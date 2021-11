Επανεξέταση για το συμβάν της 4ης στροφής ζήτησε η Mercedes

Όποιος νόμιζε ότι το δράμα του GP Σάο Πάολο έλαβε τέλος, έκανε λάθος, καθώς η Mercedes ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τη FIA να επανεξεταστεί η υπεράσπιση της πρωτοπορίας από την πλευρά του Max Verstappen, δεδομένου ότι πλέον υπάρχει το πλάνο από την κάμερα που δείχνει το cockpit της Red Bull και τις κινήσεις του Ολλανδού με το τιμόνι.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, το συμβάν σημειώθηκε, αλλά οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να μην ερευνηθεί. Ωστόσο, το πλάνο από το onboard του Verstappen δεν ήταν διαθέσιμο. Ο Ολλανδός ήταν επικεφαλής και βρισκόταν υπό επίθεση, οπότε ο σκηνοθέτης είχε επιλέξει το φακό που κοιτάζει προς τα πίσω, από την κάμερα που βρίσκεται επάνω από τον αεραγωγό του κινητήρα.

Με την τεχνολογία που υφίσταται αυτή τη στιγμή στη Formula 1, μονάχα μία λήψη είναι διαθέσιμη ζωντανά από τις κάμερες κάθε μονοθεσίου στην πίστα.

H λήψη του βίντεο έπρεπε να γίνει με ενσύρματη μεταφορά δεδομένων από το μονοθέσιο μετά το τέλος του αγώνα. Σήμερα, η Formula 1 δημοσιοποίησε το βίντεο από το onboard του Verstappen, μαζί με όλες τις υπόλοιπες λήψεις του περιστατικού.

