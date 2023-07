GP Ουγγαρίας: Στην pole position ο Hamilton για τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου, δίπλα του ο Verstappen και τρίτος ο Norris!

Με σύμμαχο τον ήλιο, αλλά αντίπαλο την υψηλή θερμοκρασία στη Βουδαπέστη, οι κατατακτήριες δοκιμές διεξήχθησαν φυσιολογικά με σλικ ελαστικά για τους Verstappen, Leclerc, Hamilton, Alonso, Norris και το υπόλοιπο γκριντ. Υπενθύμιση πως η Formula 1 πραγματοποίησε μία δοκιμή στο Χανγκαρόρινγκ την οποία θα δούμε και στη Μόντσα φέτος. Μία ξεχωριστή γόμα για κάθε μέρος των κατατακτήριων μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί, σκληρή γόμα στο Q1, μέση γόμα στο Q2 και μαλακή γόμα στο Q3.

Q1

Τα βλέμματα τράβηξε η επίδοση του Valterri Bottas στο ξεκίνημα ο οποίος απολάμβανε την κορυφή με χρόνο 1:18.775 και με τις δύο Red Bull πίσω του. Οι δύο Ferrari αντιμετώπιζαν δυσκολίες με τα σκληρά ελαστικά και χρειάστηκαν αρκετούς γύρους, μέχρι να βγουν με ασφάλεια από τη ζώνη αποκλεισμού.

Ο Lewis Hamilton «έμπλεξε» προς το τέλος του Q1, έχοντας θέμα με την πρόσφυση της σκληρής γόμας και με την κίνηση στην πίστα. Μόλις στην τελευταία του προσπάθεια κατάφερε να ξεφύγει από τον πρόωρο αποκλεισμό του ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής. Το ίδιο έπαθε και η έτερη Mercedes του George Russell. Η διαφορά ήταν πως ο 25χρονος Βρετανός απογοήτευσε ξανά στις κατατακτήριες και έμεινε εκτός Q2, προκαλώντας την οργή του Toto Wolff.

Η Alfa Romeo συνέχισε να εντυπωσιάζει τους πάντες με τη σκληρή γόμα, καθώς ο Zhou τερμάτισε πρώτος στην κατάταξη στο τέλος του Q1, ολοκληρώνοντας τη «δουλειά» που ξεκίνησε ο Bottas. Εξαιρετική επίδοση και από τον Daniel Ricciardo που έβγαλε την Alpha Tauri από το πρώτο μέρος των κατατακτήριων και την οδήγησε στο Q2.

Εκτός Q2 λοιπόν στις κατατακτήριες της Ουγγαρίας, έμειναν οι Sargeant, Magnussen, Russell, Tsunoda και Albon.

Our 2022 pole-sitter George Russell is out of qualifying!!!!

And Toto Wolff is not a happy man 😳

