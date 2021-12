GP Αμπού Ντάμπι: Pole-ανατροπή για τον Verstappen

Η pole position σήμερα κρίθηκε στην προετοιμασία των ελαστικών για έναν γρήγορο γύρο. Παρότι η Mercedes έδειχνε στις ελεύθερες δοκιμές να έχει το πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο τομέα, στο κρίσιμο σημείο του τριημέρου, τα τελευταία λεπτά του Q3, η Red Bull κατάφερε να προετοιμάσει καλύτερα τα ελαστικά της.

Παρότι ο Sergio Perez θυσίασε ένα γύρο του για να δώσει το slipstream στον Verstappen, ο Ολλανδός κέρδισε από αυτή την επιλογή της Red Bull μόνο 0,08 δλ. O Ολλανδός έκανε τη μεγάλη διαφορά στο τρίτο τμήμα της πίστας με τις αργές στροφές.

Στη δεύτερη προσπάθειά του στο Q3, ο Verstappen αναγκάστηκε να σηκώσει το πόδι του από το γκάζι σημαντικά στη στροφή 13. Ο Ολλανδός δήλωσε ότι η Red Bull ξεκίνησε το τριήμερο με ένα στήσιμο το οποίο απείχε από το ιδανικό, ωστόσο, στο Q3, η αίσθηση του μονοθεσίου του ήταν πολύ καλή.

Στο 3ο sector η Red Bull είχε το προβάδισμα σε όλες τις διαδικασίες. Ωστόσο, η αυστριακή ομάδα επέλεξε να τοποθετήσει στα μονοθέσιά της πίσω αεροτομές οι οποίες παράγουν λιγότερη αρνητική άντωση. Θεωρητικά, η επιλογή αυτή θα μείωνε το πλεονέκτημα της RB16B στο τελικό τμήμα της πίστας.

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο Verstappen θα εκκινήσει τον αγώνα με τη μαλακή γόμα, αντίθετα με το αρχικό σχέδιο της Red Bull, που ήταν να ξεκινήσει με τη μέση γόμα. Ωστόσο, ο Verstappen μπλόκαρε τα φρένα του στη δεύτερη προσπάθειά του με τη μέση γόμα στο Q2.

O Ολλανδός είχε χρησιμοποιήσει δύο σετ μέσης γόμας ελαστικών στις ελεύθερες δοκιμές. Κατά συνέπεια, δεν είχε άλλο σετ για το Q2, πέραν αυτού που τραυμάτισε. Ίσως η Red Bull δεν ήθελε να εκκινήσει ο Verstappen τον αγώνα με το τραυματισμένο σετ.

Συνεπώς, έστειλε τον Ολλανδό στην πίστα για τη δεύτερη προσπάθειά του στο Q2 με τη μαλακή γόμα, με την οποία θα εκκινήσει τον αγώνα. Αυτή προσδίδει στον Verstappen πλεονέκτημα στα πρώτα μέτρα του αγώνα.

Ωστόσο, η διάρκεια ζωής των μαλακών ελαστικών είναι μικρότερη από αυτήν της μέσης γόμας και πιθανότατα ο Verstappen θα αναγκαστεί να επισκεφθεί τα pits πριν από τον Hamilton, εκτός και αν η Mercedes προσπαθήσει να κάνει ένα επιθετικό undercut, για να πάρει τη θέση στην πίστα.

