GP Σαουδικής Αραβίας: Παρωδία

Άκρατη επιθετικότητα, αθέμιτες κινήσεις, επαφές, ακατάλληλη πίστα, έλλειψη αποφασιστικότητας από τη διεύθυνση αγώνα… Ένα πολύ ωραίο σόου, αλλά ήταν όντως αντάξιο της Formula 1; Διατηρούμε επιφυλάξεις επί αυτού.

Στην πρώτη επίσκεψη της F1 στη Σαουδική Αραβία, σε μια πίστα που εξαρχής φαινόταν -ως ένα βαθμό- ακατάλληλη για Grand Prix, εκτυλίχθηκαν αρκετά πράγματα τα οποία ταιριάζουν περισσότερο σε πανηγύρι, παρά στη Formula 1.

Κάποτε, η F1 ήταν σπορ ηρώων που ρίσκαραν τη ζωή τους. Σταδιακά, έχει μεταβληθεί σε ένα τηλεοπτικό σόου, στο οποίο μιλάμε συνεχώς για όρια πίστας, ποινές, τιμωρίες, παζάρια με τη διεύθυνση αγώνα και κόλπα για το ποιος θα φτάσει 2ος στο σημείο ανίχνευσης DRS. Πράγματα δηλαδή που δεν τιμούν την ιστορία της F1.

Ίσως αυτός είναι ο σκοπός της Liberty Media, να δημιουργήσει ένα τηλεοπτικό προϊόν το οποίο πουλάει. Με οποιοδήποτε τίμημα. Ακόμα και αν αυτό είναι η ακεραιότητα του σπορ.

Είμαστε μάρτυρες μιας τιτάνιας μάχης για τον τίτλο. Ωστόσο έχουν συμβεί τόσα πολλά εντός και εκτός πίστας, που η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της FIA. Λείπει η σταθερότητα στις αποφάσεις και κάπου πρέπει να μπαίνουν κάποια όρια, εφόσον αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία έχει κατευθυνθεί το σπορ με τις παρούσες πίστες, συνθήκες και μονοθέσια.

Ίσως η Διεθνής Ομοσπονδία δε θέλει να επέμβει στη μάχη του τίτλου. Θα πρέπει όμως να υπάρχει συνοχή, για να γνωρίζουν οι οδηγοί που είναι τα όρια της επιθετικότητας, ώστε να ξέρουν πως θα φερθούν στην πίστα και αν τα ξεπεράσουν, να τιμωρούνται αναλόγως.

Χρονικό

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στην πρώτη εκκίνηση, οι Mercedes έφυγαν μπροστά με τον Max Verstappen να τις καταδιώκει.

Το ατύχημα του Mick Schumacher στο 10ο γύρο, έφερε το αυτοκίνητο ασφαλείας, γεγονός που έκανε τη γερμανική ομάδα να καλέσει στα pits αμφότερα τα μονοθέσιά της για τη σκληρή γόμα (καθώς είχαν εκκινήσει με τη μέση), ενώ η Red Bull άφησε τον Verstappen στην πίστα.

Ο Bottas φρόντισε να αφήσει αρκετό χώρο από τον ομόσταυλό του για να μην καθυστερήσει το δικό του pit stop, κάτι για το οποίο ο Verstappen παραπονέθηκε στον ασύρματο. Αρχικά, αυτή η απόφαση της Mercedes έδειχνε σωστή, καθώς ο Verstappen είχε περάσει επικεφαλής, εμπρός από τους οδηγούς της, αλλά χρωστούσε ένα pit stop.

Ωστόσο, επειδή η επισκευή στις μπαριέρες TecPro χρειαζόταν να εισέλθει γερανός στην πίστα, η διεύθυνση αγώνα αποφάσισε να τον διακόψει με κόκκινη σημαία. Αυτό έκανε αυτομάτως την επιλογή της Mercedes λανθασμένη, καθώς ο Verstappen μπορούσε πλέον να αλλάξει ελαστικά κατά τη διάρκεια της διακοπής, χωρίς να χάσει χρόνο.

