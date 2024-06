WRC: Αλλάξανε τα πλάνα μου

Με σημερινή της ανακοίνωση, η Toyota Gazoo Racing… ανακάτεψε περαιτέρω την τράπουλα όσον αφορά τη σύνθεση των πληρωμάτων της εν όψει του αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στη Λετονία στις 18-21 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, το ιαπωνικό εργοστάσιο δήλωσε ότι σε αυτόν τον αγώνα τα χρώματά του στην κορυφαία κατηγορία του θεσμού θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τέσσερα GR Yaris προδιαγραφών Rally1. Ωστόσο, το ένα από αυτά δεν θα οδηγεί ο 22χρονος Sami Pajari, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Έτσι, ο νεαρός Φινλανδός, που φέτος οδηγεί το GR Yaris Rally2, δεν θα πραγματοποιήσει το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο στο WRC με αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally1 στη Λετονία, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, αλλά δύο εβδομάδες αργότερα στο Ράλλυ Φινλανδίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τετραήμερο 1-4 Αυγούστου.

«Η απόφαση για τον Pajari να αγωνιστεί στη Φινλανδία ελήφθη σε συνεννόηση με τον οδηγό με γνώμονα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για το ντεμπούτο του. Πριν από τον αγώνα στην Φινλανδία, θα έχει την ευκαιρία να κάνει δοκιμές στην περιοχή που έχει την έδρα της η ομάδα, στην Κεντρική Φινλανδία, σε δρόμους παρόμοιου χαρακτήρα με αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν στο Ράλι Φινλανδίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η TGR-WRT.

Αυτή η αλλαγή στα πλάνα της ομάδας θα προσφέρει στην τελευταία την ευκαιρία να «κατεβάσει» στη Λετονία το πλήρες line-up των πληρωμάτων της. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τους Elfyn Evans/Scott Martin και Takamoto Katsuta/Aaron Jonston, στο Ράλλυ Λετονίας θα δώσουν το «παρών» και τα δύο… μερικής απασχόλησης πληρώματα της ιαπωνικής ομάδας – οι Sebastien Ogier/Vincent Landais και Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen.

We’ll take on the new challenge of Rally Latvia with our full four-strong line-up of regular crews! 💪

A chance for Kalle to return to the scene of his first rally wins, and Seb to continue his strong form in 2024 🤩#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/5AWJcpRO4p

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) June 24, 2024