Ανάλυση GP Σάο Πάολο: DRS, μαεστρία και V6

Έπειτα από την ψυχρολουσία του αποκλεισμού από τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών, μόλις δύο ώρες πριν την εκκίνηση του σπριντ, ο Βρετανός επτάκις Πρωταθλητής δεν άφησε τα γεγονότα να τον επηρεάσουν αρνητικά.

Έβαλε το κεφάλι κάτω, και έκανε δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις σε σπριντ και αγώνα για να κατακτήσει μια ανέλπιστη νίκη, στο πιο τρελό Σαββατοκύριακο της φετινής σεζόν, δεδομένων όσων είχαν εκτυλιχθεί την Παρασκευή.

Η μαεστρία του Hamilton αποδείχθηκε από την προσαρμοστικότητά του απέναντι σε κάθε αντίπαλο που κατάφερε να προσπεράσει κατά τη διάρκεια του σπριντ. Υιοθετούσε διαφορετικές γραμμές, μελετώντας τις αδυναμίες του αντιπάλου και επιλέγοντας πολύ εύστοχα τις στιγμές που εξαπέλυε τις επιθέσεις του και προσαρμόζοντας τη γραμμή του στην κρίσιμη, για την απόδοση στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού, στροφή 12.

Ο Hamilton ήταν εκπληκτικός και στους πρώτους γύρους του αγώνα, όπου πρόλαβε να φτάσει -με λίγη βοήθεια από τον Bottas- από τη 10η θέση εκκίνησης στην ουρά των δύο Red Bull, που είχαν τεθεί επικεφαλής, πριν την παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας στον 6ο γύρο.

Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε τη μονομαχία του με τον Verstappen, πως τον πίεσε πάρα πολύ στο δεύτερο stint για να τον ωθήσει νωρίς στα pits, η ωριμότητα στην προσπάθεια αποφυγής επαφής στην απόπειρα προσπεράσματος στον 48ο γύρο, καθώς και η αποφασιστικότητα στην κίνηση που τελικά του επέτρεψε να προσπεράσει και να εξασφαλίσει τη νίκη, ήταν υποδειγματικά.

Όπως δήλωσε και ο ίδιος, η 101η του νίκη ένιωθε σαν την 1η του. Ήταν μια από τις καλύτερες -αν όχι η καλύτερη- της πολυετούς και πολύ επιτυχημένης καριέρας του. Και αυτό λέει πολλά. Υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, κατάφερε να αντλήσει το μέγιστο από τον εαυτό του -και ένα εξαιρετικά γρήγορο μονοθέσιο- εκτελώντας αλάνθαστα ένα πολύ δύσκολο έργο.

Την αποτυχία της Mercedes του Hamilton να περάσει τον τεχνικό έλεγχο, καθώς και η εξέταση και το άγγιγμα της πίσω αεροτομής του γερμανικού μονοθεσίου στο parc ferme από τον Max Verstappen. Πάνω στο περιστατικό αυτό προσπάθησε να στηριχθεί η Mercedes για να γλιτώσει τον αποκλεισμό.

Η γερμανική ομάδα αισθάνεται ότι αδικήθηκε από την απόφαση της FIA να αποκλείσει τον Hamilton από τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών, επειδή το διάκενο μεταξύ των δύο πτερυγίων της πίσω αεροτομής ξεπερνούσε κατά 0,2 χλστ. στο άκρο της δεξιάς πλευράς το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 85 χλστ. με ανοιχτό DRS, που ορίζουν οι τεχνικοί κανονισμοί.

Ο έλεγχος για το συγκεκριμένο ζήτημα γίνεται με ένα εργαλείο το οποίο φέρει ένα δίσκο 85 χλστ. βιδωμένο σε μια ράβδο. Αν ο δίσκος έχει τη δυνατότητα να περάσει μεταξύ των δύο πτερυγίων, το μονοθέσιο παραβαίνει τους κανονισμούς.

Ενώ οι τεχνικοί κανονισμοί δεν ορίζουν ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση για να διαπιστωθεί να μπορεί να περάσει ο μετρητής που αναφέρθηκε, η τεχνική υπόδειξη της FIA TD/011-19, αναφέρει ότι μπορεί να ασκηθεί οριζόντια δύναμη 10 Newton στο εργαλείο μέτρησης, για να διαπιστωθεί αν μπορεί να περάσει μεταξύ των δύο πτερυγίων.

Στον τεχνικό έλεγχο της Mercedes, ο μετρητής πέρασε με την άσκηση δύναμης 10 Newton. Η Mercedes ισχυρίστηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών, εφόσον χρειάστηκε δύναμη για να περάσει ο μετρητής μεταξύ των πτερυγίων, ωστόσο η FIA απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, αναφέροντας ότι η τεχνική ντιρεκτίβα υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται ο έλεγχος.

Στους ελέγχους που έκανε η Mercedes πριν την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών Παρασκευής, η πίσω αεροτομή του Hamilton είχε περάσει το συγκεκριμένο τεστ, σύμφωνα με την ομάδα.

Συνεπώς, οι άνθρωποι του Brackley υποστήριξαν ότι η αεροτομή είχε υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών και ζήτησαν την επιείκεια που δείχνει η FIA, επιτρέποντας να επισκευαστούν βλάβες που έχουν προκληθεί από ατυχήματα και να αντικατασταθούν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιές.

Εντούτοις, οι αγωνοδίκες απάντησαν ότι αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου η ομάδα έχει αντιληφθεί τη ζημιά και ζητάει άδεια από τη FIA να επέμβει στα συγκεκριμένα εξαρτήματα, η οποία συνήθως παραχωρείται. Στην προκειμένη περίπτωση, δε συνέβη κάτι τέτοιο.