Η Mercedes δεν είχε προβλέψει το ενδεχόμενο διακοπής του αγώνα. Στη δεύτερη εκκίνηση, ο Verstappen δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, και αυτό επέτρεψε στον Hamilton να βρεθεί λίγο μπροστά του, στην εσωτερική, στην προσέγγιση για την πρώτη στροφή.

Όπως πάντα, ο Verstappen αποφάσισε να μην υποχωρήσει και βγήκε εντελώς εκτός πίστας για να αποτρέψει το προσπέρασμα. Όταν επέστρεψε σε αυτήν, στη μέση της δεύτερης στροφής, η Red Bull βρισκόταν σχεδόν κάθετα στην πίστα, εμποδίζοντας τον Hamilton.

Αυτό επέτρεψε στον Esteban Ocon να περάσει στη 2η θέση. Σύντομα μετά, συγκρούστηκαν οι Perez και Leclerc, σε ένα σημείο που δεν υπήρχε πολύς χώρος. Ο Μεξικανός είχε στα δεξιά τους μια AlphaTauri, ενώ στα αριστερά του βρισκόταν ο Leclerc.

O Perez νόμιζε ότι ο Μονεγάσκος θα υποχωρούσε και πήγε προς τα αριστερά, νομίζοντας ότι η Ferrari δε θα είναι εκεί, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Ο Leclerc κατάφερε να συνεχίσει, χάνοντας μερικές θέσεις, ενώ ο Perez, χτύπησε στον τοίχο, καθώς η επαφή του πίσω αριστερού τροχού του με τον εμπρος δεξιό του Leclerc, ώθησε τη Red Bull προς τον τοίχο που υπήρχε στην αριστερή πλευρά.

Ο Μεξικανός προσπάθησε να επανεκκινήσει τον κινητήρα του, αλλά οι θερμοκρασίες του μονοθεσίου του ήταν πολύ υψηλές, και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Στο χάος που δημιουργήθηκε από το προαναφερθέν περιστατικό, αρκετοί οδηγοί αναγκάστηκαν να επιβραδύνουν υπερβολικά απότομα και αυτό αιφνιδίασε τον Mazepin, ο οποίος χτύπησε με ορμή στο πίσω μέρος της Williams του Russell, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν και οι δύο και να διακοπεί ξανά ο αγώνας.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, υπήρχαν… παζάρια μεταξύ της διεύθυνσης αγώνα, όσον αφορά τη θέση από την οποία θα εκκινούσε ο Verstappen. Αν ο αγώνας είχε συνεχιστεί, ο Ολλανδός θα είχε ενημερωθεί να δώσει τη θέση πίσω στον Hamilton (άρα δύο θέσεις, καθώς ο Ocon είχε βρεθεί ανάμεσά τους), ειδάλλως, το περιστατικό θα είχε αναφερθεί στους αγωνοδίκες.

Αρχικά, ο Michael Masi μπερδεύτηκε, και πρότεινε στη Red Bull να πει στον Verstappen να τοποθετηθεί στη 2η θέση, δηλαδή, εμπρός από τον Hamilton. Ωστόσο, στη συνέχεια διόρθωσε το λάθος του.

Τρίτη εκκίνηση

Η Red Bull συναίνεσε, και εντέλει ο Verstappen παρατάχθηκε 3ος για την τρίτη εκκίνηση του αγώνα. Σε αυτήν, ο Verstappen εκμεταλλεύτηκε το καινούργιο σετ μέσης γόμας που χρησιμοποιούσε, για να κάνει εκπληκτικό ξεκίνημα και να «χωθεί» στην εσωτερική του Hamilton, ο οποίος είχε αφήσει ορθάνοιχτη την πόρτα, όντας απορροφημένος στη μάχη του με τον Ocon, στην οποία τραυμάτισε ελαφρώς την εμπρός αεροτομή του.

Ο Ocon «έκοψε» το πρώτο chicane και βρέθηκε επικεφαλής, αλλά έδωσε τη θέση πίσω στον Verstappen. Στον επόμενο γύρο, δεν προέβαλε αντίσταση στην επιτυχημένη απόπειρα του Hamilton να προσπεράσει.

