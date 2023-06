GP Καναδά: Στην pole position ο Verstappen, με μεικτές καιρικές συνθήκες και εκπλήξεις!

Q1

Με τα ενδιάμεσα ξεκίνησε η διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών, όπως ακριβώς τελείωσε στο Free Practice 3. Ωστόσο, το πρώτο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών διακόπηκε πολύ γρήγορα, αφού ο Zhou βγήκε εκτός, λόγω προβλήματος της Alfa Romeo και ως εκ τούτου αποκλείστηκε από τη διαδικασία πρώτος.

Με τον χρόνο που τελείωσε το Free Practice 3, έκανε την αρχή ο Max Verstappen στο 1:24.106, θέτοντας τη βάση για το υπόλοιπο grid. Ο Alonso γρήγορα έκανε ανταγωνιστικό χρόνο με την πίστα να βελτιώνεται, αφού άφησε μισό δευτερόλεπτο πίσω τον γύρο του Ολλανδού. Εν τω μεταξύ, ορισμένοι οδηγοί, όπως οι Leclerc και Hamilton έψαχναν καλή πρόσφυση και τα όριά της, γεγονός που τους ανάγκασε να βγουν στο γρασίδι ή να παλεύουν με το μονοθέσιο πολλές φορές.

It’s slippery and tricky out there! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/f2xsXDSKbU

Both Leclerc and Hamilton have moments off-track 😳

Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin βελτίωσε κατά πολύ με 1:22.655, μέχρι ο Verstappen να κάνει κατά 7 δέκατα ταχύτερο γύρο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, τόσο η Ferrari όσο και η Mercedes πραγματοποιούσαν «χαμηλές πτήσεις». Αυτό συνέβαινε μέχρι να έρθει ο Leclerc και να μπει ανάμεσα στους δύο πρώτους, δίνοντας ένα μικρό δείγμα της SF-23 για τη συνέχεια του Qualifying.

Ο τοπικός ήρωας, Lance Stroll βγήκε από τη ζώνη αποκλεισμού σχεδόν την τελευταία στιγμή, μην έχοντας καταφέρει νωρίτερα να σημειώσει αξιόλογο χρόνο. Οι μπροστά και συγκεκριμένα οι Alonso και Verstappen συνέχισαν να βελτιώνουν, ενώ η μάχη στη ζώνη αποκλεισμού τράβηξε μέχρι τέλους.

Ταυτόχρονα, πολλή κίνηση υπήρξε στη λήξη της διαδικασίας, γεγονός που προκάλεσε πρόβλημα σε πληθώρα οδηγών οι οποίοι βρίσκονταν σε γρήγορο γύρο. Ο λόγος που όλοι έτρεχαν για καλό χρόνο προς το τέλος του Q1, δεν ήταν άλλος από το γεγονός ότι η πίστα βρισκόταν στη βέλτιστη κατάσταση, ώστε να πιέσουν.

Με μόνη έκπληξη τον Pierre Gasly ο οποίος εμποδίστηκε επικίνδυνα από τον Carlos Sainz σε γρήγορο γύρο, αυτοί που αποκλείστηκαν εν τέλει από το Q1 ήταν οι Zhou, Sargeant, de Vries, Gasly και Tsunoda.

Αναλυτικά, η τελική κατάταξη του Q1, στο Μόντρεαλ:

Q2

Παρότι η πίστα είχε στεγνώσει αρκετά για να μπουν τα σλικ ελαστικά στα μονοθέσια, όλοι πήγαν στην ασφαλή επιλογή των ενδιάμεσων στην αρχή του Q2. Οι αγωνοδίκες την ίδια ώρα, έδωσαν τη δυνατότητα για DRS, θεωρώντας την πίστα ιδανική για να το υποστηρίξει.

Ο George Russel ήταν αυτός που έκανε γρήγορο χρόνο με τα ενδιάμεσα, όσο όλοι τα είχαν, σημειώνοντας 1:20.098. Η Red Bull και ο Verstappen όμως, μπήκαν στον πειρασμό και ήταν οι πρώτοι που έβαλαν τη μαλακή γόμα σε βρεγμένη πίστα, μαζί με τη Williams του Alex Albon. Παρόμοια έπραξε και η Ferrari με τον Leclerc.

