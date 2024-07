F1 – GP Ουγγαρίας: Προεπισκόπηση

Λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές της F1, το δεύτερο μισό της σεζόν ξεκινά με δύο αγώνες σε πίστες διαφορετικές μεταξύ τους, το Hungaroring και το Spa-Francorchamps. Το GP Ουγγαρίας διεξάγεται από τις 19 έως τις 21 Ιουλίου, μια «κλασική καλοκαιρινή» διοργάνωση στο ημερολόγιο.

Τα αυτοκίνητα πρέπει να τρέξουν με υψηλό επίπεδο αεροδυναμικής υποπίεσης, σχεδόν ίδιο με το Μονακό, ενώ την επόμενη εβδομάδα στο Βέλγιο, η αεροδυναμική απόδοση είναι ζωτικής σημασίας για να είναι κάποιος ανταγωνιστικός τόσο στις στροφές υψηλής ταχύτητας όσο και στις μεγάλες ευθείες. Αυτές οι δύο τοποθεσίες είναι επίσης πολύ διαφορετικές όσον αφορά τον καιρό που μπορεί να περιμένει κανείς, καθώς το καλοκαίρι είναι σίγουρα πολύ πιο ζεστό στην Ουγγαρία από ό,τι στο Βέλγιο, αν και πρέπει να πούμε ότι, τα τελευταία χρόνια, η βροχή έχει κάνει την εμφάνισή της το Σαββατοκύριακο της Βουδαπέστης.

Το Hungaroring είναι πολύ στριφνό με μόνο μία πραγματική ευθεία που περιλαμβάνει τη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού. Παρέχει την πιο πιθανή, αν όχι τη μοναδική, ευκαιρία για προσπέραση. Υπάρχουν 14 στροφές, έξι αριστερά και οκτώ δεξιά, μερικές από τις οποίες είναι στροφές 180°. Η πίστα ανεβαίνει και κατεβαίνει και τα 4,381 χιλιόμετρα την καθιστούν μία από τις μικρότερες στο ημερολόγιο, και πάλι σχεδόν το αντίθετο από το Spa, το οποίο με επτά χιλιόμετρα είναι το μεγαλύτερο! Όλες αυτές οι στροφές σημαίνουν ότι οι οδηγοί δεν έχουν χρόνο να πάρουν ανάσα κατά τη διάρκεια των 70 γύρων του αγώνα. Υπάρχουν δύο ζώνες DRS: η μία στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού και η άλλη πολύ μικρότερη στην κάθοδο από τη στροφή 1 στη 2, με μόνο μία ζώνη ανίχνευσης πριν από την είσοδο στην τελευταία στροφή.

Όσον αφορά τις δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά, το Hungaroring δεν είναι ιδιαίτερα σκληρό. Η Pirelli έχει επιλέξει την C3 ως P Zero White hard, την C4 ως P Zero Yellow medium και την C5 ως P Zero Red soft. Η πρόσφυση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, ειδικά όταν κάνει πολύ ζέστη και η πρόβλεψη για αυτό το Σαββατοκύριακο σίγουρα δεν είναι ευνοϊκή από αυτή την άποψη, αν αναλογιστεί κανείς την περσινή χρονιά, όταν στην Ουγγαρία καταγράφηκε η υψηλότερη καταγεγραμμένη θερμοκρασία πίστας της σεζόν στους 53 °C. Επομένως, η υπερθέρμανση είναι ένας παράγοντας που πρέπει να διατηρηθεί υπό έλεγχο, όχι μόνο στον αγώνα αλλά και στις κατατακτήριες δοκιμές.