Εκεί ξεκίνησε το κυνήγι, με τον Hamilton να καταδιώκει τον Verstappen. O Ολλανδός φρόντιζε να ανοίγει τη διαφορά του στο πρώτο sector της πίστας, όπου η Red Bull είχε το προβάδισμα, για να μην επιτρέπει στον Hamilton να πλησιάσει αρκετά, ώστε να έχει DRS στο τέλος του γύρου.

Το κυνήγι συνεχίστηκε με αρκετές διακοπές για εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας, καθώς ο Vettel βρέθηκε με πληγωμένο μονοθέσιο έπειτα από δύο επαφές (με Raikkonen και Tsunoda) στις οποίες δεν έφερε καμία ευθύνη…

Αποτέλεσμά τους όμως, ήταν η Aston Martin του Γερμανού να αφήνει εξαρτήματα στην πίστα, χώρια αυτών που είχαν σκορπιστεί παντού από τα δύο περιστατικά.

Το τελευταίο από αυτά τα VSC, έληξε όταν οι δύο πρωτοπόροι είχαν περάσει το πρώτο sector της Jeddah. Συνεπώς, ο Verstappen δεν είχε την ευκαιρία να αναπτύξει διαφορά από τον Hamilton στο κομμάτι της πίστας το οποίο τον ευνοούσε.

Το κρίσιμο συμβάν

Ο Hamilton είχε πλέον DRS και πλησίασε σε απόσταση βολής στο ξεκίνημα του 36ου γύρου. Σε ένα σενάριο παραπλήσιο με αυτό της Βραζιλίας, ο Hamilton βρέθηκε από την εξωτερική, στην αγωνιστική γραμμή, με προβάδισμα, αν και μικρότερο απ’ ό,τι στο Interlagos.

Η αντίδραση του Verstappen ήταν ακριβώς η ίδια με αυτήν στο GP Σάο Πάολο. Φρέναρε πολύ αργά για να έχει τη δυνατότητα να πάρει τη στροφή κανονικά, και βγήκε πλαγιολισθαίνοντας εκτός πίστας, αποτρέποντας το προσπέρασμα με εκβιαστικό τρόπο.

Could Lap 37 in Jeddah be one of the defining moments of the season? 🤯#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/vfrLzUVJW9 — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Είναι το δείγμα γραφής που έχουμε δει από τον Verstappen καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν καθώς και στο ξεκίνημα της καριέρας του στην F1: ότι αρνείται να αποδεχθεί την ήττα, με κάθε τίμημα. Αυτό διαφάνηκε και στο περιστατικό που ακολούθησε.

Η διεύθυνση αγώνα (σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στη Βραζιλία) επικοινώνησε με το pit wall της Red Bull, ώστε ο Verstappen να δώσει τη θέση στον Hamilton. H Red Bull μετέφερε το μήνυμα στον Ολλανδό, εφιστώντας του την προσοχή να το κάνει «στρατηγικά».

Το στρατηγικά, σήμαινε να αφήσει τον Hamilton να περάσει ακριβώς πριν το σημείο ανίχνευσης του DRS, για να το εκμεταλλευτεί στη συνέχεια και να προσπαθήσει να ανακτήσει τη θέση.

Ο Verstappen επιβράδυνε στην καμπή των στροφών 25-26, για να αφήσει τον Hamilton να περάσει, αλλά επιτάχυνε ξανά και στη συνέχεια φρέναρε απότομα. Ταυτόχρονα, είχε κάνει τρεις κινήσεις (ορατές από τα τηλεοπτικά πλάνα από το ελικόπτερο) προς τα αριστερά με το τιμόνι, για να βρεθεί στο μέσο της πίστας, με ρυθμό σαλιγκαριού, σε ένα σημείο που οι οδηγοί περνάνε με τέρμα γκάζι και 300 χ.α.ώ.

