Ράλλυ Φινλανδίας: Ταχύτερος στο shakedown ο Tanak (+videos)

Η πρώτη ημέρα του Ράλλυ Φινλανδίας, 10ου γύρου του φετινού WRC, ξεκινά σε λίγες ώρες όμως πριν από αυτό, τα πληρώματα πραγματοποίησαν το shakedown.

Η τελευταία δοκιμή, αλλά και πρώτη κοινή “αγωνιστική αψιμαχία” του Ράλλυ Φινλανδίας, που δεν προσμετρά στην γενική κατάταξη, έλαβε χώρα στην ειδική διαδρομή Vesala, μήκους 4,04 αγωνιστικών χλμ.

Να σημειωθεί, πως στο περιθώριο του αγώνα επισημοποιήθηκε, όπως σας είχαμε προϊδεάσει σε προηγούμενο άρθρο, η παραμονή του Ράλλυ Φινλανδίας στο WRC έως τουλάχιστον το 2023.

Με συννεφιασμένο καιρό, αλλά χωρίς βροχή, οι συμμετέχοντες έκαναν τα τελευταία “τσεκαρίσματα” ενόψει της έναρξης του Ράλλυ Φινλανδίας, σε λίγες ώρες.

Τα περισσότερα πληρώματα έκαναν 3 περάσματα από την ταχύτατη ειδική διαδρομή, η μέση ωριαία ταχύτητα της οποίας, ξεπερνούσε τα 120 χλμ./ώρα.

Αξιοσημείωτα απρόοπτα δεν υπήρξαν, ενώ για όλους τους πρωταγωνιστές, ο καλύτερος χρόνος επιτεύχθηκε στο τρίτο πέρασμα, με τις διαφορές να είναι, ως συνήθως, μικρές.

Οι Ott Tanak-Martin Jarveoja πέτυχαν τον ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας, έχοντας διαφορά 0,3” από τους teammates τους, Craig Breen-Paul Nagle.

Πίσω από τα δύο πληρώματα των Hyundai i20 Coupe WRC βρέθηκαν οι Sebastien Ogier-Julien Ingrassia, οι οποίοι ήταν το ταχύτερο πλήρωμα της Toyota, με διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου από τους Εσθονούς.

Τον τέταρτο χρόνο σημείωσαν οι Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupe WRC), τους οποίους ακολουθεί από κοντά, μια τετράδα από Toyota Yaris WRC.

Πρόκειται (κατά σειρά κατάταξης) για τους Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen, Elfyn Evans-Scott Martin, Esapekka Lappi-Janne Ferm και Takamoto Katsuta-Aaron Johnston.

Να σημειωθεί, πως σήμερα ο Kalle Rovanpera έγινε 21 ετών οπότε οι άνθρωποι της Toyota του χάρισαν μια τούρτα στο σέρβις παρκ της πόλης όπου γεννήθηκε.

Happy Birthday @KalleRovanpera! 🥳

What better present for your 21st than starting your home #RallyFinland in the #YarisWRC?! 🎁😄#ToyotaGAZOORacing #WRC pic.twitter.com/eQav5fQEVc

— Toyota GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) October 1, 2021