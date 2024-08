On Sale Rally Team: Διήμερο δοκιμών εξέλιξης με τον Teemu Suninen για τους Λάμπρο Αθανασούλα – Νίκο Ζακχαίο

Η On Sale Rally Team και το πλήρωμά της, Λάμπρος Αθανασούλας – Νίκος Ζακχαίος συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, έχοντας ολοκληρώσει δύο ημέρες δοκιμών εξέλιξης με τον Φινλανδό Teemu Suninen.

Η On Sale Rally Team και το πλήρωμά της, Λάμπρος Αθανασούλας – Νίκος Ζακχαίος συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, έχοντας ολοκληρώσει δύο ημέρες δοκιμών εξέλιξης με τον Φινλανδό Teemu Suninen, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα της CHL Sport Auto Team στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ. Η On Sale Rally Team από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της επένδυσε πολλά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των πληρωμάτων της. Μετά τους Andrea Crugnola και Simone Campedelli οι οποίοι βρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα, ήταν η σειρά του Teemu Suninen να βρεθεί ως καλεσμένος της ομάδας μας και να προσφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του στους Λάμπρο Αθανασούλα – Νίκο Ζακχαίο. Ο 30χρονος Φινλανδός, ο οποίος βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο του WRC, με τον επαγγελματισμό και την εργατικότητα που τον διακρίνει, βοήθησε τα μέγιστα στις δύο ημέρες των δοκιμών-εκπαίδευσης ώστε το πλήρωμα της On Sale Rally Team να κατανοήσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του Skoda Fabia Rally2 evo και να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 100 χιλιόμετρα σε χωμάτινο οδόστρωμα, με τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής να βάζουν έξτρα βαθμό δυσκολίας. Ο συνδυασμός αυτός έδωσε την ευκαιρία στο πλήρωμα της ομάδας μας να εγκλιματιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις συνθήκες τις οποίες θα συναντήσει στις ειδικές διαδρομές του εθνικού μας αγώνα. Τα συμπεράσματα από τη διήμερη εκπαίδευση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα, ενώ τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών θα χρησιμοποιηθούν τόσο προς όφελος της On Sale Rally Team όσο και του πληρώματος αρχής γενομένης από το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Tαυτόχρονα ο Teemu Suninen δήλωσε εντυπωσιασμένος από την οργάνωση και το επίπεδο της ομάδας, όντας σίγουρος πως ένα καλό αποτέλεσμα στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι εφικτό.

Δηλώσεις

Ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου On Sale δήλωσε: «Η On Sale Rally Team, όλα αυτά τα χρόνια έχει επενδύσει πολλά στην εκπαίδευση των πληρωμάτων της. Μετά τους Andrea Crugnola και Simone Campedelli, ήταν η σειρά του Teemu Suninen να βρεθεί στην Ελλάδα και να προσφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του. Οι δύο ημέρες εκπαίδευσης-δοκιμών ήταν παραγωγικές καθώς τόσο το πλήρωμα όσο και όλα τα μέλη της ομάδας έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό ώστε να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τον Teemu τα οποία θα μας βοηθήσουν στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Είμαι πεπεισμένος πως η On Sale Rally Team, θα είναι εκ των πρωταγωνιστών στον εθνικό μας αγώνα ο οποίος αν μη τι άλλο είναι η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού στην χώρα μας».

Ο Λάμπρος Αθανασούλας ανέφερε: «Η συνεργασία με τον Teemu Suninen ήταν εξαιρετική. Με τη μεταδοτικότητά και τις γνώσεις του, με βοήθησε να προσαρμοστώ ταχύτερα στο Skoda Fabia Rally2 evo. Η σκληρή δουλειά των δύο ημερών απέδωσε καρπούς και όλα πλέον γίνονται με πιο εύκολο τρόπο χάρη στις συμβουλές του. Το να έχεις έναν προπονητή παγκόσμιου επιπέδου είναι κάτι που δεν συμβαίνει κάθε μέρα ειδικότερα σε ότι αφορά το ελληνικό γίγνεσθαι των αγώνων αυτοκινήτου και για αυτό πρέπει να ευχαριστήσω την On Sale Rally Team. Έχουμε ακόμη πολύ δουλειά μπροστά μας ωστόσο στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι».

Ο Νίκος Ζακχαίος εν συνεχεία δήλωσε: «Είναι τρομερά σημαντικό να δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώσεις και εμπειρία καθώς βελτιώνεσαι σε πάρα πολλούς τομείς. Ο Teemu Suninen μας βοήθησε πάρα πολύ και με κατανοητό τρόπο μας έδωσε να καταλάβουμε που χρειαζόμαστε βελτίωση. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά και να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά που κάνουμε ενόψει του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις ώστε να πετύχουμε τον στόχο που έχουμε θέσει ως On Sale Rally Team».

O Teemu Suninen πρόσθεσε: «Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από την οργάνωση και το επίπεδο της On Sale Rally Team. Η ομάδα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε σχέση με ομάδες που βλέπουμε να πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό. Τώρα όσον αφορά το διήμερο εκπαίδευσης αυτό ήταν πολύ παραγωγικό. Δουλέψαμε σε αρκετούς τομείς με τον Λάμπρο και τον Νίκο και είμαι σίγουρος πως όλα αυτά θα αποδώσουν στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Εύχομαι καλά αποτελέσματα σε όλη την ομάδα και ευχαριστώ όλα τα μέλη της On Sale Rally Team για την εξαιρετική φιλοξενία».