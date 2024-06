On Sale Rally Team – Με τους Αθανασούλα, Κεχαγιά και Αμούτζα στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Η On Sale Rally Team θα συμμετάσχει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις, με τρία κορυφαία πληρώματα, τα οποία συνδυάζουν γνώση, εμπειρία και ταχύτητα.

Η On Sale Rally Team θα συμμετάσχει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, με τρία κορυφαία πληρώματα τα οποία συνδυάζουν γνώση, εμπειρία και ταχύτητα, με τους Λάμπρο Αθανασούλα – Νίκο Ζακχαίο με Skoda Fabia Rally2 evo, Γιώργο Κεχαγιά – Νίκο Πετρόπουλο με Skoda Fabia RS Rally2 και Γιώργο Αμούτζα – Γιώργο Ηλιόπουλο με Skoda Fabia Rally2 evo. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για ακόμη μία χρονιά αποτελεί την μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που διεξάγεται στη χώρα μας και η On Sale Rally Team, ακολουθώντας πιστά την εμβληματική φράση του Ομίλου On Sale «Nothing is Impossible» δεν θα μπορούσε να λείπει από το σπουδαίο αυτό γεγονός.

Ο Λάμπρος Αθανασούλας θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τα χρώματα της On Sale Rally Team, με τον ίδιο να κάνει την 12η του εμφάνιση σε Ράλλυ Ακρόπολις. Δίπλα του στο Skoda Fabia Rally2 evo θα βρίσκεται ο επί χρόνια συνοδηγός του Νίκος Ζακχαίος. Για 5η φορά στο Ράλλυ Ακρόπολις θα λάβει μέρος ο Γιώργος Κεχαγιάς ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα της On Sale Rally Team με συνοδηγό τον Νίκο Πετρόπουλο και με Skoda Fabia RS Rally2. Την παρθενική του εμφάνιση στο Ράλλυ Ακρόπολις θα κάνει ο Γιώργος Αμούτζας, όπου μαζί με τον συνοδηγό του Γιώργο Ηλιόπουλο, θα βιώσει την εμπειρία ενός Skoda Fabia Rally2 evo σε «Ακροπολικές» συνθήκες.

Τα τρία πληρώματα της On Sale Rally Team, τα οποία θα βρεθούν μαζί με την αφρόκρεμα του WRC, θα ξεκινήσουν τη φετινή αγωνιστική τους πορεία σε μία διαδρομή που είναι σημαντικά διαφοροποιημένη σε σχέση με ότι μας είχε επιφυλάξει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις τα προηγούμενα έτη.

Δηλώσεις

Νίκος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου On Sale: «Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί το σπουδαιότερο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού και είναι τιμή μας που θα βρισκόμαστε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στην αφρόκρεμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Η On Sale Rally Team τη φετινή χρονιά θα έχει τρία πληρώματα τα οποία ξεχωρίζουν για την ποιότητα τους. Οι Λάμπρος Αθανασούλας, Γιώργος Κεχαγιάς και Γιώργος Αμούτζας είμαι σίγουρος πως θα γράψουν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας και όλοι ανυπομονούμε να βρεθούμε στην ράμπα της εκκίνησης».

Λάμπρος Αθανασούλας: «Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι ο σημαντικότερος αγώνας της χρονιάς και είμαστε τρομερά χαρούμενοι που θα είμαστε στην ράμπα εκκίνησης με τα χρώματα της On Sale Rally Team. Μαζί με τον συνοδηγό μου Νίκο Ζακχαίο θα προσπαθήσουμε να τιμήσουμε τα ελληνικά χρώματα καθώς και τον Όμιλο On Sale ο οποίος στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ευελπιστούμε ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια μας και να μας χειροκροτήσει στις ειδικές διαδρομές του αγώνα».

Νίκος Ζακχαίος: «Φέτος η αγωνιστική ομάδα του Ομίλου On Sale θα βρεθεί στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με μία dream team της οποίας είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι μέλος. Μαζί με το Λάμπρο Αθανασούλα θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα και να δικαιώσουμε την επιλογή του κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου On Sale. Ως πλήρωμα θα εργαστούμε με τη μεθοδικότητα και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει και χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας από τα προγενέστερα Ράλλυ Ακρόπολις θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε ταχύτατα στον εθνικό μας αγώνα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώματα της On Sale Rally Team και δίνουμε ραντεβού με όλους τους φίλους στις ειδικές διαδρομές».

Γιώργος Κεχαγιάς: «Είναι τιμή μου που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα λάβω μέρος στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με τα χρώματα της On Sale Rally Team, η οποία στηρίζει έμπρακτα τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στη χώρα μας. Φέτος θα έχω ως συνοδηγό τον πολύπειρο Νίκο Πετρόπουλο και στόχος μας είναι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα αυτός είναι ιδιαίτερος καθώς χρειάζεται στρατηγική, ταχύτητα, και τύχη. Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να ανταμείψουμε την εμπιστοσύνη της On Sale Rally Team, η οποία είναι αρωγός της προσπάθειας μας».

Νίκος Πετρόπουλος: «Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χώρας μας. Χάρη στην On Sale Rally Team θα δώσουμε το παρόν με τον Γιώργο Κεχαγιά όπου θα ανταγωνιστούμε τα κορυφαία πληρώματα του πλανήτη. Στόχος σε κάθε Ράλλυ Ακρόπολις είναι ο τερματισμός και στη συνέχεια ένα καλό αποτέλεσμα. Θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε την εμπειρία με την ταχύτητας μας ώστε να βρεθούμε όσο το δυνατόν ψηλότερα στην κατάταξη».

Γιώργος Αμούτζας: «Νιώθω ιδιαίτερα τυχερός καθώς για πρώτη φορά στην αγωνιστική μου καριέρα θα βρεθώ στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Με τη βοήθεια της On Sale Rally Team το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα. Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε και να αποκτήσουμε γνώση καθώς ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Θα προσπαθήσουμε να πάμε βήμα βήμα χωρίς να πάρουμε περιττά ρίσκα. Ευελπιστώ πως θα έχουμε στο τέλος ένα καλό αποτέλεσμα, το οποίο θα δικαιώσει εμάς αλλά και την ομάδα για την στήριξη της».

Γιώργος Ηλιόπουλος: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμμετέχουμε φέτος στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις που είναι η σημαντικότερη αθλητική διοργάνωση στην Ελλάδα και ένας από τους πιο γνωστούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Οn Sale Rally Team καθώς αυτή αποτελεί τον πυλώνα της συμμετοχής μας. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι ένας πολύ σκληρός αγώνας και θα χρειαστεί όχι μόνο ταχύτητα αλλά και στρατηγική για να μπορέσουμε χωρίς προβλήματα να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλά στην κατάταξη».