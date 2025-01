H TAG Heuer επιστρέφει στην F1

Καθώς η F1 γιορτάζει την 75η επέτειό της και ξεκινά την 10ετή συνεργασία της με το LVMH Group, η μάρκα πολυτελών ρολογιών, TAG Heuer, επιστρέφει στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ως ο Επίσημος Χρονομέτρης της.

Η TAG Heuer ήταν η πρώτη πολυτελής μάρκα της οποίας το λογότυπο έκανε την εμφάνισή του σε μονοθέσιο της F1 το 1969, αλλά και η πρώτη που χορηγούσε ομάδα της το 1971, έχοντας στο ενεργητικό της σήμερα 230 νίκες, 595 βάθρα, 8.882 βαθμούς, 11 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και 14 Παγκόσμιους Τίτλους Οδηγών.

Η σχέση της TAG Heuer με τις ομάδες της F1 ξεκίνησε το 1971 όταν η Ferrari αναζήτησε ένα σύστημα χρονομέτρησης για τη νέα -την εποχή εκείνη- πίστα δοκιμών της στο Fiorano της Ιταλίας. Η σχέση της Heuer, όπως ονομαζόταν τότε, με την Ferrari διήρκεσε μέχρι το 1979, πριν η πρώτη συνεχίσει με τη McLaren το 1985. Αυτή η σχέση ολοκληρώθηκε ύστερα από 30 χρόνια, ενώ ένα χρόνο αργότερα η TAG Heuer συνεργάστηκε με τη Red Bull.

Εν τω μεταξύ, η TAG Heuer αποτέλεσε τον Επίσημο Χρονομέτρη της F1 από το 1992 έως το 2003.

Στα πλαίσια της νεότερης συνεργασίας της με το LVMH Group, τις προσεχείς εβδομάδες η F1 αναμένεται να επιβεβαιώσει την έλευση επιπλέον σημαντικών χορηγών, όπως η Moet και η Louis Vuitton.

They say you can’t turn back time. But we just did.

From the golden age of racing to the cutting-edge circuits of today, TAG Heuer has played an integral part in the world of motorsport, embodying precision and an unwavering commitment to excellence. The first watch brand to… pic.twitter.com/xVWJJKt09o

— TAG Heuer (@TAGHeuer) January 6, 2025