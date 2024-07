WRC: Ο Jari-Matti Latvala ξανά πίσω από το τιμόνι του GR Yaris

Ο Jari-Matti Latvala αφήνει για λίγο το ρόλο του επικεφαλής της Toyota Gazoo Racing προκειμένου να αγωνιστεί στο Ράλλυ Φινλανδίας, στο οποίο οι φετινές συμμετοχές ανέρχονται σε 80 (δείτε εδώ την πλήρη λίστα των συμμετοχών).

Ο Φινλανδός, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του 18 νίκες WRC ως οδηγός, θα λάβει μέρος στον αγώνα της πατρίδας του πίσω από το τιμόνι ενός Toyota GR Yaris Rally2.

Θυμίζουμε ότι ο επικεφαλής της ιαπωνικής ομάδας είχε «επιστρέψει» πέρσι στη θέση του οδηγού οδηγώντας στο Ράλλυ Φινλανδίας του 2023 ένα GR Yaris προδιαγραφών Rally1, όπου τερμάτισε πέμπτος γενικής μαζί με τον συνοδηγό Juho Hänninen.

Για τη φετινή συμμετοχή του, ο Φινλανδός δήλωσε: «Έχω πολύ μεγάλο πάθος για την οδήγηση, όπως θα γνωρίζετε, και ουσιαστικά λανσάραμε το [GR Yaris] Rally2 αυτή τη σεζόν. Πήγα να δω τον Akio Toyoda τον Μάιο και τον ρώτησα αν μπορούσα να οδηγήσω στο Ράλλυ Φινλανδίας. Γνωρίζει το πάθος μου για την οδήγηση, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό για μένα να καταλάβω το αυτοκίνητο μας ώστε να μπορώ να επικοινωνώ καλύτερα με τους πελάτες όταν πουλάμε αυτά τα αυτοκίνητα και να τους πω πώς είναι το προϊόν.

«Οδήγησα το αυτοκίνητο πέρυσι στο Ράλλυ Χοκάιντο στην Ιαπωνία, αλλά το αυτοκίνητο έχει εξελιχθεί πολύ από τότε, και είναι πολύ διαφορετικό τώρα.»

