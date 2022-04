Ράλλυ Κροατίας: Κλατάρισμα για Rovanpera – πλησίασε ο Tanak

Το πρώτο loop των 4 επαναλαμβανόμενων ειδικών διαδρομών της δεύτερης ημέρας του Ράλλυ Κροατίας, μήκους 58,49 αγωνιστικών χιλιομέτρων έχει ολοκληρωθεί, με τους Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) να διατηρούν το προβάδισμα, βλέποντας όμως τη διαφορά από τους Ott Tanak-Martin Jarveoja (Hyundai i20 N Rally1) να έχει ψαλιδιστεί στα 16,8”.

Αιτία για αυτό υπήρξε ένα κλατάρισμα στο εμπρός αριστερά ελαστικό του αυτοκινήτου των Φινλανδών στην προτελευταία ειδική διαδρομή του loop – σημειωμένη από την Pirelli ως πιο “επικίνδυνη” για κάτι τέτοιο- η οποία πραγματοποιήθηκε υπό καταρρακτώδη βροχή και πυκνή ομίχλη.

Με αυτόν τον τρόπο, η μάχη για τη νίκη άναψε ξανά, ενώ έχουμε πια ξεπεράσει τα μισά του τρίτου αγώνα της φετινής σεζόν.

Οι προβλέψεις για καλύτερες καιρικές συνθήκες σήμερα δεν επιβεβαιώθηκαν πλήρως, αφού οι ειδικές διαδρομές ήταν σε ορισμένα σημεία στεγνές, όμως η βροχή έκανε την εμφάνισή της και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωινού.

Στην πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας, οι Oliver Solberg-Elliott Edmondson είχαν έξοδο, που επέφερε ακύρωση της ειδικής διαδρομής.

Το πλήρωμα του Hyundai i20 N Rally1 δεν είχε κάποιον τραυματισμό, όμως το αυτοκίνητο βρέθηκε με το πίσω μέρος σε κλαδιά, γεγονός που δημιούργησε πυρκαγιά στο πίσω μέρος, οδηγώντας σε ακύρωση της διαδρομής.

“Οι Oliver Solberg και Elliott Edmondson είχαν τετ-α-κε στην Ε.Δ.9 και βγήκαν από το δρόμο, προκαλώντας ζημιά στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Hyundai Motorsport.

“Η εξάτμιση έπιασε φωτιά και το πίσω μέρος άρχισε να καίγεται. Η φωτιά κατασβήστηκε γρήγορα. Θα φέρουμε πίσω το αυτοκίνητο να διερευνήσουμε τη ζημιά”.

#WRC 🇭🇷 UPDATE @OliverSolberg01 & @EAERallying had a spin in SS9 and went off the road damaging the rear of the car. The exhaust caught fire and the rear of the car started burning. The fire was put out shortly after. We will recover the car and investigate the damage. pic.twitter.com/s9sZRZ2Pv3

— hmsgofficial (@HMSGOfficial) April 23, 2022