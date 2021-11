Ράλλυ Monza: Δε θα αγωνιστεί ο Tanak

Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό πως ο Ott Tanak δε θα αγωνιστεί στο Ράλλυ Monza, που θα αποτελέσει τον τελευταίο αγώνα του φετινού WRC στις 18-21 Νοεμβρίου.

Ο Εσθονός, ο οποίος συμμετείχε κανονικά στην προσομοίωση αγώνα που διοργάνωσε η ομάδα του την προηγούμενη εβδομάδα , στο πλαίσιο δοκιμών ενόψει 2022, ανακοίνωσε πως θα απουσιάσει στον επίλογο της χρονιάς για οικογενειακούς λόγους.

Ταυτόχρονα, η Hyundai Motorsport ενημέρωσε πως τη θέση του θα πάρει ο Teemu Suninen, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Thierry Neuville και Dani Sordo.

Πρόκειται για μια απρόοπτη εξέλιξη, που οδήγησε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή 2019 σε μια δύσκολη, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε απόφαση, χωρίς πάντως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις επί του θέματος.

“Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να πω, ότι δυστυχώς δεν μπορώ να συμμετάσχω στο ACI Ράλλυ Monza λόγω προσωπικών οικογενειακών θεμάτων”, δήλωσε ο Ott Tanak.

“Είναι μια δύσκολη απόφαση που πρέπει να πάρω, αλλά είναι απαραίτητη. Εύχομαι καλή τύχη στην ομάδα μας για τον τελευταίο αγώνα του Πρωταθλήματος, υπάρχουν ακόμη πολλά για να παλέψουμε”.

Δείτε τη δήλωση του Tanak στο Twitter:

Hello everyone!

I’m gutted to say this, but unfortunately I’m not able to participate @AciRallyMonza due to personal family matters. This is a tough decision to make, but it’s a needed one.

See you guys soon,

Ott! pic.twitter.com/iPA0o3KymI

— Ott Tänak (@OttTanak) November 2, 2021