Μπαίνοντας στο paddock του Hungaroring φέτος, το τσίρκο της Formula 1 θα βρεθεί σε πολύ διαφορετικό περιβάλλον από αυτό του 2023. Για να τηρηθεί η προθεσμία, οι εργασίες συνεχίστηκαν 24 ώρες την ημέρα, με τετρακόσια έως πεντακόσια άτομα να εργάζονται στο εργοτάξιο κάθε στιγμή, ενώ συνολικά 1.500 άτομα συμμετείχαν στο έργο. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις πυργογερανοί και πέντε κινητοί, οι οποίοι εγκατέστησαν 390 χιλιόμετρα σωληνώσεων, 3.200 τόνους οπλισμένου χάλυβα, 1.674 κυβικά μέτρα οπλισμένου προκατασκευασμένου σκυροδέματος και 32.000 τόνους σκυροδέματος. Οι εργασίες περιλάμβαναν τη μετακίνηση 17.000 κυβικών μέτρων χώματος. Κατασκευάστηκαν επίσης τα τοιχώματα του χώρου εκδηλώσεων πίσω από την κύρια κερκίδα, συνολικού μήκους 450 μέτρων, καθώς και μια νέα σκάλα που οδηγεί στους χώρους των θεατών. Τα κτίρια στο χαμηλότερο επίπεδο του paddock κατεδαφίστηκαν, έτσι ώστε το νέο paddock να καλύπτει πλέον έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ο Max Verstappen κέρδισε εδώ πέρυσι, στο τέλος του αγώνα, όταν όλο το πεδίο επέλεξε στρατηγική δύο πιτ στοπ. Η μεσαία και η σκληρή ήταν οι πιο δημοφιλείς επιλογές για την εκκίνηση, αν και τέσσερις οδηγοί επέλεξαν τη μαλακή, σκοπεύοντας να αξιοποιήσουν την επιπλέον πρόσφυση εκτός γραμμής. Σε αυτή την ομάδα συμπεριλαμβανόταν και ο Carlos Sainz, ο οποίος από ενδέκατος έφτασε έκτος στον πρώτο γύρο. Ο αγώνας του 2023 στην Ουγγαρία ήταν η μοναδική φορά εκείνη τη χρονιά που δοκιμάστηκε μια εναλλακτική μορφή κατανομής ελαστικών, με στόχο να εξεταστούν τρόποι μείωσης του αριθμού των σετ και να γίνει πιο αποτελεσματική η χρήση τους. Η ATA (Εναλλακτική Κατανομή Ελαστικών) σήμαινε ότι κάθε οδηγός είχε δύο λιγότερα σετ ελαστικών για στεγνό καιρό (από 13 σε 11), με στόχο τη χρήση μόνο ενός καθορισμένου σε κάθε φάση των κατατακτήριων δοκιμών: Σκληρή για το Q1, μεσαία για το Q2 και μαλακή για το Q3.

Το Grand Prix της Ουγγαρίας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ημερολόγιο το 1986, ο πρώτος αγώνας της F1 που διεξήχθη σε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Από τότε αποτελεί μέρος του πρωταθλήματος, προσελκύοντας πολλούς οπαδούς από χώρες όπως η Φινλανδία και η Πολωνία, για τους οποίους το Hungaroring έγινε ο πλησιέστερος χώρος στον οποίο μπορούν να χειροκροτήσουν τους συμπατριώτες τους – για παράδειγμα τους Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen και Robert Kubica – από κοντά. Σε μια πίστα όπου το προσπέρασμα δεν είναι εύκολη υπόθεση, οι κατατακτήριες δοκιμές αποκτούν μεγάλη σημασία, γεγονός που εξηγεί γιατί 16 από τις 38 μέχρι σήμερα εκδόσεις έχουν κερδηθεί από τον pole-man και μόνο τέσσερις φορές έχει από οδηγό που ξεκίνησε από χαμηλότερη από τη δεύτερη σειρά εκκίνησης. Ο Lewis Hamilton είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός εδώ με οκτώ νίκες και ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατέχει επίσης το ρεκόρ των pole positions (9) και των θέσεων στο βάθρο (11). Από τις ομάδες, η McLaren προηγείται με 11 νίκες μπροστά από τις Williams και Ferrari, που είναι από κοινού δεύτερες με επτά, ενώ η Mercedes έχει τις περισσότερες pole (9), μία παραπάνω από τις McLaren και Ferrari και η τελευταία είναι πρώτη στον πίνακα με τις περισσότερες θέσεις στο βάθρο με 26 μπροστά από τις McLaren (23) και Williams (18). Πέντε οδηγοί έχουν πάρει την παρθενική τους νίκη στη F1 σε αυτή την πίστα, εκ των οποίων οι Fernando Alonso (2003) και Esteban Ocon (2021) βρίσκονται στη λίστα συμμετοχών αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι άλλοι είναι οι Damon Hill (1993), Jenson Button (2006) και Heikki Kovalainen (2008).

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 19 Ιουλίου

14:30 Free Practice 1 ANT1+

18:00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 20 Ιουλίου

13:30 Free Practice 3 ANT1+

17:00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 7 Ioυλίου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ & ANT1

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της Formula 1 – https://f1tv.formula1.com/

