυτό που κάνουν, κάντε την έρευνα σας, δείτε τα κοστολόγια, ότι μπορεί ο καθένας, εξάλλου ζούμε σε δύσκολες οικονομικά εποχές εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι ανάγκη να πάμε στο πιο καλό και ακριβό Rally School. Κανείς δεν είναι τέλειος, όλοι είμαστε ανταγωνιστικοί και όλοι θέλουμε να κερδίζουμε. Για πολλούς από εμάς it’s time to go back to school!

Πάντα με εκτίμηση, Σωτήρης Ιερεμιάδης