Η Λέσχη 4×4 Πάτρας «SkartaEkato» διοργανώνει τον αγώνα «Μύλοι Κεπενού – 6ο Mega Four 4×4 Πάτρας» από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου στην θέση Μακρυχώραφα (παλιά πίστα Motocross) στο Πετροχώρι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η Λέσχη 4×4 Πάτρας «SkartaEkato» μετά την απαραίτητη έγκριση της ΟΜΑΕ (Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος) και της Επιτροπής 4×4 της ΕΠΑ, διοργανώνει τον Αγώνα «Μύλοι Κεπενού – 6ο Mega Four 4×4 Πάτρας» την Παρασκευή 18, το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024 στην θέση Μακρυχώραφα (παλιά πίστα Motocross) στο Πετροχώρι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Ο αγώνας «Μύλοι Κεπενού – 6ο Mega Four 4×4 Πάτρας» είναι ο δεύτερος για το 2024 που διοργανώνει η Λέσχη 4×4 Πάτρας και προσμετρά στο προκηρυγμένο Κύπελλο Wild Terrain – Mega Four 4×4 για το 2024.

Ο πίνακας συμμετοχών «γέμισε» με 25 πληρώματα που συμπλήρωσαν και τις 5 κατηγορίες (Entry, Entry Open, WT-37, WT-40 και WT-Open) με το θέαμα να αναμένεται συναρπαστικό, αφού η οργανωτική επιτροπή έχει υποσχεθεί πως θα δημιουργήσει μία πίστα κατάλληλη για μεγάλες συγκινήσεις και όπως κάθε χρόνο θα έχει τις «ιδιαιτερότητές» της.

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου το απόγευμα, θα διεξαχθεί ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος στο κέντρο της Κάτω Αχαΐας (στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου) από τις 15:00 έως τις 19:00, με την πανηγυρική εκκίνηση να πραγματοποιείται στις 21:00, στο ίδιο σημείο. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024 στην θέση Μακρυχώραφα (παλιά πίστα Motocross) στο Πετροχώρι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με την σημαία εκκίνησης να πέφτει στις 09:30.

Ο χώρος της παλιάς πίστας Motocross που θα φιλοξενήσει τον αγώνα, είναι πραγματικά ιδανικός, με την θέαση να είναι σχεδόν πλήρης από όλα τα σημεία των ειδικών διαδρομών. Τα εμπόδια που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι της οργανωτικής επιτροπής είναι «έξυπνα», ώστε να αναδείξουν τις οδηγικές ικανότητες των οδηγών, αλλά και τις ικανότητες πλοήγησης του συνοδηγού. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό όπως και στον προηγούμενο αγώνα θα είναι το JOKERLAP, με ένα τμήμα της ειδικής διαδρομής με αρκετή δυσκολία, όπου τα πληρώματα θα πρέπει να περάσουν μία φορά σε κάθε ειδική διαδρομή, κάνοντας την επιλογή του «πότε» ιδιαίτερη «σπαζοκεφαλιά».

Η Λέσχη 4×4 Πάτρας, ως είθισται πρωτοπορεί και σε αυτόν τον αγώνα, με την δημιουργία της ETEKA DINOS STAIKOS – POWERSTAGE, που θα είναι και η τελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα. Μια διαδρομή μικρή σε μήκος, γρήγορη με το σημείο αναφοράς της να είναι το «άλμα» που θα πρέπει να περάσουν με ταχύτητα τα αυτοκίνητα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο πίνακας συμμετοχών είναι απαρτιζόμενος από σχεδόν όλα τα «μεγάλα» ονόματα του Mega Four, αλλά και τους περσινούς κυπελλούχους όλων των κατηγοριών.

Όπως πάντα η Λέσχη 4×4 Πάτρας, θέτει τον οργανωτικό πήχη πολύ ψηλά, με τα δεδομένα να καταγράφουν την αυξητική τροχεία του θεσμού.

Χρυσός Χορηγός: ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ

Χορηγός POWER STAGE: ETEKA DINOS STAIKOS

Μεγάλοι Χορηγοί: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ελαστικά ζάντες, CALIFORNIA CLUB 4×4, 4WHEELERS HOUSE, DIVICO

Χορηγοί: MONSTER CARS – MYKONOS, BAKAR, TESCON

Υποστηρικτές: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΛΕΦΕΔ ΑΧΑΙΑΣ, BAJA GREECE–SPORTITY

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΝΕΟΛΟΓΟΣ, ΚΟΣΜΟΣ, MAX FM 93,4, SFERA 96,6, SPOR FM 96.3