Ο Hamilton επιβράδυνε και αυτός, μη γνωρίζοντας τι συμβαίνει, όπως ισχυρίστηκε. Ενδεχομένως να υπέθεσε ότι ήταν ένα ακόμα VSC. Επιπλέον κίνητρο για αυτή την κίνηση, να ήταν ότι ούτε ο ίδιος ο Βρετανός ήθελε να φτάσει στο σημείο ανίχνευσης του DRS πρώτος. Ωστόσο, αυτό βρισκόταν αρκετά πιο κάτω. Αντιθέτως, ο Verstappen επέλεξε να επιβραδύνει και να τοποθετηθεί στη μέση της πίστας στο πιο στενό σημείο της συγκεκριμένης καμπής.

Ενώ η Red Bull είχε ενημερωθεί για την ανταλλαγή θέσεων, το μήνυμα αυτό δεν είχε φτάσει στα αυτιά του Hamilton. O Masi ενημέρωσε την Mercedes μετά τη Red Bull για την ανταλλαγή θέσεων.

Τη στιγμή της σύγκρουσης, ο αγωνιστικός διευθυντής της Mercedes, Ron Meadows, μετέφερε το μήνυμα του Masi στον αρχιμηχανικό του Hamilton, Peter Bonnington. Κατά συνέπεια, το μήνυμα δεν είχε μεταφερθεί στον οδηγό.

Το λάθος του Hamilton ήταν ότι επιβράδυνε και αυτός και παρέμεινε πίσω από τη Red Bull. Δεν προσπάθησε να πάει προς τα αριστερά και δεν έκανε κίνηση προσπεράσματος, καθώς δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη τη στιγμή, όπως ανέφερε στον ασύρματο, αλλά και στις μετέπεια δηλώσεις του.

Όταν ο Hamilton βρέθηκε αρκετά κοντά στο πίσω μέρος της Red Bull, ο Verstappen (γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλός του βρίσκεται εκεί, καθώς κοιτούσε τους καθρέπτες του) αποφάσισε να πατήσει φρένο πολύ έντονα.

Συγκεκριμένα, ασκώντας πίεση 69 bar (67,6 κιλών) στο πεντάλ του φρένου που προκάλεσε επιβράδυνση 2,4 G, όπως αναφέρει η απόφαση των αγωνοδικών για το περιστατικό.

Αποτέλεσμα αυτού, ήταν ο Hamilton να μην έχει χρόνο να αντιδράσει, και να χτυπήσει στο πίσω μέρος της Red Bull του Ολλανδού, τραυματίζοντας, αυτή τη φορά αρκετά σοβαρά, το πλευρικό τοίχωμα της δεξιάς πλευράς της εμπρός αεροτομής του.

Γιατί ο Verstappen φρέναρε απότομα εκεί; Μια εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι δεν ήθελε να φτάσει πρώτος στο σημείο ανίχνευσης του DRS. Ωστόσο, το σημείο αυτό βρίσκεται αρκετά πιο κάτω στην πίστα.

Η άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι προσπαθούσε να προκαλέσει την επαφή αυτή, ελπίζοντας ότι θα έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις για τον Hamilton. Επέλεξε άλλωστε το πιο στενό σημείο της πίστας σε εκείνη την καμπή. Συνήθως, όταν ένας οδηγός δίνει τη θέση του, σε αντίπαλο τον οποίο έχει προσπεράσει παράτυπα, δεν το κάνει τόσο δύσκολο για τον άλλο.

Σίγουρα δεν πηγαίνει στο μέσο της πίστας με τρεις διαφορετικές κινήσεις, και σίγουρα δεν «κλωτσάει» τα φρένα ενώ γνωρίζει ότι ο αντίπαλός του βρίσκεται πίσω του. Μετά τη σύγκρουση, ο Verstappen επιτάχυνε ξανά, ελπίζοντας ίσως, ότι θα μπορεί να ισχυριστεί πως προσπάθησε να παραδώσει τη θέση, και ο Hamilton έπεσε επάνω του.

Τελική μάχη

Εφόσον η θέση δεν είχε παραδοθεί, η διεύθυνση αγώνα ανέφερε το ζήτημα στους αγωνοδίκες, οι οποίοι ξεκίνησαν να το ερευνούν. Πέντε γύρους αργότερα (στον 42ο), ο Verstappen αποφάσισε να αφήσει τον Hamilton να περάσει ξανά.

