Formula 1: Ακυρώθηκε το GP στην Imola

Οι πολύ έντονες βροχοπτώσεις, και οι πλημμύρες που ακολούθησαν, στην περιοχή της Emilia Romagna στην Ιταλία τις τελευταίες μέρες και ώρες ήταν αυτές που υπαγόρευσαν την απόφαση να ακυρωθεί το Grand Prix της Formula 1 που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το προσεχές αγωνιστικό τριήμερο στην πίστα της Imola.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που έπληξαν την περιοχή τις περασμένες μέρες, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να συνεχίζονται προκαλώντας ακόμα πιο έντονες πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή.

Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα από τις τοπικές αρχές για την αντιμετώπιση τον πλημμυρών.

Η Formula 1 έδωσε εντολή στους ανθρώπους των ομάδων να εγκαταλείψουν την πίστα το απόγευμα της Τρίτης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από τον παρακείμενο ποταμό Santerno.

Για την κατάσταση στην περιοχή και την ακύρωση του GP στην Imola, o Διευθύνων Σύμβουλος της Formula 1, Stefano Domenicali, δήλωσε:

«Είναι τραγικό να βλέπει κανείς το τι συνέβη στην Imola και στην Emilia Romagna, την πόλη και την περιοχή στην οποία μεγάλωσα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τα θύματα των πλημμυρών και τις οικογένειες καθώς και με τις κοινότητες που επλήγησαν. .

«Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό μου για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν όσους χρειάζονται βοήθεια – είναι ήρωες και ολόκληρη η Ιταλία είναι περήφανη γι’ αυτούς. Η απόφαση που πάρθηκε είναι η κατάλληλη για όλους, τις τοπικές κοινότητες και την οικογένεια της F1, καθώς πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και να μην δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα στις αρχές που αντιμετωπίζουν αυτή την τραγγική κατάσταση».

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Formula 1 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA

— Formula 1 (@F1) May 17, 2023