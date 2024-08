ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2024 – Συνάντηση κορυφής

Με κοινό χαρακτηριστικό την αξιοπιστία τους, ο αγώνας στο WRC και η Toyota συνεχίζουν μια ιδιαίτερη συνεργασία, που ξεπερνάει το «πάρε δώσε»…

Άρθρο: Ομάδα 4T

Απόδοση: Γιάννης Καλογερόπουλος

Φωτογραφίες: Αρχείο 4Τ, Θάνος Ηλιόπουλος

Πληροφόρηση: Γραφείο Τύπου ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Η αντοχή στο χρόνο, άλλωστε, χαρακτηρίζει την Toyota, και αυτή η φιλοσοφία κατασκευής της ταιριάζει απόλυτα με την οργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις, που πλέον έχει στην καρδιά του την ΕΚΟ. Πέρα από λογότυπα και banners, άψογα τοποθετημένα από την ομάδα του Γιώργου Παπαζαφειρόπουλου. Γεγονός είναι ότι χορηγό θα βρεις, το ζητούμενο είναι η πραγματική, η ισορροπημένη υποστήριξή του με αντοχή στο χρόνο, ώστε να προκύπτει σχέση με αξία.

Η Toyota συνδέεται άρρηκτα με το Ράλλυ Ακρόπολις, από την εποχή του ΤΤΕ και της Τογιότα–Κασιδόπουλος μέχρι σήμερα. Με ευαισθησία και στη συμμετοχή του Έλληνα οδηγού αγώνων στο Ράλλυ, και μάλιστα με χαρακτηριστική συνέπεια. Όταν οι Celica του εργοστασίου πετούσαν αλλά δεν ολοκλήρωναν, ο Έλληνας πιστοποιούσε την ποιότητα της γήινης εκδοχής. Πολύ κοντά στο αυτοκίνητο παραγωγής, αντίστοιχο με του ανθρώπου της διπλανής πόρτας, που καμάρωνε διαβάζοντας στις εφημερίδες της Κυριακής καταχωρίσεις με σλόγκαν «My Toyota is Fantastic» για τις40 συμμετoχές με Toyota και αναλογία 99/100 ευστοχία στον τερματισμό.

Αξιοπιστία για Όσκαρ, και δεν επένδυσε τυχαία στο after sales η μεγάλη Toyota Ελλάς, το θηρίο με κυβερνήτη τον καθηγητή Τάκη Αθανασόπουλο, αργότερα παγκόσμιο Τογιοτάρχη, στρατηγική που εξελίσσεται με συνέπεια. Για να είμαστε μάλιστα ακριβείς, με ευγένεια στην επικοινωνία.

Σε απόλυτη αρμονία με την ΕΚΟ, και συναρπάζει το ότι, με σεβασμό στο γεγονός, δεν ουρλιάζουν, δεν κουράζουν, δε μας «μπουκώνουν» επικοινωνιακά, αλλά δημιουργούν με τη δυναμική μιας ιερής συμμαχίας, που ενίοτε προκύπτει και αυθόρμητα. Ό,τι προσθέτει ευθύνη και στα Μέσα και στους ευρύτερα εμπλεκόμενους.

GR… in Greece

Έρχονται τα Ηybrid Gr–Yaris Rally 1 & 2 για να κερδίσουν, και ποιος θα έλεγε ότι θα εξελιχθούν τα Yaris (το σύγχρονο αυτοκίνητο πόλης που άλλαξε τα δεδομένα) σε πολεμικές μηχανές, παγκόσμιους πρωταθλητές;

Σε βάθος χρόνου τέτοια πρόβλεψη δε θα μπορούσες να μοιραστείς ούτε με τον Πρεζεράκο ούτε με τον Κάτρη. Κυρίως, ούτε με Παπατριανταφύλλου, Γκάλο, Ρον, Βασιλιά – οι πρέσβεις του αγωνιστικού Τογιοτισμού. Και άλλοι σημαντικοί, όπως ο αείμνηστος και σπουδαίος μηχανικός Κώστας Λαμπρόπουλος, οι σωματοφύλακες Νιώρας, Ζήβας και Αργυρίου, με Μακεδόνες-μαχητές τον αείμνηστο Κώστα Τανούση και τον εξαιρετικό Παντελή Τοψή.