Ωστόσο, το έκανε με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίσει το DRS και να περάσει ξανά στην πρώτη θέση άμεσα. Μόλις συνέβη αυτό, η διεύθυνση αγώνα ανακοίνωσε ότι ο Ολλανδός είχε δεχθεί ποινή προσθήκης 5 δλ. στο συνολικό χρόνο αγώνα του. Οπότε, ο Hamilton ήταν ήδη επικεφαλής.

Στον επόμενο γύρο, ο Hamilton προσπέρασε ξανά, στο ίδιο σημείο, καθώς ο Verstappen είχε αρχίσει να χάνει πρόσφυση από τα ταλαιπωρημένα ελαστικά του, με το πίσω αριστερό είχε παρουσιάσει κοψίματα από την επαφή.

Παράλληλα, η μονάδα ισχύος της Honda, έχοντας ξεμείνει από μπαταρία, μετέβη σε λειτουργία ανάκτησης ενέργειας, αναγκάζοντας τον Ολλανδό να κατεβάσει σχέση στο κιβώτιο.

Ο Hamilton πέρασε από την εσωτερική, αλλά για να σιγουρέψει το προσπέρασμα, φρόντισε να ωθήσει εκτός πίστας τον Verstappen στην τελευταία φουρκέτα, για να καταστρέψει την επιτάχυνση της Red Bull στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού.

Για την κίνηση αυτή, η Mercedes δέχθηκε προειδοποίηση ότι ο Hamilton κινδύνευε να δεχθεί προειδοποιητική λευκή/μαύρη σημαία.

Έπειτα από τον αγώνα, οι αγωνοδίκες κάλεσαν τους δύο οδηγούς να παρουσιαστούν ενώπιόν τους, για το περιστατικό της σύγκρουσης μεταξύ τους. Εντέλει, αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον Verstappen με ποινή 10 δλ. και δύο πόντους ποινής στην αγωνιστική του άδεια. Ο Ολλανδός έχει συγκεντρώσει 7, από τους 12 που οδηγούν σε αποκλεισμό από αγώνα.

Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Verstappen είχε φρενάρει απότομα, προκαλώντας τη σύγκρουση. Η ποινή αυτή δεν είχε καμία επίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς ο Ολλανδός διατήρησε τη 2η θέση, δεδομένης της μεγάλης διαφοράς που είχε από τον Valtteri Bottas, ο οποίος κατάφερε να αποσπάσει την τελευταία θέση του βάθρου, για 1 εκατοστό του δλ. από τον Ocon, στο νήμα.

So, so close to a second podium of the season for @OconEsteban!@ValtteriBottas got him on the line 🤏#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/fYaONE7EPm — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Προφανώς, οι αγωνοδίκες δε θέλουν να εμπλακούν στη μάχη του τίτλου. Ίσως δε θέλουν να ζημιώσουν το τηλεοπτικό θέαμα που προσφέρει το γεγονός ότι οι δύο διεκδικητές κατευθύνονται προς τον τελευταίο αγώνα της σεζόν ισόβαθμοι.

Είναι περίεργο να βλέπουμε προειδοποίηση λευκής/μαύρης σημαίας στον Hamilton για μια κίνηση η οποία δεν αφήνει περιθώρια στον αντίπαλο, ενώ ο Verstappen το έκανε δύο φορές πριν από την -πιθανότατα εσκεμμένη- σύγκρουση, για την οποία δέχθηκε μια ποινή που δεν επέφερε καμία αλλαγή στο τελικό αποτέλεσμα.

Όρια και ελλείψεις

Ο Hamilton δήλωσε: «Έχω αγωνιστεί με πολλούς οδηγούς κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Οι κανόνες σχεδόν δεν ισχύουν (για αυτούς), ή δεν τους σκέφτονται καν. Σε 28 χρόνια, έχω συναντήσει πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες. Υπάρχουν μερικοί στην κορυφή που είναι… κάπως, ναι, πέραν του ορίου».