Η βροχή ωστόσο είχε εντελώς διαφορετικά σχέδια, αφού εμφανίστηκε ξανά, σχεδόν αμέσως μετά από αυτή την απόφαση. Από όλους, ο Albon ήταν ο τυχερός που πρόλαβε να κάνει αξιοπρεπή γύρο με τη μαλακή γόμα, «γράφοντας» 1:18.725. Οι καιρικές συνθήκες από εκεί και πέρα, μόνο χειροτέρεψαν, γεγονός που δεν βοήθησε καθόλου όλους όσους πήραν το ρίσκο να βάλουν τα σλικ ελαστικά.

Ένα λάθος του Stroll με τα ενδιάμεσα που τον οδήγησε σε έξοδο, τον άφησε εκτός προσπάθειας και ανταγωνισμού, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να βγει η κόκκινη σημαία. Καμία ζημιά δεν είχε η AMR23.

Έχοντας μετανιώσει για την απόφασή τους και μη μπορώντας να γυρίσουν γρήγορα την πίστα με τα μαλακά, οι Leclerc, Perez και Hamilton μπήκαν να αλλάξουν ξανά στα ενδιάμεσα. Ο Μονεγάσκος και ο Μεξικάνος έζησαν ένα deja vu Βαρκελώνης, καθώς έπεσαν «θύματα» των μεικτών συνθηκών και ακόμα και ένα λεπτό πριν τη λήξη της διαδικασίας, βρίσκονταν στη ζώνη αποκλεισμού. Μοναδικός τυχερός στην ατυχία του, ήταν ο Lewis Hamilton ο οποίος για μία θέση δεν αποκλείστηκε από το Qualifying.

Εκτός Q3 λοιπόν έμειναν οι Bottas, Magnussen, Stroll, Perez και Leclerc.

Q3

Η κατάσταση του καιρού και της πίστας μόνο χειροτέρεψε στο υπόλοιπο των κατατακτήριων δοκιμών. Ο Max Verstappen σημείωσε πρώτος χρόνο, με τα ενδιάμεσα ελαστικά και παλεύοντας πάρα πολύ με το μονοθέσιο, «έγραψε» 1:25.858 στη δεύτερή του προσπάθεια. Δεύτερος σε ταχύτερο γύρο μέχρι εκείνη τη στιγμή που τα ενδιάμεσα ακόμα χρησιμοποιούνταν, ήταν η Haas του Nico Hulkenberg, που τον πραγματοποίησε στο κατάλληλο χρονικό σημείο.

Στα 7:11 πριν το τέλος του Q3, η κόκκινη σημαία βγήκε, εξαιτίας της εξόδου του Oscar Piastri στη στροφή 8 και διέκοψε τη διαδικασία.

Μέχρι την πράσινη σημαία και τη συνέχεια της διαδικασίας, η κατάσταση της πίστας είχε χειροτερέψει επικίνδυνα και δεν επέτρεπε σε κανέναν να βάλει ενδιάμεσα και να κυνηγήσει ανταγωνιστικό χρόνο. Συνεπώς, η διαδικασία έληξε στην πραγματικότητα πολύ νωρίτερα από το τέλος της αντίστροφης μέτρησης, με τον Max Verstappen να κατακτά την 25η pole position της καριέρας του και με την ευχάριστη έκπληξη, τον Nico Hulkenberg να εκκινεί δίπλα του στον αγώνα της Κυριακής (18/6).

Free Practice 3

Η βροχή ήταν παρούσα και μάλιστα έντονα ήδη από τις 19:30 ώρα Ελλάδος, στο τρίτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών. Οι οδηγοί δοκίμασαν τη μόνη επιλογή που μπορούσαν για να τρέξουν, δηλαδή τα μπλε βρόχινα ελαστικά.

Με όλο το grid να παλεύει να βρει πρόσφυση, στις πρώτες καλές προσπάθειες είδαμε την κορυφή να αλλάζει αρκετά χέρια. Τελικός όμως αποδέκτης της κορυφής της κατάταξης με τα βρόχινα, ήταν ο Sergio Perez ο οποίος έφτασε κοντά στο 1:30.

Λίγο μετά τα πρώτα 15 λεπτά, η βροχή έπαυσε αρκετά, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να βάλουν τα ενδιάμεσα ελαστικά. Ο χρόνος από εκεί και πέρα όπως είναι φυσιολογικό, έπεσε αρκετά με τη Ferrari να πηγαίνει στο 1-2 της κατάταξης, «γράφοντας» 1:26.733 στην πρώτη θέση με τον Leclerc. Ο Μονεγάσκος συνέχισε να βελτιώνει και έριξε κι άλλο τον χρόνο, σημειώνοντας 1:25.724.

It’s getting tricky out there! 🌧️

Checo and Ocon both take a detour on the grass 🌱#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/HNnJggQ7El

