GP Ολλανδίας: Έσπασε το χέρι του ο D. Ricciardo και θα αντικατασταθεί από L. Lawson

Φέτος φαίνεται να μην είναι η χρονιά, τόσο της AlphaTauri, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση, όσο και του Daniel Ricciardo. Ο Αυστραλός, στο GP Ολλανδίας, χθες στο FP2 είχε ένα ατύχημα, το οποίο όπως φάνηκε δεν ήταν τόσο αθώος.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από έξοδο που είχε η McLaren του Oscar Piastri στη στροφή τρία στο Zandvoort, προσπάθησε να τον αποφύγει, αλλά δυστυχώς κατέληξε στον προστατευτικό τοίχο.

A nasty moment for our Aussie pair during FP2

Daniel Ricciardo is being checked at the local hospital after the collision#DutchGP #F1 pic.twitter.com/RXdiSBLbtx

