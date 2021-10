GP ΗΠΑ: Poleman o Verstappen

Ποτέ στη σύγχρονη υβριδική εποχή της Formula 1, δεν έχει εκκινήσει από την pole position στο Austin, μονοθέσιο που δεν είναι Mercedes. Ωστόσο, αυτό ακριβώς θα συμβεί στον αγώνα της Κυριακής στο GP ΗΠΑ.

Οι δύο διεκδικητές του τίτλου έδωσαν σκληρή μάχη για την pole position και θα παραταχθούν μαζί στην πρώτη σειρά εκκίνησης, με τον Max Verstappen επικεφαλής.

Στην πρώτη προσπάθεια στο Q3, ο Sergio Perez ήταν ο οδηγός που κατάφερε να κινηθεί ταχύτερα απ’ όλους, με διαφορά μόλις 19 χλστ. του δλ. από τον ομόσταυλό του. Αμφότερες οι Red Bull βρέθηκαν περίπου 3 δέκατα του δλ. εμπρός από τις Mercedes.

Ωστόσο, στη δεύτερη προσπάθειά του, ο Lewis Hamilton κατάφερε να καλύψει αυτή τη διαφορά και να βρεθεί στην προσωρινή pole, μέχρι ο Verstappen να ολοκληρώσει την τελική του προσπάθεια.

Μάλιστα, στις τελευταίες στροφές του γύρου του Ολλανδού είχε αρχίσει να ψιχαλίζει. Ο ίδιος πιστεύει ότι έχασε λίγο χρόνο εκεί. Ο Perez, που τον ακολουθούσε στην πίστα, ήταν σίγουρος ότι αυτές οι ψιχάλες επηρέασαν αρνητικά την επίδοσή του.

Checo certainly impressed the @COTA crowd! 🥰

He’ll be starting Sunday’s race from P3, what do you think he will conjure?#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/DADxQkYv8V

— Formula 1 (@F1) October 23, 2021