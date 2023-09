GP Ιταλίας – Free Practice 2: Στην κορυφή ο Sainz και η Ferrari στη Μόντσα!

Με το Free Practice 1 να αποτελεί παρελθόν, το δεύτερο μέρος των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής (1/9) ξεκίνησε στην ηλιόλουστη βόρεια Ιταλία.

Με το… αριστερό άρχισε το FP2, καθώς η AMR23 του Lance Stroll… έσβησε πριν καν προλάβει ο Καναδός να ολοκληρώσει έναν γύρο. Αυτό έφερε αυτόματα την κόκκινη σημαία, περίπου τρία λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας. Ευτυχώς για όλους, το μονοθέσιο απομακρύνθηκε γρήγορα και με 50 ολόκληρα λεπτά να απομένουν, οι ελεύθερες δοκιμές συνεχίστηκαν κανονικά.

🚩 RED FLAG 🚩

Stroll pulls up at the side of the track after a sudden loss of power, and the session is halted #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/QOZiAScJOd

