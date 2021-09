GP Ρωσίας-FP2: Ο Bottas ταχύτερος ξανά

Οι δύο Mercedes βρέθηκαν και πάλι στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης, με τη διαφορά όμως μεταξύ τους αυτή τη φορά να είναι μόνο 44 χλστ. του δλ.

Ο Hamilton είχε μια ανησυχητική στιγμή, όταν εισήλθε στα pits και έχασε τα φρένα, διότι όπως είχε συμβεί και στην επανεκκίνηση του Μπακού, είχε ξεχάσει ενεργοποιημένο το κουμπί brake magic, το οποίο μεταφέρει την κατανομή πέδησης προς τον εμπρός άξονα, για την προθέρμανση των εμπρός ελαστικών.

A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 – but no serious injuries 😮 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8

Ο Hamilton έριξε κάτω το χειριστή του εμπρός γρύλου, αλλά ευτυχώς, ο μηχανικός δεν έπαθε τίποτα. Η πιο σημαντική είδηση των απογευματινών ελεύθερων δοκιμών όμως ήταν ότι η Red Bull αποφάσισε μεταξύ FP1 και FP2, να τοποθετήσει την 4η μονάδα ισχύος στο μονοθέσιο του Max Verstappen.

Συνεπώς, ο Ολλανδός θα εκκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από τις τελευταίες θέσεις, μαζί με τον Charles Leclerc. Ο Verstappen είχε κάνει κάτι αντίστοιχο και στο GP Ρωσίας του 2018, αλλά όπως ανέφερε ο ίδιος, η διαφορά απόδοσης με τις ομάδες του μέσου του grid τότε ήταν πολύ μεγαλύτερη και ήταν πιο εύκολο να ανακτήσει θέσεις.

Αν και οι προσπεράσεις είναι εφικτές στην πίστα του Sochi, που διαθέτει μεγάλες ευθείες όπου το μονοθέσιο που ακολουθεί επωφελείται από το slipstream του προπορευόμενου, δεν είναι και οι πιο εύκολες.

Ο Verstappen δεν κατάφερε να βελτιώσει πολύ το χρόνο του σε σχέση με την επίδοση που σημείωσε το πρωί (και βρέθηκε στην 6η θέση του FP2), ενώ αντιθέτως οι Mercedes βρήκαν πάνω από 0,8 δλ.

Ο Hamilton δήλωσε ότι η Mercedes θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που έχει στο GP Ρωσίας με τον Verstappen να εκκινεί από τις πίσω θέσεις, για να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών. Ο Βρετανός ονειρεύεται το «1-2» για την ομάδα του.

Πολύ καλή επίδοση σημείωσε ο Pierre Gasly, ο οποίος κατετάγη 3ος, μόλις 0,25 δλ. πίσω από τον Bottas. O Γάλλος όμως, έπειτα από ένα άτσαλο πέρασμα επάνω από τα ογκώδη πορτοκαλί kerb της 2ης στροφής, έχασε την εμπρός αεροτομή της AlphaTauri.

A bit of drama for Pierre Gasly right at the end of FP2 👀 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/O2nypAUnAh

Στην 4η θέση, 0,3 δλ. πίσω από τον Gasly βρέθηκε ο Lando Norris, ο οποίος είχε μερικές εξόδους από την πίστα, τραυματίζοντας ελαφρά το μονοθέσιό του.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ της McLaren, οι μηχανικοί αντικατέστησαν τη μονάδα ισχύος του Ricciardo με μια παλαιότερη, έπειτα από μερικές ανησυχητικές ενδείξεις στην τηλεμετρία. Ως αποτέλεσμα, ο Αυστραλός έχασε την πρώτη μισή ώρα της απογευματινής διαδικασίας.

Στην 5η θέση κατετάγη ο Esteban Ocon με την Alpine, όντας 0,36 δλ. ταχύτερος από τον team mate του στη γαλλική ομάδα, Fernando Alonso, ο οποίος βρέθηκε στην 8η θέση.

H Ferrari βρέθηκε στις θέσεις 7 και 10 με τον Carlos Sainz να είναι ταχύτερος του Charles Leclerc. Ο Μονεγάσκος προσέφερε και slipstream στον Sainz, μια τακτική την οποία η Ferrari ενδέχεται να εφαρμόσει και στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ενώ ο Leclerc σημείωσε μερικούς πολύ γρήγορους γύρους στην αρχή, στη συνέχεια επικεντρώθηκε σε προσομοιώσεις αγώνα με βαρύ φορτίο καυσίμου και είχε ένα τετ-α-κέ χωρίς συνέπειες στη στροφή 8, όταν πάτησε στον τεχνικό χλοοτάπητα της εξωτερική.

Ο Sebastian Vettel κατέλαβε την 9η θέση, όντας και πάλι ταχύτερος του Lance Stroll, ο οποίος είχε παράπονα για υποστροφή στο FP1.

O Sergio Perez βρέθηκε εκτός δεκάδας και 1,3 δλ. πίσω από τον Bottas. H διαδικασία του FP2 διακόπηκε με κόκκινη σημαία λόγω του ατυχήματος του Antonio Giοvinazzi, ο οποίος είχε ένα παρόμοιο περιστατικό με αυτό του Leclerc στη στροφή 8 λίγο μετά το μέσο της διαδικασίας, αλλά με πολύ μεγαλύτερες συνέπειες, καθώς κατέστρεψε το πίσω μέρος της Alfa Romeo. O Ιταλός κατέδειξε τους ισχυρούς ανέμους του Sochi ως το αίτιο του ατυχήματός του.

Antonio reports that he is ok after that clash with the barriers at Turn 9 💥

The debris from his car is being cleared #RussianGP #F1 pic.twitter.com/UiBdAapmFz

— Formula 1 (@F1) September 24, 2021