Πρωταθλητής με Yaris, ο Νίκος Τσάδαρης, -δίπλα του η καθηγήτρια Πανεπιστημίου κ. Μαρία Παυλή-Κορρέ, on top και ο θεσμός «Γίνε Πρωταθλητής», έργο της Ιερωνύμου με υπογραφή «Αραβανής» και master chef Preze. Κοκτέιλ με ικανούς στα μπακετ.

Εξαιρετικοί, με Starlet οι Κασιδόπουλος και Κανδιανόπουλος, αυτοκίνητο-έργο Γκάλο, “μηχανή”-τρομοκράτης και σήμερα στο ΙΡΑ, τότε με πηδαλιούχος Κοκκίνη, Πλατή και Σταμάτη Αθανάσουλα, ενώ ευκαιριακά το απογείωσε και ο αείμνηστος Νότης Γιαγνίσης, ο TE86 master.

Αξιόπιστοι, ωραίοι άνθρωποι, οι αείμνηστοι Στάθης Μαρίνος-Μιχάλης Βαρβουζάνης και ο ευγενής Γιώργος Λουκάς.

Τεράστιοι και οι συνοδηγοί τους, με προεξάρχοντες τους Γιάννη Βασιλειάδη και Κώστα Έξαρχο. Θρύλοι.

Με Yaris, πετούσε παντού ο Δημήτρης Ψύλλος, διδάσκοντας και αγωνιστικό ήθος. Στο παρασκήνιο μια ομάδα τυχερών, μηχανικοί, οικογένεια με τα πληρώματα, που είχαν χρυσάφι να κατεργαστούν. Είχαν την αξιόπιστη βάση, οπότε δημιουργούσαν και έπιανε τόπο η δουλειά τους.

Ο Μάγος, ο Μαλλιώρας, ο Δαρζέντας, ο Μαγγίνας, ο Βόγκας, ο Λευτέρης και ο Δημήτρης της ΤΕ, ο “επιστήμονας” Γιώργος Σακελαριάδης, ο πολυμήχανος Αργυρίου με μυαλό-αγωνιστικό ξυράφι κ.ά. experts. Όπως σήμερα, οι Νομικός-Κουρής, με τον Μιχάλη να μιλάει με τα αγωνιστικά Ιστορικά Starlet, ίδια γλώσσα με τον Χρήστο Χρηστακίδη.

ΟΑΚΑ-Λαμία Ιn-Οut

Από μεθαύριο στα pits στο SP, στο σαλόνι του αγώνα στη Λαμία, θα βρεις τις πολεμικές μηχανές και τους παγκόσμιους, ενώ ελληνικά θα ακούσεις από τον Στέφανο Θεοχάρη στην Toyota και στη Hyundai από την άλλοτε 4T-κ. Μαρία Μαργαρίτη, ex και γραμματέα στο ΡΑ – πιθανόν και από άλλους Έλληνες. Οι συνεργάτες μας θα αναζητήσουν αυτούς που γνωρίζουν, με τους δύο να διδάσκουν στον τομέα τους την ελληνική ποιότητα με τον σεμνό τρόπο. Η Μαρία του 4T με 55 χρόνια ΡΑ, η κ. Μαργαρίτη, η σύγχρονη Φερτάκη του ΡΑ, λεπτομέρεια για τον δημιουργό του Ντοκιμαντέρ, που κρίνεται… πέρα από την τηλεθέαση που λέγεται πως πέτυχε.

Με την ευκαιρία, να παρακολουθήσετε το επεισόδιο με τους θεατές. Ανατριχίλα, όπως έγραψε ο Σ.Χ.

Ήδη στο ΟΑΚΑ, και από καιρό η Toyota σε πλήρη γκάμα για τις απαιτήσεις της οργάνωσης.

Στην υποδοχή ο θεματοφύλακας Άγγελος Πάρχας, ο 6άστερος. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεσαι, και είναι ο τρόπος του που εξασφαλίζει αξιοπιστία σε δύσκολη άσκηση. Εξαιρετικός στο πώς δένει τα μέταλλα με τον άνθρωπο, και από τον κάθε εμπλεκόμενο που οδηγεί σε βουνά (και σπάνια σε λαγκάδια) καταφέρνει και εξασφαλίζει τον καλό του εαυτό για μια διαδικασία που εξελίσσεται υπό πίεση. Δίπλα του, ο Βασίλης Ν. Τσάδαρης, καθηγητής ασφαλούς συμπεριφοράς οδηγώντας, στο Driven του ΝΤ, έχει στο DNA του το «σεμνά και αξιόπιστα». Ο Βασίλης θα τα οδηγήσει όλα. Ο Άγγελος χαμογελάει, τον εμπιστεύεται και του αφήνει χώρο ώστε η οργάνωση να κερδίσει ένα ακόμα έντιμο στέλεχος, έναν νέο άνθρωπο με αγωγή και μόρφωση που εξασφαλίζει την ισορροπημένη προοπτική. Ο Βασίλης δε θα πάει για χαζοχαρουμενιές στον Οζιέ, ούτε θα βρει ξένη επιτετραμμένη μήπως τη γοητεύσει και εξασφαλίσει εικόνες στο Insta και, ποιος ξέρει, ίσως και ταξιδάκι. Απλά, σοβαρός και χορτάτος… Ό,τι ταιριάζει σε έναν διεθνή οργανισμό, όπως είναι η Motorsport Greece.

