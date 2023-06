GP Καναδά: Θρίαμβος ξανά για Verstappen, στο βάθρο οι Alonso και Hamilton

Εξαιρετικά εκκίνησε ο poleman, Max Verstappen από τη γραμμή, μην αφήνοντας περιθώρια για τους πίσω να επιτεθούν. Παρόμοια έπραξε και ο Lewis Hamilton ο οποίος προσπέρασε άμεσα τον Fernando Alonso και έστριψε πριν τον Ισπανό στη στροφή 1. Ο οδηγός της Aston Martin δέχθηκε αρχικά ασφυκτική πίεση από την έτερη Mercedes του George Russell, όμως κρατήθηκε και έμεινε 3ος. Πολύ καλή εκκίνηση και επίθεση, έκανε και ο Esteban Ocon ο οποίος «άρπαξε» την 5η θέση από τον Nico Hulkenberg μόλις στη 2η στροφή.

Η μέση γόμα σχεδόν μονοπώλησε στο grid, καθώς 16 από τους 20 οδηγούς την επέλεξαν, ενώ μόνο ο Pierre Gasly ξεκίνησε με μαλακή. Δεν πήρε πολλή ώρα στον Verstappen για να ανοίξει τη διαφορά στα 2+ δευτερόλεπτα από τον Hamilton, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει από το DRS του Βρετανού. Ο Hamilton ωστόσο, κινδύνευε από νωρίς από το DRS του Alonso, με τον Ισπανό να πιέζει πολύ και επίμονα.

Πρώτη εγκατάλειψη του Grand Prix ήταν ο Logan Sargeant του οποίου η Williams εμφάνισε μηχανικό πρόβλημα και αναγκάστηκε να τη σταματήσει στην άκρη της πίστας. Το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας ήταν αρκετό στον 8ο γύρο, ώστε να «καθαρίσει» η πίστα.

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 8/70)

Logan Sargeant gets an urgent message to pull over, and retires from the race 😩

The car is cleared quickly and we’re back up to speed#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/BdZijxFhP5