Ούτε ο ισχυρισμός της Mercedes ότι στην κατάσταση που βρισκόταν η αεροτομή, είχε απώλεια -και όχι κέρδος- απόδοσης, συγκίνησε τους αγωνοδίκες, ούτε το γεγονός ότι αεροτομές πανομοιότυπων προδιαγραφών έχουν περάσει όλους τους τεχνικούς ελέγχους σε προηγούμενους φετινούς αγώνες.

Επίσης, η Mercedes δεν ήταν ευχαριστημένη από το γεγονός ότι δεν της δόθηκε ευκαιρία να εξετάσει από κοντά την πίσω αεροτομή, η σφραγίστηκε από τη FIA για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρέμβαση επάνω της.

Με όλα αυτά να έχουν προηγηθεί, η δυσαρέσκεια της Mercedes αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν λίγο πριν την εκκίνηση, δημοσιοποιήθηκε ότι η Red Bull πήρε άδεια από την FIA να αντικαταστήσει το ανώτερο πτερύγιο και άλλο ένα εξάρτημα στην πίσω αεροτομή του Verstappen.

Μάλιστα, αυτός είναι ο τρίτος συνεχόμενος αγώνας στον οποίο η Red Bull αντιμετωπίζει προβλήματα με την πίσω αεροτομή. Στις ΗΠΑ παρουσιάστηκαν ρωγμές στην αεροτομή του Verstappen, οι οποίες επισκευάστηκαν από τους μηχανικούς της ομάδας.

Στο Μεξικό, παρουσιάστηκαν προβλήματα λόγω του υπερβολικού αεροδυναμικού φορτίου, πάλι στο μονοθέσιο του Verstappen. H Red Bull πήρε αυτή την αεροτομή και την τοποθέτησε στο μονοθέσιο του Perez. Κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, οι μηχανικοί της Red Bull τοποθέτησαν ταινία στα άκρα του ανώτερου πτερυγίου.

Η ειδοποιός διαφορά φαίνεται να είναι ότι αν κάποια ζημιά συμβεί στο Q1 ή το Q2 και η ομάδα την παρατηρήσει, τότε έχει τη δυνατότητα να την επισκευάσει, υπό καθεστώς parc ferme. Ωστόσο, αν συμβεί στο Q3 και δεν περάσει τον τεχνικό έλεγχο, αντιμετωπίζει αποκλεισμό.

Θα πρέπει να τονιστεί, ότι στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η πίσω αεροτομή της Red Bull περνούσε επιτυχώς τον τεχνικό έλεγχο.

O διευθυντής της Mercedes, Toto Wolff, δήλωσε: «Είχαμε ένα σπασμένο εξάρτημα στην πίσω αεροτομή, το οποίο δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε και να αναλύσουμε, αποτύχαμε στον τεχνικό έλεγχο και μετά αποκλειστήκαμε, με πολύ αυστηρό τρόπο».

«Και μετά βλέπεις τις επισκευές της Red Bull, σε τρεις συνεχόμενους αγώνες στην πίσω αεροτομή, υπό καθεστώς parc ferme, χωρίς επιπτώσεις».

«Δεν θέλω να γκρινιάζω, γιατί δεν βλέπω έτσι το σπορ. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεχτήκαμε πολλές, πολλές γροθιές στο πρόσωπο με αποφάσεις που θα μπορούσαν να έχουν κλίνει σε αμφότερες τις πλευρές, εναντίον, ή υπέρ μας».

«Όταν πάντα οι αποφάσεις είναι εναντίον σου, είναι κάτι για το οποίο είμαι απλά θυμωμένος και θα υπερασπιστώ την ομάδα μου και τους οδηγούς μου, σε ό,τι προκύψει. Ήμουν πάντα πολύ διπλωματικός στο πώς συζητώ τα πράγματα. Αλλά η διπλωματία έχει τελειώσει σήμερα».

Ακόμα μία απόφαση για την οποία δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη η Mercedes, ήταν ότι η διεύθυνση αγώνα αποφάσισε να μην εξεταστεί το στιγμιότυπο του 48ου γύρου. Ο Hamilton είχε βρεθεί μπροστά, στα φρένα για την 4η στροφή, ωστόσο ο Verstappen, όντας στην εσωτερική καθυστέρησε το φρενάρισμα για να αποτρέψει το προσπέρασμα.

Επιπλέον, ο Ολλανδός άνοιξε τη γραμμή του για να ωθήσει τον Hamilton εκτός πίστας και βρέθηκε και ο ίδιος εκτός των ορίων της. Ο Hamilton αναγκάστηκε να υποχωρήσει, για να αποφύγει την επαφή και ο Verstappen διατήρησε τη θέση.

Η διεύθυνση αγώνα αποφάσισε να υιοθετήσει πιο επιεική προσέγγιση και να τους αφήσει να αγωνιστούν, παρότι στο παρελθόν είχε τιμωρήσει οδηγούς για πολύ μικρότερα παραπτώματα -για παράδειγμα στο περιστατικό μεταξύ Norris και Perez στην Αυστρία.

Επιπλέον, η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς να είναι διαθέσιμο το βίντεο από την κάμερα επάνω στη Red Bull του Verstappen, που δείχνει το cockpit και τις κινήσεις που κάνει ο οδηγός με το τιμόνι, οι οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες.

Ωστόσο, με τόσα πολλά να διακυβεύονται στη μονομαχία των διεκδικητών του τίτλου, η διεύθυνση αγώνα αποφάσισε να μην επέμβει, σε αντίθεση με την υπεραστυνόμευση που έχει εφαρμόσει σε άλλες, μικρότερης σημασίας μάχες.