«Είναι πέραν του ορίου, σίγουρα», δήλωσε ο Βρετανός για τον Verstapenn, προσθέτοντας: «Έχω αποφύγει τη σύγκρουση μαζί του σε τόσες πολλές περιστάσεις και δε με πειράζει που πρέπει πάντα να είμαι εγώ αυτός που το κάνει αυτό, γιατί ζεις για να παλέψεις μια άλλη μέρα, το οποίο προφανώς έκανα».

“That has got to be the craziest race I remember!” Lewis and Bono debrief after the flag in Jeddah 🏁#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/XgpZ1KBKB2 — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Ίσως να πρέπει από την αρχή να καθοριστεί ότι δεν υπάρχουν κανονισμοί και ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ότι θέλει. Όπως παλιά. Ωστόσο τότε, ήταν πιο έντονα εντυπωμένη η επίγνωση των κινδύνων στο μυαλό των οδηγών (με εξαιρέσεις πάντα, όπως ο Gilles Villeneuve), καθώς έχαναν συναδέλφους τους σε μόνιμη βάση.

Οι αναχρονισμοί δεν είναι λύση. Η εφαρμογή των ίδιων κανονισμών για όλους όμως, θα έπρεπε να αποτελεί το ελάχιστο απαιτούμενο.

Ο διευθυντής της Red Bull, Christian Horner, δήλωσε: «Νιώθω ότι σήμερα, έλειψε στο σπορ ο (αποθανών πρώην διευθυντής αγώνων) Charlie Whiting. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η εμπειρία που είχε… Είναι προφανώς απογοητευτικό».

Θα συμφωνήσουμε απόλυτα με τον Horner, αλλά όχι για τους λόγους για τους οποίους ο ίδιος έκανε αυτή τη δήλωση. Ο Whiting απέπνεε περισσότερο σεβασμό, ίσως λόγω της εμπειρίας του και του γεγονότος ότι ήταν άνθρωπος των αγώνων (μηχανικός της Brabham) για μια δεκαετία, πριν αναλάβει τη διεύθυνση αγώνων.

Ο Whiting ήταν πιο κατηγορηματικός στις αποφάσεις του, τις οποίες έβγαζε πολύ ταχύτερα. Ο λόγος του ήταν νόμος. Δεν ήταν συχνά υπό αμφισβήτηση. Προφανώς δεν ήταν αλάνθαστος. Ωστόσο, το βιογραφικό του Masi έχει πλέον πολλά περιστατικά, όπου ο Αυστραλός δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Ίσως η προϋπηρεσία του Masi να μην είναι επαρκής. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η FIA θα πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό. Εκτός και αν ο σκοπός είναι να βλέπουμε αγώνες-πανηγύρια, όπως αυτός που εκτυλίχθηκε στην πίστα-παγίδα της Jeddah.

Από το ατύχημα του Ayrton Senna και μετά, η ασφάλεια υποτίθεται ότι έχει πάντα την προτεραιότητα, και δικαίως. Ωστόσο, η πίστα της Σαουδικής Αραβίας δείχνει να είναι κατασκευασμένη να προκαλεί ατυχήματα και αγώνες-φάρσα όπως αυτός που είδαμε.

Ίσως αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία θέλει να τραβήξει το σπορ η Liberty Media, ορμώμενη εξ Αμερικής, στα πρότυπα του NASCAR. Αν είναι όμως έτσι, να μας ενημερώσει, ώστε να αλλάξουμε σπορ.

Διότι αυτό που συνέβη δεν είναι αντάξιο του σπορ των Fangio, Clark και τόσων άλλων που έχουν προηγηθεί και έχτισαν την ιστορία του, ρισκάροντας τη ζωή τους για την ιδέα έκφρασης της ελευθερίας του ανθρώπινου όντος, με αυτό τον τρόπο.

Διότι οι αγώνες κάποτε ήταν ακριβώς αυτό. Έκφραση ελευθερίας. Επέκταση των ορίων του εφικτού. Όχι μια κακοστημένη φάρσα που επιβραβεύει απαράδεκτες συμπεριφορές.

