Baja Greece 2024 – Ιδανικό ξεκίνημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIA

Mε τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το Baja Greece 2024, καθώς ο αγώνας που προσμέτρησε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του «FIA World Bajas Cup» ήταν γεμάτος αδρεναλίνη, θέαμα και ανατροπές.

Το «Baja Greece 2024» έδειξε από το ξεκίνημα της αγωνιστικής δράσης τον βαθμό δυσκολίας του, αφού από την πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή (Μεσοποταμία 1) μερικές από τις πιο δυνατές συμμετοχές αντιμετώπισαν προβλήματα και έμειναν πίσω στην κατάταξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Yazeed Alrajhi και Timo Gottschalk με το Toyota Hilux της Overdrive Racing, που έχασαν πολύ χρόνο με το δισκόφρενό τους σπασμένο και υποχώρησαν αισθητά. Κατόπιν ανέκαμψαν, την επόμενη ημέρα κέρδισαν την τελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα και ανέβηκαν αρκετές θέσεις.

Ο αγώνας που διεξήχθη στο ορεινό ανάγλυφο του νομού Καστοριάς και έχει ως κέντρο του από το 2021 το Άργος Ορεστικό, είχε ως φυσικό φόντο του το απέραντο πράσινο της πυκνής βλάστησης και τα άφθονα τρεχούμενα νερά. To terrain αυτό μοιάζει με εκείνο των αγώνων του θεσμού στην Πολωνία και στην Πορτογαλία, διαφέρει σημαντικά από τη σκόνη του Baja στην Aραγωνία και φυσικά είναι τελείως διαφορετικό από τα ερημικά τοπία στην Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στην Ιορδανία και στο Ντουμπάι.

Με δεδομένη την υπεροχή στις εγκαταστάσεις (κέντρο διοίκησης αγώνα–service park) έναντι των υπολοίπων, τη θετική αποδοχή των ξένων πληρωμάτων και το δεκαετές επιτυχημένο παρελθόν του, η μακρά σταδιοδρομία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει από αυτό δεν είναι απλά μια ευχή, αλλά μια πολύ ισχυρή πιθανότητα. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη δικαίωση για τους ανθρώπους του αγώνα, που με πρωτεργάτες τους Αλέκο Αποστολίδη και Κώστα Θεολόγη δούλεψαν περισσότερο από δέκα χρόνια για να φέρουν το Baja Greece εκεί που είναι σήμερα.

Το τέλος τoυ αγώνα βρήκε τους Ισπανούς Eduardo Pons και Jaume Betriu επικεφαλής στην γενική κατάταξη του event της FIA, με Taurus T3 Max και συνολικό χρόνο του «Baja Greece 2024» 7 ώρες, 50 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν οι Γάλλοι Lionel και Lucie Baud (G Rally Team OT3). Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσαν οι Akira Miura και Jean Michel Polato με Toyota Hilux Overdrive. Τέταρτος αναδείχθηκε ο Τσέχος Miroslav Zaplatel, με συνοδηγό τον Σλοβάκο Marek Sykora (Ford F-150 Evo).

Στον εθνικό αγώνα η πιο ευχάριστη εξέλιξη ήταν η εκπληκτική απόδοση των συμπατριωτών μας Ταξιάρχη Αδαμόπουλου και Θεόδωρου Αργυρόπουλου (Can Am Maverick), που διεκδίκησαν τη νίκη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και ανέβηκαν δεύτεροι στο βάθρο των νικητών. Πρώτοι αναδείχθηκαν οι Τούρκοι Israfil Akyuz και Mert Tepe με Can Am Maverick και χρόνο 08:59:49.8. Τρίτοι τερμάτισαν οι Ιρανοί Mohammadzadeh Ghasem και Mahmoodreza Ebadian, επίσης με Can Am Maverick.

Στον εθνικό αγώνα, οι ξένες συμμετοχές που δηλώθηκαν εκεί και όχι στο event της FIA είναι πολύ δυνατές, συνεχίζοντας την παράδοση του «Baja Greece» στο να προσελκύει τις καλύτερες συμμετοχές από τις γειτονικές μας χώρες και όχι μόνο. Από χρόνια έρχονταν στον ελληνικό αγώνα δυνατές συμμετοχές από τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Ουγγαρία, την Ιταλία και άλλες χώρες. Η ένταξη στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο το 2022 και το 2023 τις ενθάρρυνε περαιτέρω, ένας λόγος παραπάνω πλέον, τώρα που ο αγώνας έγινε παγκόσμιος.

Το Baja Greece είναι σκληρό και δύσκολο, είτε μετέχεις στον αγώνα της FIA, είτε στον εθνικό. Άλλωστε, το είδαμε: Δύο δυνατά ονόματα, οι Alrajhi και De Mevius, που στο Ράλλυ Ντακάρ του 2024 κέρδισαν ειδικές διαδρομές εκεί και προηγήθηκαν πριν εγκαταλείψουν, στην Ελλάδα δεν έφτασαν στο στόχο τους. Και επίσης, η μεγάλη κατηγορία των αγώνων αυτού του είδους, η Ultimate T1+, δεν κέρδισε το Baja Greece. Kλείνοντας, θα ευχηθούμε το Dacia του Nasser Al-Attiyah που μια φήμη το έφερε στην Ελλάδα για δοκιμές τις ημέρες του αγώνα, να είναι πραγματικά στο Baja Greece του χρόνου και να αγωνίζεται μαζί με τους άλλους για τη νίκη,

NIKHTEΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Ultimate T1+: Akira Miura – Jean Michel Polato, Toyota Hilux

CHG: Eduardo Pons – Jaume Betriu, Taurus T3 Max

SSV: Fernando Alvarez – Xavier Pansieri, Can Am Maverick

TZ1 National: Έκτωρ Κιμωνίδης – Σίμος Ζέρβας, Suzuki Jimny

SSV National: Vladislav Velkov – Nikolay Nikolaev, Can Am Maverick

Το Baja Greece 2024 ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 21:00 με την απονομή των επάθλων στο πάρκο Εθνικής Αντίστασης στην πόλη του Άργους Ορεστικού. Εκεί ο κόσμος τίμησε τους νικητές του φετινού επετειακού αγώνα και τους χειροκρότησε θερμά παρά την καταρρακτώδη βροχή, ενώ όλοι οι αγωνιζόμενοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια τόσο για την άψογη οργάνωση του αγώνα, όσο και για τους ανθρώπους του Άργους Ορεστικού και τη φιλοξενία τους, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

O επόμενος αγώνας για τον θεσμό «FIA World Bajas Cup» θα διεξαχθεί στην Αραγωνία της Ισπανίας, από τις 26 έως τις 28 Ιουλίου.

