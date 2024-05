Baja Greece 2024 – Έδειξε τα «δόντια» του με το «καλημέρα»!

Το παγκόσμιο πλέον Baja Greece μπήκε «με το δεξί» στο νεοσύστατο θεσμό του FIA World Cup Bajas, καθώς από την πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή του έδειξε στους υποψήφιους νικητές του πως δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Μια μέρα γεμάτη ανατροπές, εκπλήξεις και μεγάλο αντίπαλο τις απαιτητικές συνθήκες ήταν η χθεσινή που εξελίχθηκε στα βουνά του Βιτσίου με την Ειδική Διαδρομή «Μεσοποταμία» μήκους 151,31 χιλιομέτρων. Οι συμμετέχοντες έφτασαν σχεδόν στα δύο χιλιάδες μέτρα υψόμετρο στη διαδρομή που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το πρωί και επανέλαβαν το μεσημέρι, ώστε να προκύψει ο συνολικός χρόνος τους, με βάση τον οποίο αναδείχθηκε ο νικητής της ημέρας.

Από τις 8 το πρωί της Παρασκευής η αγωνιστική δραστηριότητα ξεκίνησε για τα 33 πληρώματα που στελεχώνουν τον φετινό αγώνα (20 για τον αγώνα της FIA και 13 για τον εθνικό). Από πολύ νωρίτερα οι φωτογράφοι βρίσκονταν ήδη στις θέσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα πιο θεαματικά στιγμιότυπα. Η ειδική διαδρομή της ημέρας θα επαναλαμβανόταν δύο φορές. Aπό την πρώτη διεξαγωγή της όμως, σε μια πανέμορφη διαδρομή με πολλά νερά λόγω των παραπόταμων του Αλιάκμονα, αρκετά πληρώματα αντιμετώπισαν απρόοπτα προβλήματα.

Μεταξύ αυτών το θεωρητικά (στους αγώνες ποτέ δεν ξέρεις) φαβορί πλήρωμα του αγώνα για τη νίκη, οι Yazeed Alrajhi και Timo Gottschalk με το Toyota Hilux της Overdrive Racing, έχασαν πολύ χρόνο με προβλήματα στην ανάρτηση και έπεσαν αισθητά στην προσωρινή γενική κατάταξη.

Το τέλος της μέρας βρήκε τους Ισπανούς Eduardo Pons και Jaume Betriu επικεφαλής στην προσωρινή γενική κατάταξη του αγώνα της FIA, με Taurus T3 Max και συνολικό χρόνο των δύο πρώτων ημερών του Baja Greece 2024 4ώρες, 29 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Γάλλοι Lionel και Lucie Baud (G Rally Team OT3). Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Akira Miura και JeanMichel Polato με Toyota Hilux Overdrive. Τέταρτος αναδείχθηκε ο Τσέχος Miroslav Zaplatel, με συνοδηγό τον Σλοβάκο Marek Sykora (Ford F-150 Evo).

Στην κορυφή του εθνικού αγώνα βρέθηκε χάρις στην εκπληκτική της απόδοση η ελληνική ομάδα του Ταξιάρχη Αδαμόπουλου και του Θεόδωρου Αργυρόπουλου (Can Am Maverick) και χρόνο 5 ώρες, 22 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Δεύτεροι στην προσωρινή γενική κατάταξη ακολουθούν οι Βούλγαροι Vladislav Velkovκαι Nikolay Nikolaev με Can Am Maverick επίσης και χρόνο 05:30:15. Να σημειώσουμε εδώ ότι στον εθνικό αγώνα, οι ξένες συμμετοχές που δηλώθηκαν σε αυτόν και όχι στο event της FIA είναι πολύ δυνατές, συνεχίζοντας την παράδοση του Baja Greece στο να προσελκύει τις καλύτερες συμμετοχές από τις γειτονικές μας χώρες και όχι μόνο.

Στην κατηγορία T1+, στην κορυφή βρίσκεται η ομάδα του Ιάπωνα Akira Miura και ακολουθεί αυτή του Marek Sykora. Πρωτοπόρος στην κατηγορία SSV είναι ο Αργεντίνος Fernando Alvarez με τον Γάλλο συνοδηγό του Xavier Pansieri και ακολουθούν οι Ισπανοί Alex Toril και Pedro Lopez. Στην κατηγορία Τ1+ (πρωτότυπα ή μη οχήματα, που βασίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ασφαλείας της FIA η βάση του κάθε οχήματος είναι ένα σωληνωτό πλαίσιο, όπου τοποθετούνται τα μηχανικά μέρη και τα συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον, όλα διαθέτουν 6άρι σειριακό κιβώτιο. Πρόσφατα, ήρθε να προστεθεί και μία νέα κατηγορία αυτή της Τ1-Ε (T1-Ultimate) (πρωτότυπα οχήματα που βασίζονται σε ηλεκτροκινητήρες ή σε οποιαδήποτε τεχνολογία που επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως τα βιοκαύσιμα και το υδρογόνο). Η οργάνωση σε συνεργασία με την FIA, θέλει στις κατηγορίες αυτοκινήτων, SSV και φορτηγών μέχρι το 2030, τα οχήματα να είναι έως 100% χωρίς εκπομπές CO2.

Το Σάββατο η δράση μεταφέρεται στο χωριό Μαυρόκαμπος, όπου στις οκτώ το πρωί ξεκινά η ομώνυμη ειδική διαδρομή μήκους 114,47 χιλιομέτρων, που θα επαναλάβουν οι αγωνιζόμενοι το μεσημέρι με τερματισμό κοντά στον Κρανιώνα. Στόχος η νίκη, που μαζί με τα αποτελέσματα της υπερειδικής διαδρομής της πρώτης μέρας και θα κρίνουν και τον μεγάλο νικητή του δεύτερου γύρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Baja Greece 2024 (στις 26 Ιουλίου ο θεσμός μεταφέρεται στην Ιβηρική χερσόνησο, για το Baja της Ισπανίας). Η ημέρα ολοκληρώνεται αύριο στις 21:15 όπου θα πραγματοποιηθεί και η απονομή των επάθλων τόσο για τον αγώνα του Παγκόσμιου Κύπελλου, όσο και τον Εθνικό Αγώνα, αλλά και τις ειδικές κατηγορίες.