Προκατάληψη και υπερηφάνεια

Ο Horner δήλωσε επίσης: «Νομίζω ότι το έχω πει πολύ καιρό τώρα, ότι έχουμε υπερβολικά πολλούς κανονισμούς». Και σε αυτό έχει δίκιο, αν και το λέει υπό διαφορετικό πρίσμα, αναφερόμενος στο περιστατικό που έδωσε πάτημα στον Helmut Marko να κάνει μερικούς αβάσιμους ισχυρισμούς.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Marko, αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, δήλωσε ότι η FIA παίρνει το μέρος της Mercedes: «Νιώθουμε ότι δε μας αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι πολύ μονόπλευρη».

Ο Αυστριακός το ανέφερε αυτό για το γεγονός ότι στην δεύτερη εκκίνηση, ο Hamilton άφηνε υπερβολικά μεγάλη απόσταση από τον Verstappen, για να καθυστερήσει το υπόλοιπο τρενάκι στο γύρο σχηματισμού (πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας), με σκοπό να επηρεάσει αρνητικά τις θερμοκρασίες του μονοθεσίου του Verstappen πριν την εκκίνηση.

Στο Ουγγρικό GP του 2010, ο Vettel, οδηγός της Red Bull, τότε, είχε δεχθεί ποινή διέλευσης από το pit lane όταν άφησε μεγαλύτερη απόσταση από 10 μήκη μονοθεσίου από τον προπορευόμενο, Mark Webber.

Ωστόσο, αυτό είχε συμβεί υπό το καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας. Στην περίπτωση του GP Σαουδικής Αραβίας, παρότι ο εν λόγω γύρος πραγματοποιήθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, θεωρείται αναγνωριστικός γύρος, διότι ήταν πριν από εκκίνηση.

Second place means the title fight goes on to the final race of the season for Max #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/JTMYZOU1TD — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

…and the rest

Στους υπόλοιπους του αγώνα τώρα, όσοι δεν είχαν μπει στα pits στο πρώτο αυτοκίνητο ασφαλείας, όπως ο Ocon και ο Ricciado, επωφελήθηκαν από τη δωρεάν αλλαγή ελαστικών.

Ο Γάλλος της Alpine δεν κατάφερε να διατηρήσει πίσω του τον Bottas στα τελευταία μέτρα, καθώς το μονοθέσιό του δεν είχε τη δυνατότητα να του παράσχει την επιπλέον ισχύ που ενεργοποιείται με το κουμπί προσπερασμάτων (overtake button).

Παρά την πίκρα της απώλειας του βάθρου, ο Ocon ήταν ευχαριστημένος από την 4η θέση. Ο Ricciardo είχε επίσης μια καλή μάχη με τον Bottas, αλλά είχε αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει την μέση γόμα στην τρίτη εκκίνηση, καθώς είχε καταπονήσει αρκετά το σετ σκληρών ελαστικών που είχε για τη δεύτερη εκκίνηση.

Ο Αυστραλός κατάφερε να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Ο ομόσταυλός του, Lando Norris (10oς) Lando Norris, επέκρινε τον κανονισμό που επιτρέπει στους οδηγούς να αλλάξουν ελαστικά κατά τη διάρκεια της κόκκινης σημαίας.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η συγκομιδή βαθμών της McLaren ήταν ένας παραπάνω βαθμός από αυτούς που σημείωσε η Ferrari (11 εναντίον 10), της οποίας οι οδηγοί είχαν σκληρή μάχη μεταξύ τους στα τελικά στάδια του αγώνα.

Ο Leclerc (7ος) είχε προβλήματα να κάνει τη σκληρή γόμα να λειτουργήσει στις επανεκκινήσεις, χάνοντας θέσεις, ενώ ο Sainz (8ος) χρησιμοποίησε τη μέση για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έμεινε χωρίς ελαστικά προς το τέλος του.

Ο Pierre Gasly έκανε έναν πολύ καλό αγώνα για να τερματίσει στην 6η θέση και να φτάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην F1 τριψήφιο αριθμό βαθμών σε μία σεζόν, ενώ ο Antonio Giovinazzi είδε την καρό σημαία στην 9η θέση, σημειώνοντας δύο βαθμούς για λογαριασμό της Alfa Romeo._Φ.Λ.