Οπότε, ο ΒΝΤ, ξέρει ότι δε θα οδηγήσει, αλλά μπορεί ευκαιριακά να συνοδηγήσει με τον «Νονό» στο GR Yaris με το «O», όπως και στο Hilux και στα λευκά RAV με τα καλά, τα σωστά λάστιχα, που οδηγούν πρωταθλητές. Συναθλητές του πατέρα του και του νονού οι «κύριοι», όπως τους αποκαλεί, Σωτήρης και Άγγελος. Στην ομάδα SWAT, ο Δημήτρης Αμαξόπουλος, ο Δήμος Ριζικάρης, ο Λευτέρης Αλυγιζάκης, ο Ανδρέας Βίγκος-ΕΠΑ και άλλοι έμπειροι αγωνιζόμενοι, επιστρατευμένοι σε ρόλους-κλειδί. Όπως οι ΕΛΕΜ–Παραβάντης σε πραγματική πτήση, σε διαρκή αντιπαράθεση και με το 4Τ-drone του Μανώλη μας.

Άλλωστε, δεν οδηγούν τυχαία οι επικεφαλής -τα στελέχη του αγώνα, οι Στρατηγοί στις ειδικές και οι Ταξίαρχοι της ασφάλειας- κομψά θηρία, τέρατα αξιοπιστίας.

Σημειώστε: Yaris Cross σε 2WD και σε 4WD, όπως και αντίστοιχη Corolla Cross, ένα πραγματικό SUV-πολυεργαλείο.

Σε συνδυασμό με τα C–HR, το καινούργιο, το διαστημικό, και να ξέρετε όλοι όσοι το πόσο κοστίζει και το ποιο οδηγείτε, γιατί θα σας τρελάνουν στις ερωτήσεις.

Λάμπουν και προκύπτει ενδιαφέρον, αφού τα Cross και C-HR ονειρεύεσαι, αλλά περιμένεις πολύ καιρό για το υβριδικό σου Yaris. Ήδη το οδηγούν ο Άγγελος, ο κ. Πάρχας, και οι συνεργάτες του, όπως και το ΑΥGO–X.

Στόλος Toyota και με τη σύγχρονη έκφραση, όπως το Prius, ο Hybrid πρέσβης, το βαρύ αποτύπωμα που ακολούθησε η βιομηχανία αυτοκινήτου, χωρίς ποτέ να πετύχουν το value for money by Toyota. Αντίστοιχα, δύσκολα θα πετύχει ο ανταγωνισμός την ποιότητα κύλισης του bZ4x, και δοκίμασε το Λευτέρη Αλυγιζάκη. Εσύ, ξέρεις!

Με την ευκαιρία, συνάδελφε, πρόεδρε Τάκη, αν πρέπει να «πεταχτείς» Λαμία-Αθήνα-Λαμία ώστε να μη μείνει μόνος ο κ. Σεϊτανίδης για την περιγραφή Του αγώνα στη Μόντσα, υπολόγισε ότι θέλει φόρτιση. Δεν πας και επιστρέφεις, θα σε ψάχνει ο κ. Βρούτσης στον τερματισμό.

Το Proace Van…

H χαρά των VIP επιβατών του, και θα πάει και θα έρθει τόσες φορές στο αεροδρόμιο, που καταργείς το Navi και προσαρμόζεις αυτόματο πιλότο με ταχύτητα 129 χλμ./ώρα, οπότε ξεπερνάς και τα ραντάρ της ΕΛ.ΑΣ. και του Τ.Π.

Να ευχηθούμε καλό δρόμο. Στον ουραγό Στέφανο Αττάρτ και στους πλοηγούς, όπως και στους «S», με την ομάδα Πάρχα, ήδη στο δρόμο._ 4T