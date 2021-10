GP ΗΠΑ-FP3: Ο Perez επικεφαλής

Ο Max Verstappen βγήκε αρκετά εκτός πίστας στη γρήγορη προσπάθειά του στη στροφή 19, αλλά ο χρόνος που διαγράφηκε θα ήταν ο ταχύτερος της διαδικασίας αν είχε ισχύσει, όντας 0,3 δλ. εμπρός από τον team mate του. Εντέλει, ο Ολλανδός κατέληξε στην 3η θέση.

Ο Lewis Hamilton παρέβη τα όρια πίστας -για λίγο- στη στροφή 9. Ο χρόνος που διαγράφηκε ήταν μόλις 5 εκατοστά του δλ. πιο αργός από αυτόν του Verstappen.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes είχε παράπονα σχετικά με την απόδοση των πίσω ελαστικών. Ο Hamilton κατετάγη 6ος, με μια προσπάθεια στο τέλος, όταν τα ελαστικά του είχαν περάσει το σημείο βέλτιστης απόδοσης.

Συνεπώς, ο Perez «χρίστηκε» επικεφαλής με το χρόνο που σημείωσε. Οι Red Bull ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σήμερα και έδειχναν να έχουν το πάνω χέρι σήμερα, έχοντας βελτιώσει το στήσιμο του μονοθεσίου, καθώς και την τελική ταχύτητα στην πίσω ευθεία.

Εξαιρετικός ήταν και ο χρόνος του Carlos Sainz, ο οποίος του έφερε τη 2η θέση στον πίνακα των χρόνων. Αντίθετη ήταν η εικόνα στην άλλη πλευρά του γκαράζ της Ferrari, με τον Charles Leclerc να εκφράζει έντονα παράπονα όσον αφορά την απόδοση των πίσω ελαστικών.

Καλή ήταν και η επίδοση του Lando Norris, ο οποίος βρέθηκε στην 4η θέση, ενώ ανταγωνιστικοί ήταν οι χρόνοι και του Daniel Ricciardo, o οποίος κατετάγη 7ος.

O Valtteri Bottas βρέθηκε στην 5η θέση. O Φινλανδός είδε την πρώτη του προσπάθεια να διαγράφεται λόγω παράβασης ορίων πίστας, ενώ είχε και ένα τετ-α-κέ με πολλά χιλιόμετρα στο πρώτο κομμάτι της πίστας, στο οποίο κατέστρεψε το πρώτο σετ ελαστικών μαλακής γόμας. Αντίστοιχο τετ-α-κέ είχε και ο George Russell.

